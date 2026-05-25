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Nuevo ‘fuego amigo’ en el Gobierno Petro: Alfredo Saade y el ministro de Minas chocan por proyectos de energía y surge la acusación de “traición”

Las posturas opuestas del ministro de Minas y el embajador en Brasil provocaron un cruce de mensajes sobre la asignación de nuevas capacidades energéticas en el país

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Pastor Saade y Edwin Palma - crédito @PalmaEdwin/X/Presidencia
Alfredo Saade, embajador de Colombia en Brasil; Edwin Palma, ministro de Minas y Energía - crédito @PalmaEdwin/X/Presidencia

Un nuevo episodio de tensión interna se presentó en el gobierno de Gustavo Petro tras un intercambio público entre el embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, y el ministro de Minas, Edwin Palma, sobre los proyectos de generación de energía, que llevaron al surgimiento de la acusación de “traición”.

La controversia se desencadenó tras la publicación de la asesora en energías renovables del Gobierno, Daniela Mercado, pero que terminó eliminando en su cuenta oficial de X.

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El primer mensaje que marcó el inicio de la disputa provino de la cuenta oficial de Alfredo Saade, quien manifestó: “Ojo están traicionando el proyecto progresistas. Ministro Edwin Palma quien autorizo esto? Presidente Gustavo Petro urgente revertir esta barbaridad”.

Alfredo Saade - crédito @alfredosaadev/X
Alfredo Saade aseguró que se están "traicionando" los proyectos en el Gobierno Petro - crédito @alfredosaadev/X

La publicación, dirigida tanto al presidente como al ministro, cuestionó la aprobación de ciertos proyectos energéticos y advirtió sobre una posible desviación del rumbo progresista defendido por el gobierno.

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La respuesta pública de Edwin Palma, ministro de Minas, no tardó en llegar. “Embajador: ¿Cuál es la traición de quién y a qué?”, escribió en su cuenta de X.

Palma puso en duda la veracidad de la información que circulaba, señalando: “Esos datos, además de ser de un perfil que cerró la cuenta, son inexactos, imprecisos y anti técnicos”.

El funcionario añadió: “El proyecto de generación térmica que se anuncia en la subasta, es un ‘proyecto’ que puede expandirse hasta 2200 MW, sin embargo, solo se asignaron 288 MW. El proyecto comprometió menos de una sexta parte de su energía. Ahora deberá seguir un riguroso proceso para que se vuelva realidad en unos tres o cuatro años. No es que ya ‘esté listo’”.

En medio de la discusión, Palma explicó que la subasta permitió la asignación de quince nuevos proyectos, de los cuales catorce corresponden a energías solares y eólicas, y uno a energía térmica a gas.

Edwin Palma - crédito @PalmaEdwin/X
Edwin Palma explicó que la subasta permitió la asignación de quince nuevos proyectos, de los cuales catorce corresponden a energías solares y eólicas, y uno a energía térmica a gas - crédito @PalmaEdwin/X

“La subasta asignó 15 proyectos nuevos, de los cuales 14 son de energías Solares y Eólicas. Este tipo de proyectos suman cerca de 1800 MW. Es decir, 1800 MW de energías limpias nuevas vs 288 MW de gas. Esto es, se pusieron 6.25 veces más energía limpia que térmica a gas. ¿Qué tal si hacemos énfasis en eso?”, agregó el ministro, resaltando el predominio de las energías limpias sobre la térmica en la reciente adjudicación.

Alfredo Saade respondió nuevamente al ministro, puntualizando: “Ministro, le pregunte quien autorizo, no le dije traidor. Como ya el presidente Gustavo Petro se pronunció y por respeto a él que es su autoridad y la mía; entonces usted le dará a él las razones del caso. De todas maneras en su respuesta veo que usted lo autorizo.?”.

El embajador aclaró que su cuestionamiento no iba dirigido a una acusación personal, sino a la búsqueda de responsables en la toma de decisiones sobre los proyectos energéticos.

Alfredo Saade - crédito @alfredosaadev/X
Alfredo Saade aclaró que su cuestionamiento no iba dirigido a una acusación personal, sino a la búsqueda de responsables en la toma de decisiones sobre los proyectos energéticos - crédito @alfredosaadev/X

El origen de la controversia se remonta a una publicación de la abogada y asesora en energías renovables, Daniela Mercado. En su mensaje, Mercado detalló que durante la subasta se asignaron 2.276,8 MW de energía térmica, 1.546,9 MW solares y 246 MW eólicas, lo que generó reacciones en sectores que defienden una transición energética más acelerada hacia fuentes limpias.

¿Qué dijo Gustavo Petro?

El presidente Gustavo Petro expresó su desacuerdo con la construcción de plantas termoeléctricas a gas en Colombia, argumentando que continuar con proyectos ligados a hidrocarburos intensifica el calentamiento global y las sequías provocadas por el fenómeno de El Niño.

Sus comentarios surgieron en redes sociales, dentro de una discusión pública acerca de la subasta del cargo por confiabilidad, un mecanismo ideado para asegurar el abastecimiento de energía durante épocas de sequía.

La polémica comenzó cuando una usuaria, identificada como Daniela, compartió en redes un análisis sobre los resultados de dicha subasta. Petro respondió señalando que la solución a las sequías debe centrarse en fuentes renovables y no en el gas.

Petro afirmó que el calentamiento global agravará las sequías y pidió avanzar hacia una matriz energética basada en fuentes renovables. - crédito @petrogustavo/X
Petro afirmó que el calentamiento global agravará las sequías y pidió avanzar hacia una matriz energética basada en fuentes renovables. - crédito @petrogustavo/X

“No señor ministro, no quiero de Francia moléculas de gas para el superniño que enfrentaremos, los franceses si podrían, y se lo solicitaré a Macron, darnos los concentradores de radiación solar que saben hacer y solo uno en la Guajira sería genial, y si hay para más, pues en todo el Caribe y si más, entonces en toda la altillanura colombiana”, escribió el mandatario.

También afirmó que depender del gas agrava el calentamiento global y que es necesario dejar de consumir hidrocarburos para transformar la energía solar en electricidad. Petro puso en duda la autorización de termoeléctricas a gas, sugiriendo la existencia de intereses económicos detrás de estas decisiones.

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