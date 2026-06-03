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Así quedó el cuadro de la fase final de la Copa Colombia 2026 tras disputarse la fase de grupos

Millonarios, Deportivo Cali e Independiente Medellín son los tres clubes más importantes que accedieron a los octavos de final desde la fase de 1A

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Copa Colombia
La actual Copa Colombia se entrega desde la edición 2008, cuando la Dimayor revivió el certamen - crédito DIM

La Copa Colombia 2026 ya definió a sus primeros octavos clasificados y también el cuadro de cruces que marcará el camino hacia el título, después de que Independiente Medellín venciera 2-1 a Cúcuta Deportivo y cerrara la Fase 1A, instancia de grupos que reunió a los equipos eliminados de la Liga y de la propia copa.

Esa etapa se disputó con cuatro grupos de cinco equipos y clasificó a los dos primeros de cada zona. El campeón del torneo obtendrá un cupo a la fase previa de la Copa Sudamericana. El último clasificado se resolvió en el estadio de Ditaires, en Itagüí, donde Medellín remontó un partido que por momentos lo dejaba fuera. Leider Berdugo adelantó a Cúcuta al minuto 29, pero Daniel Cataño empató al 31 y Frank Fabra selló la remontada al 67.

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Deportivo Cali ganó su primer partido con goles de Jhojan Martínez y Matias Orozco - crédito Deportivo Cali
Deportivo Cali ganó su primer partido con goles de Jhojan Martínez y Matias Orozco - crédito Deportivo Cali

Deportivo Cali terminó primero del Grupo A con 12 puntos y Alianza Valledupar fue segundo con siete, por diferencia de gol sobre Boca Juniors. En esa misma zona, el club caleño cerró invicto en sus cuatro partidos. En el Grupo B, Millonarios fue líder con 10 unidades y Llaneros avanzó con nueve. El equipo azul aseguró el primer lugar con una goleada 8-1 sobre Atlético FC en el cierre de la fase.

En el Grupo C, Medellín acabó primero con ocho puntos y Fortaleza ocupó la segunda plaza con cinco, también por diferencia de gol sobre Leones. En el Grupo D, Deportivo Pereira lideró con ocho unidades y Real Cundinamarca avanzó con siete.

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Los ocho clasificados de la Fase 1A fueron Deportivo Cali, Alianza Valledupar, Millonarios, Llaneros, Independiente Medellín, Fortaleza, Deportivo Pereira y Real Cundinamarca. Esos equipos esperarán en octavos a los ganadores de la Fase 1B, que se jugará en llaves de eliminación directa entre clubes ya instalados en fases finales de la Liga y de la Copa Colombia.

Los playoffs ya tienen llaves definidas antes de los octavos

Así se jugará la fase final de la Copa Colombia en el segundo semestre del 2026 - crédito Dimayor
Así se jugará la fase final de la Copa Colombia en el segundo semestre del 2026 - crédito Dimayor

La Fase 1B tendrá estos cruces: Internacional de Bogotá contra Inter Palmira, Deportes Tolima contra Deportes Quindío, América de Cali contra Real Cartagena, Junior contra Barranquilla FC, Atlético Nacional contra Tigres, Deportivo Pasto contra Bogotá FC, Once Caldas contra Envigado FC e Independiente Santa Fe contra Unión Magdalena.

De acuerdo con el reglamento de la Dimayor, el ganador de Internacional de Bogotá contra Inter Palmira jugará en octavos frente a Real Cundinamarca. El vencedor de Tolima contra Quindío se medirá con Llaneros, y el de América contra Real Cartagena enfrentará a Deportivo Pereira.

La Liga BetPlay y la Copa Colombia volverán a coronar campeón con pocos días de diferencia, tal como en 2024 - crédito Dimayor / Colprensa
La Liga BetPlay y la Copa Colombia volverán a coronar campeón con pocos días de diferencia, tal como en 2024 - crédito Dimayor / Colprensa

La otra parte del cuadro dejó definido que el ganador de Junior contra Barranquilla FC será rival de Millonarios, mientras que el vencedor de Atlético Nacional contra Tigres se cruzará con Deportivo Cali. Pasto o Bogotá FC enfrentarán a Independiente Medellín; Once Caldas o Envigado se medirán con Alianza Valledupar; y Santa Fe o Unión Magdalena jugarán contra Fortaleza.

Uno de los emparejamientos que más atención genera es América de Cali contra Real Cartagena, cuyo ganador tendrá como siguiente rival a Pereira. También sobresalen Junior contra Barranquilla FC, con Millonarios ya instalado en octavos, y Santa Fe contra Unión Magdalena, serie tras la cual espera Fortaleza.

Los partidos de la fase 1B se jugarán en julio, una termine la Copa Mundial de la FIFA. Por lo tanto los duelos de los octavos de final se jugarán a partir de agosto, en fecha aun por definir.

Cuando iniciará el segundo semestre de la Liga BetPlay II-2026

La Dimayor confirmó este 3 de junio el fixture de la Liga BetPlay II-2026 y publicó, en un comunicado, los cruces de las 19 fechas de la fase de “todos contra todos”, aunque todavía no informó días ni horarios para cada jornada.

Según el organismo, la jornada 16 será la de clásicos, uno de los puntos centrales del calendario del segundo semestre.

El anuncio llegó con el primer semestre aún en definición: falta el partido de vuelta de la final entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional. La ida se jugó el 2 de junio en el estadio Romelio Martínez, con triunfo del Junior por 3-0.

De acuerdo con el cronograma divulgado, el campeón se conocerá el 8 de junio en el estadio Atanasio Girardot, en un partido previsto para las 5:00 p. m. (hora de Colombia).

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