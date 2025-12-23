Colombia

Alcaldía de Bogotá suspende el Pico y Placa para vehículos particulares en días clave de Navidad y Año Nuevo

El levantamiento temporal de la restricción aplicará el 26 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, para facilitar el tránsito durante los fines de semana festivos

Los viernes 26 de diciembre y 2 de enero no habrá pico y placa en Bogotá, facilitando la movilidad de viajeros y residentes - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

Durante cuatro días claves de las festividades, los vehículos particulares en Bogotá podrán circular sin límite de pico y placa, según anunció la Alcaldía Mayor al comunicar la suspensión temporal de restricciones para facilitar la movilidad.

La Secretaría Distrital de Movilidad detalló que la medida busca responder a la alta demanda de desplazamientos que generan las compras navideñas, las visitas familiares y los viajes fuera de la ciudad.

De acuerdo con la entidad, el tránsito será más fluido en los principales corredores viales durante estos días, beneficiando tanto a quienes permanecen en la ciudad como a quienes salen o ingresan a Bogotá.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, explicó la decisión: “Revisadas las fechas que vienen, tomamos la decisión de levantar el pico y placa dos días. Va a ser el 26 de diciembre, viernes y el 2 de enero, un viernes también. Esos dos viernes no va a haber pico y placa en Bogotá y eso va a garantizar que la gente se pueda mover durante esos dos fines de semana, el de Navidad y el de año nuevo”, afirmó Galán al anunciar la resolución.

La medida de suspensión del pico y placa busca agilizar el tránsito en los principales corredores viales durante las festividades - crédito Colprensa y Galán en Facebook

De este modo, los días viernes 26 de diciembre de 2025 y viernes 2 de enero de 2026 no aplicará la restricción habitual, facilitando tanto el ingreso como la salida de viajeros durante el fin de año y el inicio del nuevo calendario.

A pesar de la suspensión excepcional, la medida de pico y placa continuará operando durante diciembre de 2025 y enero de 2026 en los días hábiles, exceptuando los dos viernes señalados. Por su parte, en el lunes festivo 8 de diciembre de 2025 y el lunes 12 de enero de 2026, se mantendrá la denominada pico y placa regional para el ingreso a la ciudad, según el cronograma vigente de la Secretaría de Movilidad.

En el desarrollo del Plan Navidad del Distrito, la Alcaldía Mayor de Bogotá, junto con la Secretaría Distrital de Movilidad y el apoyo de la Policía de Tránsito, desplegará controles en las vías.

Entre las acciones previstas se incluyen operativos para prevenir la conducción bajo efectos de alcohol, sanciones a conductores que estacionen de manera indebida y estrategias de recuperación del espacio público en zonas principales, locales y barriales, con la colaboración de las Alcaldías Locales y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep).

La Secretaría de Movilidad hizo un llamado a los ciudadanos para que planifiquen sus desplazamientos con anticipación y consulten los días y horarios en los que rige la medida de pico y placa. Además, enfatizó la importancia de respetar las normas de tránsito para evitar sanciones, recalcando que el cumplimiento de estas disposiciones ayuda a mejorar la movilidad y reduce los tiempos de viaje en los corredores principales de la capital.

Temas Relacionados

Suspensión Pico y Placa Bogotá26 de diciembre 20252 de enero 2026Alcaldía de BogotáSecretaría de MovilidadNavidad y Año NuevoBogotáColombia-Noticias

Mercado de fichajes de los

Estos son los impuestos que

Empresa del bus involucrado en

La madre de Kleidymar Fernández

El Centro Democrático presentó su
Este sería el cabecilla del

Felipe Saruma oficializó su campaña

Mercado de fichajes de los

