Colombia

Iván Cepeda agradeció a los colombianos que votaron por él en primera vuelta y criticó a De la Espriella: “Representa un peligro”

El candidato presidencial de izquierda aseguró que la llegada de su contendiente al poder podría poner en riesgo algunas conquistas sociales alcanzadas con el tiempo

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El candidato presidencial aseguró que los resultados electorales de la primera vuelta evidencian que el proyecto político que representa está acompañado de "una fuerza enorme en el país" - crédito @IvanCepedaCast/X

El candidato presidencial y senador Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, agradeció a los ciudadanos que expresaron su respaldo a su candidatura en las urnas. Los colombianos votaron el 31 de mayo para elegir un nuevo presidente en primera vuelta, y aspirante de la izquierda logró ubicarse en el segundo lugar de la contienda con 9.688.361 votos, que representan el 40,90% de los sufragios.

Estos resultados le permitirán enfrentarse al candidato Abelardo de la Espriella en una segunda vuelta, que tendrá lugar el 21 de junio. El aspirante de la derecha ganó la primera vuelta con 10.361.499 votos, que equivalen al 43,74% de la totalidad de los sufragios registrados.

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Así las cosas, Cepeda compartió en sus redes sociales un mensaje dirigido a los ciudadanos que votaron por él. “Quiero enviar un mensaje, primero de gratitud enorme a los cerca de diez millones de colombianos y colombianas que nos respaldaron en la primera vuelta presidencial. Aquí estamos, somos una fuerza enorme en el país. Vamos a triunfar en segunda vuelta y vamos a defender la democracia”, aseguró el congresista.

Iván Cepeda obtuvo su mayor fortaleza en Europa, donde se impuso en países clave como España, Francia, Italia y Suiza - crédito Lina Gasca/Colprensa
Iván Cepeda aseguró que se reafirma con la juventud colombiana y que ganará en segunda vuelta - crédito Lina Gasca/Colprensa

De igual manera, advirtió que, desde su perspectiva, el candidato Abelardo de la Espriella es “un peligro para el Estado social de derecho” y para las iniciativas de carácter social que se han implementado con el tiempo en Colombia, algunas de ellas durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, como el salario mínimo, la Reforma Pensional y la Reforma Agraria.

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“Mi llamado es de esperanza. Me reafirmo en la juventud, en lo que está haciendo en las calles de manera pacífica para que logremos el cambio o seguir el cambio que hemos venido construyendo a lo largo de estos años en Colombia. Así que vamos hacia la segunda vuelta con todo, a triunfar”, dijo.

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