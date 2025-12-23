La Navidad que se cocina en Colombia: sabores y tendencias de 2025 para ser lucirse en la mesa

En Colombia, la Navidad está profundamente ligada a la comida y a las reuniones familiares - crédito Instituto Centta

Hablar de Navidad en Colombia es hablar de comida. Desde principios de diciembre, los hogares se llenan del aroma de la natilla recién hecha, los buñuelos dorándose en aceite, los tamales envueltos en hojas y las ollas grandes que anuncian reuniones largas y festivas.

Estas preparaciones no solo satisfacen el paladar, también cumplen una función simbólica: reúnen generaciones y conservan la memoria familiar.

La natilla se convirtió en un postre emblemático de las familias colombianas gracias al uso de ingredientes típicos como la panela, canela y coco en algunas regiones. Los buñuelos, por su parte, representan la celebración y la abundancia, con variaciones que van desde el clásico costeño hasta versiones más pequeñas en el interior del país.

Platos más elaborados como la lechona, el tamal y el ajiaco también hacen parte de las celebraciones, especialmente en regiones donde la Navidad se extiende a grandes encuentros. En palabras de la chef colombiana Leonor Espinosa, reconocida por su trabajo en la preservación de la cocina ancestral, “la comida festiva es una forma de identidad; cada receta es un relato del territorio y de quienes lo habitan”.

Cuando lo clásico se vuelve gourmet

Una de las principales tendencias que marcará la Navidad de 2025 es la reinterpretación de recetas tradicionales con técnicas contemporáneas. Chefs y cocineros están apostando por versiones más refinadas, sin que ello implique perder el sabor original.

La natilla, por ejemplo, se presenta ahora con texturas más ligeras, acompañada de frutas locales, cacao fino o presentaciones individuales. Los buñuelos se reinventan con variedades de quesos artesanales y procesos de fritura controlados. Incluso platos robustos como la lechona aparecen en formatos más pequeños, pensados para mesas de degustación.

Para varios expertos, la clave está en respetar el producto y la memoria, pero entendiendo que el comensal de hoy busca experiencias distintas, más cuidadas y conscientes. Esta visión se refleja en una Navidad donde la estética del plato y la calidad de los ingredientes cobran mayor protagonismo.

Navidad más consciente: recetas saludables y consumo responsable

Otra tendencia clara en 2025 es la búsqueda de opciones más saludables en las celebraciones decembrinas. Sin renunciar al placer, muchas familias optan por reducir el azúcar, las frituras y los ultraprocesados, incorporando métodos como el horneado, el uso de endulzantes naturales y porciones más equilibradas.

A ello se suma el crecimiento de recetas vegetarianas y plant-based, que se integran a la mesa sin desplazar lo tradicional, ampliando la oferta y reflejando una transformación cultural asociada al bienestar y la sostenibilidad.

Recetario navideño colombiano

Para la Navidad de 2025, una tendencia clave es la reinterpretación gourmet de recetas tradicionales - crédito Shutterstock y Freepik

Entradas festivas

Las entradas abren la celebración. Son bocados pensados para despertar el apetito y anunciar que la mesa está lista para compartir. En la Navidad colombiana, lo sencillo y lo tradicional marcan el inicio del encuentro.

Arepas rellenas de queso y hogao

Ingredientes (1 porción)

1 arepa blanca mediana

40g de queso campesino o costeño rallado

2 cucharadas de hogao

1 cucharadita de mantequilla

Preparación: La arepa se lleva a una plancha o sartén a fuego medio y se dora lentamente por ambos lados hasta que esté caliente por dentro y ligeramente crujiente por fuera. Se retira del fuego, se abre con cuidado sin dividirla por completo y se unta con la mantequilla. Se rellena con el queso rallado y se regresa al fuego bajo hasta que el queso se derrita por completo. Justo antes de servir, se añade el hogao caliente sobre el relleno.

Empanadas de carne con ají

Ingredientes (1 porción – 2 empanadas)

2 discos de masa de maíz para empanadas

80g de carne de res desmechada

1 cucharada de papa cocida y picada

1 cucharada de hogao

Sal y comino al gusto

Aceite para freír

Preparación: En un recipiente se mezcla la carne con la papa, el hogao, la sal y el comino hasta obtener un relleno uniforme. Se coloca una porción en el centro de cada disco de masa, se doblan y se sellan presionando bien los bordes. Las empanadas se honean en horno o airfryer hasta que estén bien doradas y crujientes. Se sacan y se sirven.

Patacones con hogao y suero costeño

Ingredientes (1 porción)

1 plátano verde

Aceite para freír

2 cucharadas de hogao

1 cucharada de suero costeño

Preparación: El plátano se pela y se corta en trozos gruesos. Se fríen en aceite caliente hasta que estén blandos, se retiran y se aplastan suavemente. Luego se regresan al aceite hasta que queden dorados o, en su versión saludable se hornean hasta que queden crujientes. Al servir, se cubren con hogao caliente y se añade el suero costeño.

Platos fuertes tradicionales

Los platos fuertes combinan tradición y sofisticación, como pavo relleno, pernil y cordero al horno - crédito Imagen Ilustrativa Infobae, Axel Indik y Kiwilimón

El plato fuerte es el centro de la celebración. Es el momento en el que la cocina se convierte en memoria familiar y la mesa se llena de aromas que anuncian una noche especial.

Pavo relleno al horno

Ingredientes (1 porción)

200 g de pavo

80g de relleno (carne de cerdo, manzana, nuez y pasas)

Sal y pimienta

Salsa de arándanos

Preparación: El pavo se sazona y se rellena con la mezcla preparada. Se hornea a temperatura media hasta que esté bien cocido y jugoso. Se porciona y se sirve con salsa de arándanos.

Cordero al horno con hierbas

Ingredientes (1 porción)

22g de cordero

1 diente de ajo

Romero y tomillo

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Preparación: El cordero se frota con el ajo finamente picado, el romero, el tomillo, el aceite de oliva, la sal y la pimienta. Una vez bien impregnado, se lleva al horno y se cocina a temperatura media hasta que la carne quede tierna y con una superficie dorada. Al finalizar la cocción, se deja reposar brevemente y se sirve caliente.

Pernil de cerdo con salsa de ciruelas

Ingredientes (1 porción)

220g de pernil de cerdo

1 diente de ajo

1 cucharada de vino

Hierbas secas

2 cucharadas de salsa de ciruelas

Preparación: El pernil de cerdo se marina con el ajo machacado, el vino y las hierbas secas, procurando que la carne quede bien impregnada. Luego se lleva al horno y se cocina a baja temperatura hasta que esté tierno y jugoso. Al final de la cocción, se baña con la salsa de ciruelas y se sirve caliente.

Acompañamientos navideños

Los acompañamientos equilibran sabores con platos como papas, ensaladas frescas y preparaciones gratinadas - crédito Imagen ilustrativa Infobae y Avena Health

Los acompañamientos equilibran sabores y completan el plato principal.

Puré de papa con panela y canela

Ingredientes (1 porción)

1 papa grande

1 cucharada de panela rallada

1 pizca de canela

1 cucharada de mantequilla

Preparación: La papa cocida se hace puré y se mezcla con la mantequilla. Se incorpora la panela y la canela hasta integrar.

Gratinado de papas con queso costeño

Ingredientes (1 porción)

1 papa mediana

2 cucharadas de crema de leche

30g de queso costeño

Orégano

Preparación: La papa se pela y se corta en láminas delgadas. Estas se acomodan en capas dentro de un recipiente para horno, intercalándolas con la crema de leche y el queso costeño rallado o desmenuzado. La preparación se lleva al horno y se cocina hasta que las papas estén suaves y la superficie quede dorada y gratinada, lista para servir caliente. Puede decorar con orégano al gusto.

Ensalada de aguacate, mango y queso

Ingredientes (1 porción)

½ aguacate

½ mango

30g de queso mozzarella o parmesano

Limón y cilantro

Preparación: El aguacate y el mango se pelan y se cortan en cubos medianos. Se disponen en un recipiente y se mezclan con cuidado para conservar su textura. Justo antes de servir, se añade el queso rallado (que puede ser parmesano o mozzarella) y se adereza con jugo de limón y cilantro finamente picado, integrando suavemente los sabores.

Bebidas festivas

Las bebidas festivas que predominan en 2025 incluyen opciones calientes, refrescantes y versiones sin alcohol - crédito Imagen ilustrativa Infobae y Freepik

Las bebidas acompañan los brindis y cierran la experiencia en la mesa.

Vino caliente con especias

Ingredientes (1 copa)

1 taza de jugo de uva oscura o mosto de uva

1 rama de canela

2 clavos de olor

1 anís estrellado

1 rodaja de naranja

1 cucharadita de miel o panela (opcional)

Preparación

Preparación: El jugo de uva se lleva a una olla pequeña junto con las especias y la rodaja de naranja. Se calienta a fuego bajo, sin dejar que hierva, permitiendo que los aromas se integren lentamente. Una vez la bebida esté bien caliente y perfumada, se retira del fuego, se cuela si se desea y se sirve de inmediato, ideal para acompañar las noches frías y los brindis navideños.

Canelazo (versión sin alcohol)

Ingredientes (1 taza)

1 taza de agua

1 panela pequeña o 2 cucharadas de panela rallada

1 rama de canela

Clavos

2 clavos de olor (opcional)

Jugo de limón al gusto

Preparación: El agua se lleva a una olla junto con la panela, la canela y los clavos. Se cocina a fuego medio hasta que la panela se disuelva por completo y la bebida tome un color oscuro y aroma intenso. Luego se retira del fuego, se cuela si se desea y se añade unas gotas de jugo de limón. Se sirve caliente, ideal para acompañar las noches frías y los encuentros navideños.

Sangría navideña

Ingredientes (1 vaso)

½ taza de vino tinto

Jugo de naranja o zumo de limón

Soda

1 rama de canela

Frutas cítricas picadas como naranjas, limones, fresas, así como manzanas o durazno

Dos cucharadas de azúcar

Un toque de otro licor de su preferencia (puede ser brandy o ron)

Hielo

Preparación: Las frutas se lavan y se cortan en rodajas y cubos pequeños, luego se colocan en una jarra grande junto con el azúcar y el licor, dejándolas macerar brevemente para que liberen sus jugos. A continuación, se añade el vino tinto, el jugo de los cítricos y la canela, mezclando bien hasta integrar. La sangría se cubre y se lleva a refrigeración por varias horas para que los sabores se concentren. Justo antes de servir, se incorpora la bebida gaseosa, se remueve suavemente y se sirve bien fría, con hielo y fruta para decorar en cada vaso.

Ginger ale con miel y limón

Ingredientes (1 vaso)

1 vaso de ginger ale

1 cucharadita de miel

2 O 3 rodajas de limón

Preparación: La miel se disuelve en el ginger ale, mezclando suavemente hasta integrarla por completo. Luego se añaden las rodajas de limón y la bebida se sirve de inmediato, bien fría, como opción refrescante para acompañar la mesa navideña.

Postres para cerrar la noche

Los postres mantienen el protagonismo de la natilla, los buñuelos y dulces caseros - crédito Mercontrol, imagen ilustrativa Infobae y Muikitchen

El final dulce es parte esencial de la celebración.

Galletas navideñas con bocadillo

Ingredientes (1 porción)

Mezcla lista para galletas

30 g de bocadillo

Preparación: La masa de las galletas se prepara según las indicaciones y se rellena con trozos de bocadillo. Luego, se hornean durante unos minutos hasta que la masa esté cocida y el bocadillo ligeramente derretido, lo suficiente para sellar el relleno sin perder su textura.

Natilla y buñuelos

Ingredientes (1 porción)

1 caja de natilla (del sabor de su preferencia)

Coco rallado

2 buñuelos

Preparación: La natilla se prepara cocinando la mezcla a base de leche a fuego medio, revolviendo constantemente hasta alcanzar una textura espesa y homogénea. Una vez lista, se vierte en moldes o recipientes y se deja enfriar hasta que tome consistencia, para luego decorarla con coco rallado al gusto. Los buñuelos se fríen en aceite caliente hasta que estén bien dorados y crujientes por fuera, y se sirven recién hechos como acompañamiento de la natilla.

Arroz con leche casero

Ingredientes (1 porción)

½ taza de arroz

1 taza de leche

2 cucharadas de azúcar o panela rallada

1 rama de canela

1 yema de huevo

1 cucharada de coco rallado y uvas pasas (opcional)

Preparación: El arroz se cocina en la leche junto con la canela hasta que esté bland y se mezcla constantemente a fuego bajo hasta que la preparación comience a espesar. En un recipiente aparte, la yema se bate ligeramente y se incorpora poco a poco al arroz caliente, revolviendo para evitar que se corte. Se continúa la cocción por unos minutos hasta obtener una textura cremosa. Al final se añade el azúcar de su preferencia y, si se desea, el coco rallado y las uvas pasas. Se retira del fuego y se sirve tibio o frío.