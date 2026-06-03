Recuperar lo que perdió con Paloma, experto analizó la decisión de Juan Daniel Oviedo de alejarse de la segunda vuelta

Para el experto, la decisión de Oviedo se registra para tomar un nuevo impulso de cara a una nueva candidatura para ser alcalde de Bogotá - crédito Colprensa

El 3 de junio, tres días después de que se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Colombia, Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, anunció que no seguirá los pasos de la figura del Centro Democrático de apoyar a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta.

A pesar de los mensajes que recibió sobre la “responsabilidad” que tenía de tomar una postura antes del 21 de junio, el bogotano confirmó que tampoco apoyará a Iván Cepeda y que solo volverá a hablar de política después del 22 de junio, cuando ya se haya definido quien será el nuevo presidente de Colombia.

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El anuncio de Oviedo ha generado opiniones divididas, puesto que hay quienes han celebrado que no siga los ideales políticos que no comparte, mientras que otra parte ha cuestionado que se aleje del contexto político de Colombia en un momento clave.

Con la alianza, Oviedo perdió el apoyo que logró como independiente

Oviedo confirmó que volverá a hablar de política después del 22 de junio - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Para entender el impacto que ha generado la irrupción del exdirector del Dane en la política colombiana, Omar Orostegui, director del Laboratorio de Gobierno (GovLab) de la Universidad de La Sabana, indicó que es una muestra del cambio que se está registrando en los políticos del centro.

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“Lo que vimos este domingo también fue el debilitamiento del centro político. En una forma de hacer política cada vez más mediada por algoritmos que provocan emociones, mueven conversaciones en redes sociales y empujan a las personas a tomar partido, las posiciones de centro pierden fuerza si no logran construir una identidad clara. Para consolidarse como una opción real de poder, el centro tendrá que hacer un esfuerzo mucho mayor por explicar qué representa, a quién interpela y por qué puede ser algo más que una posición intermedia entre dos extremos”.

Orostegui habló del castigo por la falta de “coherencia” que tuvo Oviedo en la primera vuelta, en la que se alejó de la figura independiente que vendió antes de la consulta interpartidista y durante su campaña como candidato a la Alcaldía de Bogotá.

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“Juan Daniel Oviedo fue, tal vez, uno de los mayores perdedores de la jornada electoral del pasado domingo. Su decisión de aceptar ser fórmula vicepresidencial de una candidata asociada con el uribismo y la derecha significó renunciar, al menos en parte, a la imagen de independencia y de centro que había intentado construir”.

Oviedo reveló que su alianza con Valencia generó una crisis en su relación - crédito Visuales IA

Sobre la continuidad de Oviedo como político, el experto afirmó que el bogotano debería volver a plantarse como un representante de la independencia, lo que fue clave en el momento de no apoyar a ninguno de los candidatos a la presidencial para la segunda vuelta.

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“Sin embargo, el problema más profundo está en la coherencia de su proyecto político. Al tomar esa decisión, Oviedo terminó debilitando el discurso que había construido pensando en una eventual candidatura a la Alcaldía de Bogotá. Cedió en varias posiciones y dejó dudas sobre la consistencia de sus convicciones. Esa factura podría pesarle más adelante, especialmente en una elección local que seguramente estará marcada por una fuerte polarización y en la que tendrán ventaja quienes logren representar con claridad alguno de los polos de la disputa política”.

Pensando en el futuro del proyecto “Con toda por Colombia”, que comenzó siendo “Con toda por Bogotá”, Orostegui calificó de manera negativa el trabajo que hizo la campaña de Oviedo en estas presidenciales, principalmente por cómo perdió a los electores que convenció antes de los comicios legislativos.

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“Si nos atenemos a los resultados electorales del pasado domingo, es claro que la capacidad de endoso electoral de Oviedo es hoy muy débil. Eso se refleja tanto en la votación de Paloma en Bogotá como en la de Oviedo en el resto del país. De alguna manera, su electorado se diluyó en medio de la contienda: mientras fue fórmula vicepresidencial, era percibido como un candidato de centro, pero esa identidad no logró trasladarse con fuerza al resultado final”.

Oviedo rechazó tomarse un café para hablar de política con Paloma Valencia - crédito Reuters

Por último, el docente mencionó que el bogotano debe tener claridad de que perdió apoyo ciudadano y político como fórmula de Paloma Valencia y que si tiene pensado aspirar a la Alcaldía de Bogotá es momento de comenzar a recuperar aspectos que lo convirtieron en una figura relevante de la política sin pertenecer a un partido tradicional o en auge.

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“Hoy, Oviedo se encuentra en un escenario de incertidumbre. Ya no cuenta con el respaldo del centro que tuvo cuando participó en la consulta, ni con el capital político que alcanzó como candidato a la Alcaldía de Bogotá en las elecciones anteriores. Más bien, pareciera que, en lugar de sumar votos, viene restando apoyos”, puntualizó.