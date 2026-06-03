Colombia

“Más visitas, pero con carritos pequeños”: revelaron que pese al aumento del salario mínimo, los colombianos organizan cada peso que gastan

Nuevas tendencias surgen cuando las familias ajustan sus hábitos y exploran opciones para mejorar su bienestar frente a un entorno desafiante, dicen expertos

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Para 2025 el país experimentará una elevada inflación de acuerdo a informe mensual del Banco de la República - crédito Colprensa
Para 2026, el aumento del salario mínimo fue de 23,7%, bajo el concepto de "salario vital" - crédito Colprensa

El impacto de la inflación y el salario mínimo alteró las prioridades de gasto de los hogares en Colombia. El inicio de 2026 mostró una economía en moderada recuperación, con mejoras en el empleo y una reactivación inflacionaria que afecta de forma directa el presupuesto familiar, según datos de Worldpanel. De acuerdo con la firma, el aumento del salario mínimo, sumado a la persistencia de la inflación, obliga a casi la mitad de los hogares colombianos a reorganizar el gasto.

Y es que el ajuste se vuelve evidente entre los niveles socioeconómicos bajos y en las familias numerosas, sensibles ante cualquier alza en el costo de vida. Esto, teniendo en cuenta que durante el primer trimestre de 2026, el consumo masivo en Colombia creció un 4,6% en valor, según el informe Consumer Insights Q1 2026 de Worldpanel, que resaltó que el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó en 2,2% y el desempleo llegó a 8,8% en marzo, una mejora con respecto a 2025.

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Sin embargo, la firma advierte que la inflación podría alcanzar el 6,3% al finalizar el año, lo que afectaría, sobre todo, a los estratos bajos y los hogares con cinco o más integrantes.

La inflación en Colombia sigue estando lejos de la meta del Banco de la República (3%) - crédito Colprensa
Expertos aseguran que la inflación se "traga" el salario de los colombianos, por lo que cuando hacen compras deben ser muy medidos - crédito Colprensa

Al respecto, el associate manager de Worldpanel Julián Pardo comentó que “el shopper colombiano sigue activo, pero hoy reorganiza cada peso que gasta. Estamos viendo un consumidor que prioriza bienestar, autocuidado y productos que le generen valor percibido, incluso en medio de presiones económicas que todavía afectan su capacidad adquisitiva”.

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El peso del salario mínimo en los hogares colombianos

El informe precisa que cerca del 49% de los hogares del país tiene al menos un integrante que depende del salario mínimo. El factor repercute, sobre todo, en los niveles socioeconómicos 1 y 2, así como en las familias con cinco o más personas, quienes ajustan su consumo ante el incremento de precios y el costo de vida.

Pardo afirmó que el aumento del salario mínimo sigue teniendo un efecto estructural sobre el consumo de los hogares colombianos. Puntualizó que “lo interesante es que, pese a las restricciones, el shopper no está dejando de consumir, sino reorganizando sus prioridades y buscando maximizar el valor de cada compra”.

El Dane reportó un alza en la inflación en abril de 2026. La variación anual fue del 5,68%, una cifra mayor a la reportada en abril de 2025, cuando la variación anual fue del 5,16% - crédito Dane
El Dane reportó un alza en la inflación en abril de 2026. La variación anual fue del 5,68%, una cifra mayor a la reportada en abril de 2025, cuando la variación anual fue del 5,16% - crédito Dane

Si bien este aumento representa un alivio para algunos hogares, también intensifica la presión sobre los gastos cotidianos, lo que motiva una reasignación en la canasta de productos esenciales.

Cambios en el patrón de consumo: prioridades y nuevas categorías

El análisis de Worldpanel resalta un giro hacia el bienestar, el autocuidado y los productos premium, incluso, entre los hogares de menores ingresos:

  • Belleza creció un 18%, mientras que la de autocuidado y bienestar —que abarca medicinas sin fórmula, bebidas funcionales, alternativas lácteas y comida saludable— se incrementó en 15 %.
  • Los hogares de los niveles socioeconómicos bajos aumentaron el consumo de marcas premium en un 8 % frente al primer trimestre de 2025.

“Más allá de buscar ahorro, el consumidor está tomando decisiones mucho más conscientes sobre dónde vale la pena invertir su dinero. Hoy vemos hogares que priorizan categorías asociadas a bienestar físico, salud y experiencias de consumo que les generen valor”, apuntó Pardo.

Los datos señalan que el crecimiento ya no se basa solo en el volumen, sino en diversificar las compras para obtener mayor satisfacción o beneficio en la experiencia cotidiana del hogar.

El salario mínimo es devengado por 2,4 millones de trabajadores, según el Dane - crédito Leonardo Muñoz/EFE
El salario mínimo es devengado por 2,4 millones de trabajadores, según el Dane - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Estrategias de compra y nuevas tendencias

Según el informe, la frecuencia de compra creció 1,2% en el primer trimestre de 2026, mientras las unidades por acto disminuyeron. Esto evidencia una tendencia a fragmentar las compras: “Más visitas, pero con carritos pequeños y enfoque en necesidades puntuales”.

Pardo explicó que “el consumidor colombiano sigue activo y presente en el mercado, pero hoy administra cada compra con mucho más cuidado. Estamos viendo hogares que fragmentan su gasto, priorizan ocasiones específicas de consumo y buscan mantener su calidad de vida sin desbalancear el presupuesto”.

Dicho comportamiento responde a la necesidad de aprovechar de manera racional el presupuesto, destinando recursos no solo a lo básico, sino también a alternativas que brinden bienestar sin perder estabilidad económica.

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