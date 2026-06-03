Atlético Nacional ya le remontó un 3-0 a Junior en una final: así fue el histórico partido del 2004

el equipo antioqueño buscará darle la vuelta al marcador en el juego definitivo que se disputará el lunes 8 de junio de 2026 en el estadio Atanasio Girardot - crédito @nacionaloficial/X

Con una ventaja de tres goles obtenida en el partido de ida frente a Atlético Nacional, Junior de Barranquilla se acerca a la definición de la Liga BetPlay 2026-I con altas aspiraciones de alcanzar un nuevo título, y que sería la estrella número 12.

El marcador 3-0 que dejó el encuentro celebrado la noche del martes 2 de junio de 2026 en el estadio Romelio Martínez dejó al equipo barranquillero en una posición inmejorable, aunque la historia del fútbol colombiano recuerda que las finales pueden ofrecer giros inesperados y remontadas, y el cuadro Verdolaga lo tiene bien claro.

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Debido a la goleada del cuadro Tiburón, en redes sociales se trajo a colación el antecedente más recordado entre ambos equipos se remonta al torneo Finalización 2004, cuando Junior logró en Barranquilla un 3 a 0 sobre Nacional.

En la vuelta, el equipo antioqueño igualó la serie en Medellín, tras ganar el juego por 5 a 2 y la llevó hasta los penales tras un gol decisivo del defensor argentino Walter Ribonetto en tiempo de adición.

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El exfutbolista Martín Arzuaga recordó en 2025 la hazaña del Junior de Barranquilla en el Atanasio Girardot, y que en 2026 marca ya 22 años desde aquel día - crédito @martinarzuaga/IG

Al final Junior se consagró campeón en el estadio Atanasio Girardot, aunque la serie demostró que una ventaja amplia nunca asegura el título de forma automática, por lo que los dirigidos por el técnico uruguayo Alfredo Arias tendrán que salir a revalidar lo hecho en Barranquilla el lunes 8 de junio de 2026 en Medellín, donde el cuadro de Diego Arias espera darle una nueva alegría a la hinchada verde.

Las remontadas en la historia reciente del fútbol profesional colombiano en finales

Analizando los torneos cortos en Colombia, las remontadas de tres goles en finales son excepcionales.

De los 47 torneos cortos celebrados, solo se registraron 12 remontadas en finales, y en muchos de estos casos el equipo que alcanzó la igualdad no logró coronarse campeón, destacó Win Sports.

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La estadística favorece a Junior, pero el precedente histórico y la presión del público de Atlético Nacional en Medellín mantienen la expectativa.

La lista de finales recientes resalta la dificultad de remontar marcadores adversos en el campeonato colombiano.

Brayan Castrillón, quien aparece en la foto, fue uno de los anotadores del partido en el juego de ida disputado el martes 2 de junio de 2026 - crédito Junior de Barranquilla

Casos como el del torneo 2017-I, cuando Nacional superó un 2-0 en contra ante Cali con un 5-1 en Medellín para quedarse con el título, refuerzan la idea de que las definiciones pueden cambiar en cuestión de minutos.

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Otros ejemplos incluyen la final de 2018-I, en la que Tolima remontó ante Nacional y ganó en penales, y la final de 2023-II, donde Junior sostuvo una ventaja mínima ante Medellín y se impuso desde los once metros.

El recorrido de Junior en las últimas definiciones también ofrece motivos de confianza para el equipo y su afición.

El club barranquillero ha protagonizado varias finales definidas por penales o por diferencias ajustadas, como en 2010-I ante Equidad y en 2019-I frente a Pasto, superando la presión de los partidos decisivos para conquistar el trofeo.

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La estadística indica que la ventaja obtenida en Barranquilla coloca a Junior en una posición favorable, pero la clave estará en la disciplina táctica y la eficacia para resistir la presión en el Atanasio Girardot.

El historial de los torneos cortos muestra que ningún equipo ha logrado revertir una goleada de tres goles en la ida de una final para quedarse con el título, aunque sí han existido igualdades que llevaron la definición a los penales, motivos suficientes para que el equipo antioqueño aún tenga viva la esperanza de lograr su estrella número 19.

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Atlético Nacional espera darle vuelta al resultado en el juego de vuelta - crédito David Jaramillo/Colprensa

La posibilidad de una nueva remontada mantiene la tensión y promete una definición emocionante hasta el último minuto.

Del lado de la afición del cuadro Tiburón la expectativa del bicampeonato crece (Junior es e vigente campeón), mientras que Nacional intentará apoyarse en la fuerza de su estadio y el recuerdo de sus propias hazañas para buscar una nueva remontada.

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