Dominicanos que se hacían pasar por colombianos mientras viajaban por Suramérica fueron capturados en el aeropuerto El Dorado de Bogotá

Dominicanos capturados en el aeropuerto El Dorado de Bogotá luego de intentar cruzar Suramérica haciéndose pasar por colombianos - crédito Migración Colombia

Luego de que una organización criminal dedicada a la falsificación de documentos fuera desmantelada en Antioquia, la cooperación entre Migración Colombia y autoridades migratorias de España, República Dominicana, Perú y Argentina permitió la expulsión de dos ciudadanos dominicanos que, mediante documentación fraudulenta, intentaron viajar a Europa haciéndose pasar por colombianos.

Según la información proporcionada por la entidad, los individuos habían gestionado de manera irregular más de veinte cédulas de ciudadanía, en un esquema que involucraba la presunta complicidad de un funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El caso más reciente involucró a dos dominicanos que, tras obtener pasaportes y cédulas colombianas de manera ilícita, intentaron salir de Sudamérica con destino a Europa.

La estrategia de ambos incluyó partir desde Lima, donde buscaron abordar un vuelo a España identificándose como colombianos.

Al fracasar en este intento, se trasladaron a Argentina, pero ya existía una alerta migratoria en el país ibérico sobre su situación, lo que frustró nuevamente su partida.

Las autoridades migratorias de los países implicados activaron alertas que resultaron en la devolución de los ciudadanos a Colombia, dado que portaban documentos colombianos adquiridos por medios fraudulentos.

Al arribar al Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, oficiales de Migración Colombia ejecutaron procedimientos especiales de control, logrando establecer plenamente la nacionalidad dominicana de los viajeros.

Este proceso se benefició de la colaboración directa con las autoridades dominicanas, quienes confirmaron no solo el origen de los individuos, sino también los antecedentes judiciales de uno de ellos en su país de origen.

Una vez verificada la situación, la autoridad colombiana impuso la medida administrativa de expulsión, enviando a ambos a su país natal.

Según detalló Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia, “Colombia no será plataforma para redes que falsifican identidades y utilizan documentos fraudulentos para burlar los controles migratorios. La cooperación internacional y el fortalecimiento de nuestros controles nos permiten proteger la identidad nacional y cerrarles el paso a estas estructuras criminales”.

El fenómeno detectado presenta una modalidad en la que ciudadanos dominicanos se hacían pasar en una primera instancia por venezolanos, para luego acceder a la documentación colombiana de manera fraudulenta, con la cual podían desplazarse como nacionales a destinos donde no se les exige visa.

Este caso puso en evidencia la utilización de identidades falsas y la existencia de una red que facilitaba estos trámites irregulares, afectando directamente la seguridad y la confianza en los sistemas de identificación y control migratorio de la región.

Ciudadanos Dominicanos Obtuvieron De Manera Fraudulenta Documentos Colombianos - crédito Migración Colombia

