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Caso Zulma Guzmán: hallaron nueva evidencia reveladora en su casillero del Club El Nogal de Bogotá

Mientras avanza el proceso por doble homicidio e intoxicaciones, un informe incorporado al expediente detalla nuevas evidencias encontradas por la policía judicial en un club de Bogotá

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El Club El Nogal de Bogotá suspendió de manera temporal la membresía de Zulma Guzmán Castro, empresaria vinculada a la investigación por la muerte de dos niñas tras consumir frambuesas contaminadas con talio - crédito Club el Nogal/Facebook y Verdades Ocultas/Youtube
Se conoció un informe de la Sijin detallando los hallazgos en el locker de Zulma Gozmán en el Club El Nogal de Bogotá, por su vinculación a la investigación por la muerte de dos niñas tras consumir frambuesas contaminadas con talio - crédito Club el Nogal/Facebook y Verdades Ocultas/Youtube

Un informe de 20 páginas detalló lo hallado por la Sijín en el casillero 314 perteneciente a Zulma Guzmán Castro en el Club El Nogal, en medio de la investigación por el envenenamiento con talio asociado a frambuesas con chocolate que derivó en la muerte de dos menores en Bogotá.

Según el documento conocido y difundido por Noticias RCN, el informe fue solicitado por la fiscal Elsa Cristina Reyes con el objetivo de establecer una relación entre Guzmán y los casos de intoxicación por talio que son objeto de investigación desde abril de 2025, y por los que se le imputaron cargos a Guzmán en diciembre de ese año.

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El noticiero reportó que los agentes ingresaron al sexto piso, en la sección de damas del club, y forzaron la cerradura del casillero. En el interior encontraron una bolsa color piel y otra bolsa con dos frascos transparentes con tapa azul, con una etiqueta que decía: “azufre”.

Guzmán está detenida en Gran Bretaña, a la espera de que se resuelva la solicitud de extradición presentada por el gobierno colombiano - crédito composición fotográfica
Guzmán está detenida en Gran Bretaña, a la espera de que se resuelva la solicitud de extradición presentada por el gobierno colombiano - crédito composición fotográfica

El informe también consignó la presencia de logotipos y adhesivos de una empresa de domicilios, señalada en el informe como el canal mediante el cual fueron enviadas las frambuesas con talio a las menores. También fueron incautados guantes de látex usados, que se remitieron a Medicina Legal para establecer en qué se utilizaron.

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Entre los elementos descritos en el registro, se reportaron dos fajas estéticas rotuladas con el número 4, arcilla para cataplasmas, mascarillas y medias veladas. A la luz de estos hallazgos, la investigación busca establecer si ese conjunto se usó como una fachada para ocultar la manipulación o el depósito de otros objetos dentro del casillero.

El informe quedó incorporado como pieza dentro del proceso de la Fiscalía contra Guzmán por doble homicidio de las menores, a los que se sumaría la posibilidad de un segundo intento de envenenamiento con talio bajo la misma modalidad.

Así avanza la solicitud de extradición de Guzmán

- crédito Andreas Praefcke / Wikipedia
La defensa de Zulma Guzmán solicitó garantías para un eventual traslado de su apoderada a Colombia, a la espera de que se apruebe su extradición desde Gran Bretaña - crédito Andreas Praefcke / Wikipedia

Guzmán actualmente se encuentra confinada en el centro de detención HMP Bronzefield, ubicado a las afueras de Londres, a la espera de una decisión sobre la solicitud de extradición presentada por la Fiscalía colombiana al gobierno de Gran Bretaña.

Con motivo de estas diligencias, en mayo pasado tuvo lugar una inspección en la cárcel El Buen Pastor de la capital del país, en la que se reunieron funcionarios judiciales y penitenciarios de Colombia y Reino Unido. La revisión incluyó recorridos por todos los pabellones, con énfasis en los niveles de hacinamiento y las áreas de atención psiquiátrica del penal.

En el Buen Pastor se presentó un delegado de la Unidad de Extradición del Reino Unido, acompañado de dos investigadores de la Fiscalía General de la Nación y tres altos funcionarios del Inpec, junto a autoridades de la prisión, todos ellos a bordo de vehículos blindados. Este proceso se mantuvo bajo estricta reserva, sin acceso a entrevistas ni declaraciones públicas sobre los detalles observados, y forma parte de lo requerido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que rechaza tratos degradantes a los prisioneros bajo su jurisdicción.

La diligencia se adelantó en absoluta reserva y no se concedió acceso a la prensa - crédito cárcel el Buen Pastor
La diligencia se adelantó en absoluta reserva y no se concedió acceso a la prensa - crédito cárcel el Buen Pastor

La intervención respondió a una solicitud de la defensa de Guzmán, quien pidió que se verificaran las condiciones de reclusión y atención médica del pabellón donde podría ser alojada. La inspección buscó garantizar la seguridad de la acusada y el cumplimiento de estándares internacionales en materia de derechos humanos.

En esa línea, y siguiendo los lineamientos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Reino Unido exige garantías sobre las condiciones de reclusión y custodia de Guzmán. Fuentes penitenciarias confirmaron que El Buen Pastor es considerada como la opción más adecuada para trasladar a la sospechosa, por contar con un pabellón especial para funcionarias públicas y menores niveles de hacinamiento.

Por lo pronto, el proceso de extradición sigue abierto, y la decisión final podría demorarse hasta noviembre de 2026, cuando se prevé que continúen las audiencias y negociaciones entre autoridades de ambos países.

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