Sara Corrales mostró su figura a 15 días de dar a luz: “No he entrenado”

La actriz destacó que cada cuerpo vive el posparto de manera diferente y celebró la nueva etapa junto a su hija Mila, fruto de su matrimonio con Damián Pasquini - crédito @saracorrales/ Instagram

La actriz Sara Corrales compartió en redes sociales el proceso de recuperación física y emocional que atraviesa a solo quince días del nacimiento de su hija, Mila.

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de tres millones y medio de seguidores, la artista mostró imágenes que documentan tanto el día del parto como el avance de su posparto, sorprendiendo a sus fanáticos por la rapidez con la que ha recuperado su figura.

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Corrales, quien se convirtió en madre el pasado 17 de mayo junto a su esposo Damián Pasquini, publicó un carrusel de fotografías y un video en el que aparece luciendo ropa deportiva de su propia marca.

En las imágenes, la actriz evidencia cambios físicos positivos y se declara agradecida por la nueva etapa que vive. Según relató, alcanzar este sueño le tomó años de preparación y autocuidado, y durante el embarazo mantuvo una rutina de ejercicio supervisada por profesionales, lo que contribuyó a su pronta recuperación.

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En el video, la actriz aclaró que no ha seguido atajos ni recurrido a soluciones rápidas tras el parto. “Y no, no me he fajado. Y no, tampoco he entrenado. Y no, no he hecho dietas milagrosas ni tomado nada mágico. El secreto no está en los atajos. Está en años de cuidar mi cuerpo, en un embarazo saludable y, sobre todo, en haber amado y respetado mi cuerpo durante cada etapa de este proceso”, expresó Corrales, enfatizando la importancia de la constancia y el respeto por el propio cuerpo.

Sara Corrales muestra su recuperación posparto y envía mensaje de apoyo a otras mujeres - crédito @saracorrales/ Instagram

La artista también dedicó unas palabras a otras mujeres que atraviesan procesos similares, invitándolas a no compararse y a tener paciencia con sus cuerpos. “Y también quiero recordarte algo: cada mujer, cada embarazo y cada posparto son diferentes. No te compares. Tu cuerpo merece gratitud, paciencia y amor, exactamente donde está hoy”, señaló, en un mensaje que rápidamente recibió apoyo y reconocimiento en redes sociales.

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Además de compartir su testimonio, Corrales no ha presentado oficialmente a su hija en redes, lo que ha mantenido la expectativa entre sus seguidores, quienes continúan atentos a nuevas publicaciones sobre la maternidad y el desarrollo de Mila. La actriz, reconocida por su disciplina y enfoque en el bienestar físico, ha querido reflejar con transparencia la realidad del posparto y el valor de los hábitos saludables a lo largo del tiempo.

Por ahora, Sara Corrales sigue mostrando fragmentos de su día a día en esta nueva etapa, celebrando no solo los logros físicos, sino también el significado emocional de la maternidad. Su experiencia y mensajes de apoyo se han convertido en referencia para muchas mujeres que enfrentan el proceso posparto, resaltando la importancia del respeto, la paciencia y el amor propio.

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Según Mayo Clinic, las dos primeras semanas tras el nacimiento representan el mayor riesgo de complicaciones graves, como hipertensión arterial, hemorragias, infecciones, ansiedad y depresión posparto. El portal recomienda vigilar síntomas como dolor persistente, sangrado abundante, fiebre, dolores de cabeza intensos, confusión, fatiga extrema o dificultad para respirar, ya que, según el informe, estos pueden ser signos de complicaciones que requieren atención médica inmediata.

El informe de Mayo Clinic también pone énfasis en la salud mental en el posparto. Si bien es habitual experimentar cambios de ánimo en las primeras semanas. El estudio destaca que la atención posparto debe continuar incluso después de la visita médica de las seis semanas, ya que muchas mujeres no se recuperan completamente en ese plazo. Además, Mayo Clinic aconseja que los problemas del suelo pélvico, aunque frecuentes, no deben considerarse inevitables ni ignorarse, ya que pueden tratarse con el apoyo adecuado.

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Finalmente, el informe subraya la importancia del acompañamiento familiar y profesional durante toda la etapa posparto, recomendando la colaboración de obstetras, especialistas en salud mental, consultoras de lactancia y fisioterapeutas para garantizar un bienestar integral y duradero para la madre.