Así fue el movido 2025 de Shakira: estadios llenos, “shakifiebre”, premios, negocios y labor social

La artista barranquillera visitó más de 10 países con fechas agotadas y estadios repletos - crédito Fotocomposición Infobae

Shakira vivió en 2025 un año movido para su carrera y su vida personal. Recorrió las Américas, enamoró a cientos de fanáticos y compartió con ellos, sin dejar a un lado su labor social a través de su fundación Pies Descalzos y nuevos lanzamientos de sus marcas.

Datos oficiales de Billboard documentan que Las Mujeres Ya No Lloran World Tour alcanzó 327,4 millones de dólares en ingresos y vendió 2,5 millones de boletos solo hasta octubre. Una cifra que reafirmó su posición en la industria global y la ubicó por encima de Rauw Alejandro, Chayanne, Pitbull y Aventura. La gira sumará cerca de 80 conciertos hasta su cierre anunciado en Europa, Asia y Medio Oriente en 2026.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Estadios llenos, conciertos cancelados y la “Shakifiebre”

El tour, basado en su duodécimo álbum de estudio Las mujeres ya no lloran, inició el 11 de febrero en Río de Janeiro y recorrió Brasil, Perú, Colombia, Argentina, México, Chile, Estados Unidos, Canadá, Paraguay, Uruguay y Ecuador.

Cada una de estas paradas se tradujo en fechas agotadas y fenómenos virales. En Barranquilla, la simple imagen de Shakira sentada en un bordillo durante la Guacherna en febrero atrajo a miles de fans, que popularizaron el lugar como punto turístico, impulsando incluso la rápida venta del inmueble por más de $300 millones, mientras que la hoja que pisó y se inmortalizó en una foto que posteó en sus redes sociales, fue adquirida por un creador de contenido por alrededor de USD200.

Shakira se sentó en el 'bordillo' de una casa en Barranquilla y desató locura - crédito @shakira y @luchovoltios/X

La ciudad natal de la artista sumó este hito al ya existente mural de Barrio Abajo y la estatua de seis metros y medio erigida en el Malecón del Río desde 2023.

Ya para octubre, en su tercer concierto en Bogotá, la cantante pasó Halloween junto a sus hijos, Milan y Sasha, caminando disfrazados como una familia cualquiera por las calles y logrando el anonimato, un hecho raro para artistas de su talla que se viralizó gracias a las publicaciones posteriores de la artista en sus redes sociales.

Curiosidades y “descaches” en sus conciertos

México también fue escenario de momentos que circularon en redes sociales, que hacen parte de su rutina como artista, como el instante donde fue captada utilizando una mascarilla de oxígeno entre canciones en pleno escenario. La propia cantante aclaró que esto se integra a su rutina de cuidado y rendimiento físico para mantener la voz en condiciones óptimas.

La interacción cercana con sus seguidores, el despliegue visual con pantallas de alta definición y hasta 18 cambios de vestuario distintos diseñados para cada tema, mostró el nivel de espectáculos de sus shows.

A esto se sumó la “Shakifiebre”. Fanáticos marcaron el fenómeno con tatuajes de letras de canciones, la firma de la barranquillera y homenajes con anécdotas en distintas ciudades. Entre los momentos curiosos, se reportó el episodio de un fuerte tirón de pelo de una fan exaltada que fue manejado con profesionalismo por la cantante.

Sus fanáticos más fieles asistieron a varias de sus fechas - crédito david.rein/Instagram

Fanáticos afectados por cancelación y reprogramación de sus shows

La gira también enfrentó contratiempos. Varias fechas debieron ser canceladas o reprogramadas por distintos motivos: salud, logística, fallas estructurales o ajustes de producción.

Todo inició con la reprogramación de su segundo concierto en Lima (Perú), que pasó de febrero al 15 de noviembre debido a una afección gastrointestinal. En Medellín, dos shows iniciales agendados para febrero se movieron a abril y una fecha más se añadió por la alta demanda.

Los conciertos de Santiago de Chile también cambiaron de fecha, y escenarios en Estados Unidos como Detroit, Houston, San Antonio e Inglewood experimentaron ajustes similares. Las únicas cancelaciones sin fecha alterna fueron las de Santo Domingo (República Dominicana), Boston y Washington D.C (Estados Unidos).

Pese a todo pronóstico, en Colombia la gira tuvo un impacto económico y mediático relevante. Los conciertos del 26 y 27 de febrero en Bogotá (Colombia) vendieron 82.900 entradas y recaudaron 12,3 millones de dólares; las dos fechas en Medellín sumaron 73.200 tickets por 7,5 millones de dólares, y los shows en Barranquilla marcaron récord con 97.900 boletos y 11,3 millones de dólares. Seis presentaciones se ubicaron dentro del Top 10 de recaudación, en un año donde el mercado de la música en vivo reportó una leve desaceleración.

Shakira y sus hijos en Buenos Aires interpretando el sencillo 'Acróstico' durante el concierto de la barranquillera - crédito Prensa Shakira

Invitados y figuras como Maluma (con el que compartió escenario en Medellín), Danna (en México), Wyclef Jean, Alejandro Sanz,Rauw Alejandro, Ozuna y sus propios hijos enriquecieron el espectáculo.

Asimismo, entre el público se notó la asistencia de celebridades como Eva Longoria, Jessica Alba, Matt Damon y Lin-Manuel Miranda, mientras personalidades como Alejandro Sanz, Carlos Vives, Will.i.am y Sting compartieron como invitados VIP.

Premios y reconocimientos en la industria

El 2025 fue de consagración para Shakira en los premios internacionales más relevantes de la música.

En febrero, sumó el Grammy al Mejor Álbum de Pop Latino gracias a Las mujeres ya no lloran; ese mes arrasó en Premios Lo Nuestro con seis galardones: Álbum del Año, Artista Pop Femenina del Año, Colaboración del Año Pop Urbana/Crossover por su trabajo con Cardi B, Canción Pop del Año, Artista del Año en Redes Sociales y Video del Año.

Fue la única artista colombiana galardonada en los American Music Awards en la categoría Canción Latina Favorita, y en los Billboard Latin Music Awards recibió tres distinciones: Gira del Año, Artista Latin Pop Solista y Canción Latin Pop del Año. También fue nombrada Mejor Artista Pop Latina de Todos los Tiempos, y en los Latin Grammy obtuvo el reconocimiento a Mejor Álbum Pop Latino; estuvo nominada en Álbum y Grabación del Año.

Fundación Pies Descalzos: educación y comunidad

Shakira fortaleció su perfil de activista a través de su Fundación Pies Descalzos, que en 2025 avanzó en la construcción de una nueva institución educativa en Tibú (Norte de Santander), con 34 aulas, laboratorios, biblioteca, áreas deportivas y una apuesta por el desarrollo integral de más de 1.200 estudiantes anuales y sus familias.

Así es el colegio que Shakira y otros aliados prometieron al Catatumbo - crédito @Shakira/X

El proyecto del Parque Pedagógico, Ecológico y Cultural se financió con recursos gubernamentales, de la fundación, Ecopetrol y aliados locales, y generó 160 empleos directos e indirectos. Además, en el concierto de Barranquilla la artista invitó a 4.000 niños y docentes de instituciones aliadas, gestionando traslados desde varias regiones del Caribe colombiano.

Vida personal y controversias

Una de las grandes preocupaciones de los fanáticos de La Loba es la salud de William Mebarak, su padre de 94 años, con quien siempre ha sostenido una relación cercana y entrañables.

Luego de conocerse que supuestamente estuvo hospitalizado en noviembre, se conoció que actualmente reside en Miami bajo cuidados especiales, según reportes familiares. En otras ocasiones, la artista ha compartido mensajes sobre su recuperación y lo ha definido públicamente como su modelo de resiliencia.

La relación con Gerard Piqué continuó bajo atención, particularmente alrededor de la custodia de sus hijos Milan y Sasha. Entre los chismes se reportaron desacuerdos sobre visibilidad y condiciones de visitas, pero nada confirmado oficialmente.

Las colaboraciones también fueron motivo de debate en redes. El trabajo junto al artista Beéle para una sesión especial de Spotify Anniversaries en octubre levantó opiniones divididas, ya que parte del público recordó escándalos previos de infidelidad asociados al colombiano y cuestionó la coherencia con la imagen de empoderamiento que proyecta Shakira tras su ruptura con Piqué.

El video viral de los cantantes barranquilleros provocó reacciones en contra de la artista por su discurso de empoderamiento femenino y su eventual colaboración con el intérprete señalado de "infiel" - crédito @beele / TikTok

La cantante optó por no responder públicamente y continuó la promoción. Otro frente de rumor fueron las versiones sobre distanciamiento con Karol G, descartadas en febrero durante su show en Bogotá, donde ambas se definieron como amigas y en marzo intercambiaron mensajes públicos de respaldo y admiración.

Los hijos de la artista también acapararon la atención, al participar en actividades escolares y sumarse a exposiciones creativas y artísticas, incluyendo su debut en el doblaje de personajes animados para Zootopia 2.

Éxito de la marca Ísima

En cuanto a lo empresarial, Shakira presentó su marca de productos capilares Íssima tras cuatro años de desarrollo. La línea, pensada para cabellos rizados y con fórmulas especializadas, se lanzó en junio en Estados Unidos y México, y en noviembre llegó a Sudamérica mediante una alianza comercial con la multinacional Falabella. A cinco meses del debut, recibió los máximos reconocimientos de Allure, Harper’s Bazaar y Oprah Daily por innovación en belleza.

Fenómeno ‘Zootopia 2′

En noviembre, estrenó Zootopia 2, donde repitió su rol como Gazelle y lanzó el sencillo Zoo.

La taquilla global de la cinta alcanzó USD1.140 millones, impulsada especialmente por el mercado chino, donde el filme se convirtió en el principal éxito de Hollywood en varios años. La participación de sus hijos Milan y Sasha como voces de personajes, y la asistencia familiar al estreno mundial en Los Ángeles, reforzó la presencia mediática del clan.

La colombiana ha estado acompañada de sus hijos en los eventos relacionados con la premier de Zootopia 2 - crédito AFP

El impacto de la película trascendió la pantalla. En China, aumentó la demanda por serpientes similares al personaje Gary De’Snake, fenómeno que alertó a las autoridades por los riesgos de comerciar animales venenosos y el auge de mascotas exóticas entre jóvenes.

Expansión mundial de su gira en 2026

Para 2026, Shakira anunció nuevas fechas de llegada del tour a El Salvador y México en febrero, con paradas en San Salvador, Tuxtla Gutiérrez, Mérida y el cierre latinoamericano en Ciudad de México.

El resto del año estará dedicado a Europa, con conciertos ya confirmados en Italia y España, para luego seguir en Asia y Medio Oriente, cumpliendo el vaticinio de la gira más larga e internacional de su carrera.

El balance de 2025 para Shakira abarca desde récords en la industria, fenómenos de cultura popular, avances en educación y filantropía, participación de la familia, desarrollos empresariales y presencia constante en titulares.

El impacto de la autora de Las mujeres ya no lloran marcó la agenda del espectáculo y la consolidó, a los 48 años, como uno de los nombres más influyentes de la escena cultural de América Latina y del mundo.