Envían a la cárcel a alias Nacho, presunto asesino del fiscal Norbey Ruiz Correa en Barranquilla

En cámaras quedó registrado el asesinato del fiscal - crédito @CoronelLeary/X

La Fiscalía General de la Nación avanza en las investigaciones sobre el homicidio del fiscal Norbey Ruiz Correa, funcionario de la Seccional Atlántico de la Fiscalía, ocurrido el 19 de febrero de 2025 en Barranquilla, en medio de un asalto. Por medio de un comunicado, el ente acusador informó sobre la identificación de uno de los presuntos autores del crimen: José Ignacio Londoño Corredor, conocido como alias Nacho.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al señalado criminal, luego de valorar la imputación de cargos que llevó a cabo la Fiscalía. El ente investigador lo señaló como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

El imputado no aceptó los cargos que le fueron endilgados. Sin embargo, por decisión del juez, deberá permanecer privado de la libertad en un penal designado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) mientras se adelantan las investigaciones en su contra y se define su situación jurídica.

Así fue la participación de alias Nacho en el asesinato

José Ignacio Londoño Corredor, alias Nacho, fue imputado con cargos por los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y hurto calificado, las tres conductas agravadas - crédito Fiscalía

De acuerdo con la Fiscalía, el funcionario fue víctima de un atraco en el sector de Las Tunas de Barranquilla, el cual fue perpetrado por varios hombres armados. Durante el intento de robo, Londoño Corredor habría abordado a la víctima mientras descendía de su vehículo. Presuntamente, lo intimidó con un arma de fuego para despojarlo de sus pertenencias.

“(La víctima) había culminado su horario laboral, llega a su casa, parquea el vehículo. Es cuando está dentro que abre la puerta, es cuando el encargado, el victimario, llega, lo intimida con el arma de fuego”, precisó el fiscal del caso durante la audiencia de imputación de cargos y de imposición de medida de aseguramiento.

Tras un forcejeo, el presunto implicado le quitó el celular y le disparó varias veces antes de huir con su cómplice, que ya fue identificado por las autoridades: “El señor Yesid de Jesús Flores Benavides, alias El Beso, iba con usted (alias Nacho) a bordo de la motocicleta. Usted se baja de la motocicleta e intimida a la víctima y, al parecer, este se opone al atraco, y usted le dispara en repetidas ocasiones”, señaló el funcionario.

El fiscal Ruiz Correa fue asesinado en febrero de 2025 - crédito X

Posteriormente, alteró su apariencia para evadir a las autoridades y evitar su captura y judicialización. Sin embargo, por medio de acciones investigativas de la Fiscalía fue posible identificarlo y capturarlo. La Policía logró encontrarlo y detenerlo el 19 de diciembre de 2025, en el barrio La Chinita, al suroccidente de Barranquilla, en medio de un operativo adelantado por unidades del Gaula.

En su momento, las autoridades establecieron una recompensa de hasta $40 millones por información que permitiera la captura y judicialización de alias Nacho, un hombre que, además, tiene prontuario criminal. Cuenta con una orden de captura vigente desde agosto de 2023 por el delito de hurto calificado agravado.

“Todas las capacidades de inteligencia e investigación criminal están siendo utilizadas para resolver este hecho”, informó en su momento el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Edwin Urrego.

Alias El Beso: el conductor de la motocicleta

Así fue la captura de "El Beso", presunto coautor del asesinato del fiscal Norbey Rincón, de Barranquilla - crédito redes sociales/ X

Por otro lado, Jesús Flores Benavides, alias El Beso, cómplice de alias Nacho, fue judicializado en febrero de 2025 por estos mismos hechos. Su presunta participación en el crimen se logró determinar gracias a grabaciones de cámaras de seguridad que lo mostraron en el lugar de los hechos.

Fue el responsable de conducir la motocicleta Yamaha XTZ en la que llegaron para robar al fiscal y en la que escaparon tras asesinarlo.