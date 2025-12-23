Alcaldía de Bogotá suspende el Pico y Placa para vehículos particulares en días clave de Navidad y Año Nuevo

Los viernes 26 de diciembre y 2 de enero no habrá pico y placa en Bogotá, facilitando la movilidad de viajeros y residentes - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

Durante cuatro días claves de las festividades, los vehículos particulares en Bogotá podrán circular sin límite de pico y placa, según anunció la Alcaldía Mayor al comunicar la suspensión temporal de restricciones para facilitar la movilidad.

La Secretaría Distrital de Movilidad detalló que la medida busca responder a la alta demanda de desplazamientos que generan las compras navideñas, las visitas familiares y los viajes fuera de la ciudad.

De acuerdo con la entidad, el tránsito será más fluido en los principales corredores viales durante estos días, beneficiando tanto a quienes permanecen en la ciudad como a quienes salen o ingresan a Bogotá.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, explicó la decisión: “Revisadas las fechas que vienen, tomamos la decisión de levantar el pico y placa dos días. Va a ser el 26 de diciembre, viernes y el 2 de enero, un viernes también. Esos dos viernes no va a haber pico y placa en Bogotá y eso va a garantizar que la gente se pueda mover durante esos dos fines de semana, el de Navidad y el de año nuevo”, afirmó Galán al anunciar la resolución.

La medida de suspensión del pico y placa busca agilizar el tránsito en los principales corredores viales durante las festividades - crédito Colprensa y Galán en Facebook

De este modo, los días viernes 26 de diciembre de 2025 y viernes 2 de enero de 2026 no aplicará la restricción habitual, facilitando tanto el ingreso como la salida de viajeros durante el fin de año y el inicio del nuevo calendario.

A pesar de la suspensión excepcional, la medida de pico y placa continuará operando durante diciembre de 2025 y enero de 2026 en los días hábiles, exceptuando los dos viernes señalados. Por su parte, en el lunes festivo 8 de diciembre de 2025 y el lunes 12 de enero de 2026, se mantendrá la denominada pico y placa regional para el ingreso a la ciudad, según el cronograma vigente de la Secretaría de Movilidad.

En el desarrollo del Plan Navidad del Distrito, la Alcaldía Mayor de Bogotá, junto con la Secretaría Distrital de Movilidad y el apoyo de la Policía de Tránsito, desplegará controles en las vías.

Entre las acciones previstas se incluyen operativos para prevenir la conducción bajo efectos de alcohol, sanciones a conductores que estacionen de manera indebida y estrategias de recuperación del espacio público en zonas principales, locales y barriales, con la colaboración de las Alcaldías Locales y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep).

La Secretaría de Movilidad hizo un llamado a los ciudadanos para que planifiquen sus desplazamientos con anticipación y consulten los días y horarios en los que rige la medida de pico y placa. Además, enfatizó la importancia de respetar las normas de tránsito para evitar sanciones, recalcando que el cumplimiento de estas disposiciones ayuda a mejorar la movilidad y reduce los tiempos de viaje en los corredores principales de la capital.