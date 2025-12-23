‘Alerta’ se fue de Colombia y reveló que la inseguridad lo motivó tras ser víctima de un supuesto secuestro en Bogotá: “A empezar una vida nueva”

La inseguridad impulsa a ‘Alerta’ a dejar Colombia, el comediante se radica en Estados Unidos - crédito @alertahumor/ Instagram

Juan Ricardo Lozano, conocido como “Alerta”, anunció su decisión de abandonar Colombia junto aparte de su familia debido a la inseguridad.

El comediante, reconocido por su participación en Sábados felices y en realities como La Casa de los Famosos, utilizó sus redes sociales para comunicar este cambio que sorprendió a sus seguidores.

A través de una publicación, Lozano compartió: “Año nuevo, vida nueva. Como está nuestro país, Colombia, un poco inseguro, vamos a empezar año nuevo y una nueva vida en los Estados Unidos. Nos vamos a quedar acá un rato, pero vamos a seguir luchando por nuestro país desde acá. Colombia, te queremos”.

El humorista ha construido una sólida presencia en plataformas digitales, donde acumula más de seiscientos mil seguidores. Su estilo, centrado en situaciones cotidianas y familiares, le permitió mantenerse vigente y querido por el público.

El anuncio desató una ola de comentarios y reacciones en redes sociales. Entre los mensajes, algunos usuarios expresaron críticas por la decisión: “Qué trsite como todos se van y abandonan el barco”.

Otros hicieron referencia a experiencias migratorias en la región: “Así empezamos los venezolanos, ahora somos más de 9 millones regados por el mundo… se lo dijimos amigos colombianos no hicieron caso”.

También hubo voces que defendieron el derecho de Lozano a buscar nuevas oportunidades: “Cada quien es dueño de sus decisiones y las críticas son eso, críticas”. Por otro lado, algunos comentarios pusieron en duda las razones del viaje: “O más bien porque su comedia ya no pega acá en Colombia y debe buscar trabajo en otro país, no por inseguridad, sino por mediocridad”.

Otro mensaje sostuvo: “Qué ironía de la vida, le toca buscar oportunidades en otros países porque la clase elite que él defiende ya no le da trabajo y le toca hablar mal de su mismo país”. Lozano aseguró que, pese a la distancia, mantendrá su vínculo con Colombia y continuará trabajando desde el extranjero.

‘Alerta’ relató intento de secuestro en Bogotá

El comediante relató que estuvo a punto de ser víctima de un intento de secuestro bajo la modalidad de “falso servicio” en Bogotá. El propio artista contó en declaraciones para el programa La Corona TV que el incidente ocurrió el 15 de diciembre, después de recibir una oferta de trabajo que parecía legítima, pero terminó siendo un engaño cuidadosamente planificado.

Lozano y su mánager, Yolanda, recibieron una propuesta para un evento que incluía negociaciones de honorarios, condiciones técnicas y detalles de espectáculo, bajo protocolos que suelen ser habituales en el medio artístico.

Los supuestos empresarios insistieron en que ambos acudieran personalmente a una ubicación para inspeccionar el lugar del espectáculo, una condición que forma parte del modus operandi de este tipo de delitos.

La alerta surgió cuando Yolanda experimentó un “pálpito” y decidió revisar la dirección proporcionada. Descubrieron que la cita era en una zona boscosa a tres horas de Bogotá, sin infraestructura para un evento de entretenimiento. Se trataba de un espacio a cielo abierto, donde cualquier interceptación habría sido inevitable.

“La situación es que fuimos contratados por un supuesto empresario y, a partir de la negociación que hizo con la manager, empezamos a sentir algunas inconsistenciasy se activó nuestro plan de seguridad (…)No lograron su objetivo, el cual considero hace parte de un falso servicio“, reveló a La Corona TV.

La reacción de Lozano se apoyó en su experiencia como miembro de la reserva del Ejército. Decidió activar sus protocolos de seguridad personal y consultó a contactos militares para verificar la autenticidad de los supuestos contratantes. Los datos no coincidían con registros oficiales y el escenario respondía a tácticas conocidas de bandas criminales que operan en zonas rurales.

Un elemento adicional fue el apoyo de César Corredor, colega de Lozano, quien previamente le había compartido material educativo del Gaula de la Policía Nacional sobre prevención de este tipo de engaños. Gracias a este antecedente, el equipo de ‘Alerta’ identificó rápidamente las inconsistencias y evitó desplazarse al lugar.