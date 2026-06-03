Colombia

Sinuano Día resultados de hoy miércoles 3 de junio: ganadores del último sorteo

Como todos los días, esta tradicional lotería colombiana divulgó la combinación ganadora del primer sorteo del día

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Sinuano tiene dos sorteos diarios, este es el resultado del primero del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Sinuano tiene dos sorteos diarios, este es el resultado del primero del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sorteo Sinuano Día, con profundas raíces y extensa participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantiene presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia.

Se trata de la principal lotería de la costa caribe colombiana que multiplica hasta por 4.500 veces el dinero la apuesta.

Este chance difundió los números ganadores de su último sorteo del día, realizado este miércoles, 3 de junio de 2026.

Resultados del Sinuano Día

  • Fecha: 3 de junio de 2026.
  • Sorteo: 13.591
  • Números ganadores: 7 7 9 8.
  • Quinta: 3.

A que hora se juega el Sinuano Día

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Esta lotería cuenta con dos ediciones todos los días: Sinuano Día se realiza todos los días, de lunes a sábado a las 14:30 horas y el domingo a las 13:00 horas. Mientras que el Sinuano Noche se celebra diariamente, de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingo a las 20:30 horas. Esta lotería es una de las pocas que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos. Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

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Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

¿No sabes como ganar los premios del Sinuano? No te preocupes, nosotros te decimos cómo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
¿No sabes como ganar los premios del Sinuano? No te preocupes, nosotros te decimos cómo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental: Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.

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Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio. Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes: Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.

Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar. En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.

Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar. Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados.

Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores u oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable. Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

Plan de premios del Sinuano

Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para jugar al Sinuano solo se necesita definir la apuesta eligiendo cuatro dígitos entre el 0 y el 9.

A diferencia de la gran mayoría de las loterías, en el Sinuano no hay un plan de premios establecido o una bolsa acumulada. En este sorteo quién pone el límite de lo que puedes ganar es el apostador.

Para ganar el premio mayor, la combinación ganadora debe de coincidir en cifrasy orden con el resultado del sorteo. De ser así, el monto a recibir será de la cantidad de tu apuesta multiplicada4 mil 500 veces. Es decir, por cada peso apostado, se recibe 4 mil 500 pesos.

Eso no es todo. La lotería del Sinuano entrega premios hasta en el primer acierto.

Si la combinación ganadora coincide en tres cifras con el resultado del sorteo, tu premio será de 400 veces lo apostado.

En el caso de que se acierte dos de los dígitos del premio mayor, la lotería tu apuesta se incrementará 50 veces.

Y si se atina a una sola cifra, tu apuesta se quintuplica.

El Sinuano cuenta con otra modalidad de premio que se llama “Combinada”. Esta opción se elige al momento de comprar tu boleto y consiste en acertar las cifras del premio mayor pero en desorden.

Si se acierta a las cuatro cifras del resultado del sorteo en desorden, con esta modalidad recibes 208 veces lo apostado. Y si se acierta a tres cifras en desorden, el premio se multiplica 83 veces.

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