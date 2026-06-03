Colombia

Caso Lili Pink: abogado de los directivos de la empresa aseguró que demostrará su inocencia ante la justicia

La representación jurídica de David Abadi y Max Abadi celebró la fijación de una audiencia de imputación de cargos y aseguró que este escenario permitirá conocer formalmente las acusaciones y ejercer el derecho a la defensa

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La Fiscalía y el CTI incautaron mercancía y material probatorio en bodegas vinculadas a la estructura empresarial investigada, en uno de los mayores golpes recientes al contrabando - crédito Lili Pink
La representación jurídica sostuvo los directivos son inocentes de los señalamientos que se les atribuyen - crédito Lili Pink

La defensa de David Abadi, Max Abadi y la compañía Lili Pink se pronunció ante la opinión pública y los medios de comunicación luego de que se fijara una fecha para la audiencia de imputación dentro del proceso que enfrentan los directivos y la empresa.

A través de un comunicado firmado por el abogado penalista Iván Cancino, apoderado de Lili Pink, la defensa manifestó su satisfacción por la programación de la diligencia judicial, al considerar que será el escenario en el que podrán conocer oficialmente los señalamientos formulados por las autoridades y presentar sus argumentos ante la justicia.

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“La defensa de David Abadi, Max Abadi y Lili Pink celebra que por fin se haya fijado una fecha para la audiencia de imputación, pues este será el escenario para conocer formalmente las acusaciones en su contra y ejercer plenamente el derecho de defensa”, indicó en el documento.

Defensa insiste en la inocencia de los involucrados

Según la defensa, el objetivo de su actuación será demostrar la inocencia de sus representados, preservar su buen nombre y respaldar la trayectoria empresarial de la marca dentro del marco legal vigente - crédito suministrada a Infobae Colombia
Según la defensa, el objetivo de su actuación será demostrar la inocencia de sus representados, preservar su buen nombre y respaldar la trayectoria empresarial de la marca dentro del marco legal vigente - crédito suministrada a Infobae Colombia

En el pronunciamiento, la representación jurídica sostuvo que tanto los directivos como la compañía no han cometido las conductas que les son atribuidas y aseguró que buscará demostrar esa posición en el desarrollo del proceso judicial.

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“David Abadi, Max Abadi y Lili Pink son inocentes. En los escenarios judiciales desvirtuaremos uno a uno los señalamientos formulados, con el propósito de ratificar ante el país su inocencia, proteger su buen nombre y defender una marca construida durante años con trabajo, legalidad y compromiso con Colombia”, señaló la defensa.

El comunicado enfatiza que la audiencia de imputación constituye una etapa procesal en la que las personas investigadas podrán ejercer las garantías previstas en la ley y conocer de manera formal el alcance de las acusaciones presentadas en su contra.

Confianza en el debido proceso

En Neiva, un juez fue suspendido de su cargo por enviar a la cárcel a un hombre que mató a una mujer - crédito Corte Suprema de Justicia
Cancino expresó confianza en la actuación de los jueces de la República y en el desarrollo de las etapas previstas por la justicia - crédito Corte Suprema de Justicia

En otro apartado del documento, el abogado Iván Cancino expresó la confianza de sus representados en las instituciones judiciales y en el desarrollo de las actuaciones previstas por la legislación colombiana. “Confiamos en los jueces de la República, en el debido proceso y en que la verdad prevalecerá”, afirmó la defensa en el comunicado dirigido a la opinión pública.

Asimismo, reiteró la disposición de los involucrados para atender los requerimientos de las autoridades y participar en las actuaciones que se adelanten en el marco de la investigación.

Reiteramos nuestra disposición absoluta de colaborar con las autoridades competentes y aportar toda la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos dentro del marco legal correspondiente”, agregó.

crédito Fiscalía
La Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos a ocho personas que, según la investigación, harían parte de la estructura criminal - crédito Fiscalía

El pronunciamiento de la defensa se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación informara que solicitará la imputación de cargos contra ocho personas que, según la investigación, estarían relacionadas con una estructura de alcance internacional dedicada presuntamente al ingreso ilegal de prendas femeninas y accesorios al país, dentro del caso Lili Pink.

La audiencia fue fijada para el 24 de junio en Bogotá. Además de Max Marvin Abadi y David Max Abadi Homsani, los otros convocados a la diligencia judicial son: Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias.

La Fiscalía prevé atribuirles, según la presunta participación de cada uno, los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Según la Fiscalía, la investigación se centra en una presunta organización que habría operado en varios países desde 2013, vinculada a actividades de contrabando y lavado de activos - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
Según la Fiscalía, la investigación se centra en una presunta organización que habría operado en varios países desde 2013, vinculada a actividades de contrabando y lavado de activos - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

La solicitud para realizar la audiencia fue presentada por la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, dependencia que adelanta el caso ante jueces de control de garantías. Las pesquisas apuntan a la presunta operación de una organización que habría desarrollado actividades en distintos países desde 2013, vinculadas, según la hipótesis de la Fiscalía, a prácticas de contrabando y al manejo de recursos de origen presuntamente ilícito.

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