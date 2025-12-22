Que los colombianos no paguen los nuevos impuestos que decretaría el Gobierno Petro, pidió la candidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia: “No hay fundamento”

Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático - crédito Colprensa

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia hizo referencia al polémico decreto de emergencia económica establecido por el Gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro, luego de que se archivara la ley de financiamiento que buscaba recaudar más de 16 billones de pesos.

En su cuenta de X, la congresista de oposición hizo un llamado a la Corte Constitucional para que declare la nulidad del documento oficial, al considerar que no tiene fundamento y carece de consideraciones explicitas para su efectividad en el país.

“Que nadie pague los ilegales impuestos de Petro y que la Corte Constitucional decrete la suspensión provisional”, escribió la aspirante presidencial en las redes sociales.

A su vez, Valencia calificó el decreto como ‘ilegal’ y explicó que la normativa perjudicaría el bolsillo de los colombianos.

Del mismo modo, la senadora rechazó que el decreto se conozca cuando las altas cortes se encuentran en vacancia.

“Los colombianos no podemos pagar impuestos que el presidente saca con un decreto abiertamente ilegal. No hay fundamento para una emergencia económica, y lo saben y por eso lo emiten en vacancia Judicial”, añadió Paloma Valencia.

Noticia en desarrollo...