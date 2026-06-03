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Jhon Córdoba, delantero de la selección Colombia, podría estar en el último partido amistoso previo al Mundial ante Jordania: esto se sabe

El delantero de Krasnodar de Rusia estaría recuperado de las dolencias físicas que lo aquejaron en la concentración de la Tricolor previo al Mundial de 2026

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El delantero del Krasnodar de Rusia llegó a la concentración de los "Cafeteros" con molestias, que luego en zona mixta desmintió al decir la parte concreta en la cual estaba lesionado-crédito @ESPNColombia/X

La última actualización sobre el estado médico de Jhon Córdoba confirma que presenta una contusión leve en la rodilla y podría estar disponible para el partido del 7 de junio de 2026 contra Jordania. El diagnóstico indica que no hay daño muscular, óseo ni de tendones y el entorno del delantero transmite tranquilidad sobre su evolución.

El estado físico del delantero de Krasnodar es estable tras una pequeña contusión en la rodilla sufrida en su paso por Rusia. No existen indicios de daños graves y se espera que pueda ser considerado para el partido amistoso en San Diego (Estados Unidos).

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Jhon Córdoba podría ser titular ante Jordania, ya que su lesión no fue grave-crédito Luisa González/REUTERS
Jhon Córdoba podría ser titular ante Jordania, ya que su lesión no fue grave-crédito Luisa González/REUTERS

El periodista Andrés Marocco, en ESPN AM Colombia, se mostró confiado en la pronta recuperación del delantero y afirmó que la molestia no derivará en una baja prolongada. También desmintió que pueda estar ausente por dos semanas.

“Lo de Córdoba no es grave, tiene un golpe en la rodilla, algo habitual. Llegó así de Rusia y no creo que haya problemas para que juegue contra Jordania. Para el mundial no hay necesidad de arriesgarlo, después del partido de Suárez la continuidad será para él, pero Córdoba irá al banco”, dijo.

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Marocco agregó que el golpe que recibió Córdoba no comprometió la parte muscular ni de los huesos, por lo que espera que el delantero pueda ser titular en el último partido amistoso de la selección Colombia ante Jordania, programado para el 7 de junio de 2026, en San Diego (Estados Unidos):

“Solo fue un golpe, sin compromiso muscular, óseo ni de tendones. Córdoba estará disponible para el partido inaugural y probablemente también para el encuentro contra Jordania. Es un golpe leve, una pequeña contusión no deja a ningún jugador fuera del mundial y, según el diagnóstico médico, está en condiciones. No sería raro que juegue contra Jordania”, explicó Marocco.

Aunque las perspectivas apuntan a que Córdoba estará en plenitud para el debut mundialista, y de que la probabilidad de que también juegue ante Jordania es alta, la decisión final dependerá de su evolución en los próximos días, y se espera que Néstor Lorenzo siga usando a los delanteros habituales como Juan Camilo “Cucho” Hernández o Luis Javier Suárez

“También sería bueno darle minutos a Lucho Suárez y probar con el Cucho Hernández para ver si muestra algo diferente. El Cucho ya está en el mundial, pero tiene que mejorar en varios aspectos. No digan que lo pusieron en una posición que no es la suya; Cucho es delantero centro y, guardando las proporciones, me recuerda al delantero argentino Sergio ”Kun" Agüero.”

Jhon Córdoba habló de la lesión y aclaró que no fue grave

El delantero del Krasnodar de Rusia entregó su parte de tranquilidad sobre su estado físico previo al viaje para la concentración en el Mundial de 2026-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

El 1 de junio de 2026, el delantero Jhon Córdoba negó una lesión de rodilla y aseguró que está en condiciones de seguir con la selección Colombia rumbo al Mundial de 2026, después de que Néstor Lorenzo informara días antes sobre una molestia en un tendón y en medio de la recta final de la preparación del equipo antes del amistoso ante Jordania en Estados Unidos.

Más de 30.000 personas asistieron al estadio El Campín para la despedida de Colombia antes del viaje internacional, en un triunfo 3-1 sobre Costa Rica que dejó al plantel a 16 días de su debut en la Copa del Mundo.

Córdoba habló en la zona mixta después de la victoria y rechazó la versión sobre un problema en la rodilla.

“No tuve una lesión de rodilla. Creo que eso fue una desinformación. Ya estoy trabajando para estar acompañado. La verdad, estoy muy contento. Siento que esto es un premio al trabajo que realicé durante todo este año y me alegra haber conseguido estar aquí”, dijo el delantero.

El 28 de mayo de 2026, el entrenador Néstor Lorenzo había explicado que el atacante era el único jugador con una molestia física dentro de la concentración. En declaraciones a Noticias Caracol, el técnico señaló:

“Han terminado de jugar algunos. El único con problemita en un tendón es Córdoba, pero va evolucionando bien día a día”.

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