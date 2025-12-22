María Claudia Tarazona expuso su versión sobre quiénes serían los autores intelectuales del magnicidio contra su esposo Miguel Uribe Turbay: “Los estaba incomodando”

María Claudia Tarazona resaltó el trabajo de la Fiscalía frente a las condenas de los siete capturados por el asesinato del senador y precandidato del Centro Democrático - crédito Colprensa/Captura de Pantalla redes sociales

María Claudia Tarazona, viuda del exsenador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que murió el 11 de agosto de 2025 víctima de un ataque sicarial en el occidente de Bogotá, reveló su planteamiento sobre los autores intelectuales que coordinaron el atentado que acabó con la vida de su esposo.

En diálogo con Semana, la mujer detalló que, aunque se sigue analizando los posibles responsables del magnicidio, hubo ciertos hechos y pronunciamientos durante la campaña de Uribe Turbay en los que pudieron influir en el crimen.

Sin embargo, sostuvo que uno de los principales autores podrían ser aquellos sectores que, según ella, estaban ligados al narcotráfico, al recordar las propuestas de su esposo frente a la lucha contra las drogas.

“Miguel estaba incomodando. ¿A quién? Al narcotráfico, porque él decía que desde el 7 de agosto se acababa ese flagelo en Colombia. ¿A quién más? A los que están bajo la impunidad, porque Miguel decía que desde el 7 de agosto se iba a acabar la impunidad y no estaba hablando en chiste. Miguel tenía el país en la cabeza y sabía cómo hacer eso”, aseguró Tarazona al citado medio de comunicación.

Así mismo, la viuda del exsenador del Centro Democrático aseguró que otro factor fue político, al considerar que hubo ciertas personalidades que habían manifestado su inconformidad con la candidatura de Uribe Turbay.

“Todos aquellos que se veían amenazados por la candidatura de Miguel pueden ser los posibles autores intelectuales. Miguel estaba incomodando y no era garantía para los delincuentes, no era garantía para los grupos al margen de la ley. Fuera de eso, y con mayor razón, no era garantía para los narcotraficantes”, indicó.