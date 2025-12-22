Esta es la razón por la que diciembre puede resultar más agotador que divertido para los colombianos

El desgaste emocional sufrido por aquellos que intentan mantener una actitud positiva sin sentirse realmente felices al final del año toma relevancia - crédito Freepik

La temporada decembrina incrementa la presión por aparentar emoción sin importar que la carga laboral, los gastos y el cansancio alcanzan su punto máximo. Un informe reciente de la Universidad de San Buenaventura expone las razones por las que este periodo resulta abrumador a nivel emocional y detalla estrategias que permiten recuperar el equilibrio sin culpa ni remordimiento.

En Colombia, diciembre suele asociarse con luces, novenas, regalos y reencuentros familiares. En contraste, para muchos representa una época que exige más de lo que permite disfrutar. Entre compromisos sociales, gastos adicionales y la expectativa de mantener una actitud festiva, la energía emocional se agota rápidamente.

Esta falta de coherencia entre lo que se siente y lo que se cree que debe mostrarse es lo que especialistas en psicología denominan “síndrome de la felicidad obligatoria”, una presión que se intensifica cuando la época decembrina demanda entusiasmo, aunque ni el cuerpo ni la mente estén preparados.

El final del año llega acompañado de señales que explican por qué este fenómeno se agrava en estas fechas. Ante este panorama, el Ministerio de Salud priorizó la salud mental para 2025, y en Bogotá las intervenciones psicológicas crecieron un 41% respecto al año anterior. Además, el 33,8 % de las atenciones por trastornos mentales corresponde a adultos entre 29 y 59 años, el grupo que enfrenta cierres laborales, ajustes financieros y mayor carga social en estas semanas.

Más allá de las luces y las reuniones familiares, diciembre puede convertirse en una carga psicológica difícil de sobrellevar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Así, las celebraciones tradicionalmente relacionadas con descanso y alegría como Navidad o la fiesta de Año Nuevo pueden sentirse como exigencias adicionales dentro de un mes ya cargado: “Se espera que todos estén alegres aun cuando llegan con un año entero de cansancio emocional y físico. Esa presión puede derivar en una saturación psicológica preocupante”, explicó Leidy López, directora del programa de Psicología de la Universidad de San Buenaventura.

La experta indicó que negarse a participar activamente en esta temporada no implica falta de ánimo ni ausencia de “espíritu navideño”, sino aprender a reconocer cuándo la situación sobrepasa los límites emocionales y actuar a tiempo para proteger el bienestar.

¿Por qué diciembre agota de más?

La saturación emocional comienza semanas antes de las festividades principales. Entre cierres de proyectos, evaluaciones, reuniones empresariales, tráfico intenso y conversaciones constantes en chats, diciembre se percibe como una agenda ininterrumpida.

A esto se suma la presión económica. Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (Ccce), durante la Navidad de 2024 los colombianos gastaron USD38,6 billones, un aumento del 7,1% frente a 2023. La Encuesta de Navidad de Fenalco reveló que el 36% de los consumidores destinó más de USD800.000 solo a regalos, compras que a menudo comienzan en noviembre. En un país con restricciones financieras, estos compromisos anticipados amplifican la preocupación.

“Las personas sienten que deben cumplir con todo y con todos. Si no asisten a una reunión, surge la culpa; si lo hacen, aparece el cansancio. Es como una cuerda tensa desde todos los extremos”, señaló López.

El panorama internacional refuerza esta visión. El informe Mental State of the World 2025, que analizó a personas en 79 países, incluyendo Colombia, concluyó que el 41% de los adultos jóvenes está “angustiado o luchando” con su salud mental. Aunque no es un dato exclusivo de diciembre, muestra que el año termina para muchos con una base emocional frágil.

La alegría forzada puede tener consecuencias reales en el bienestar emocional de los adultos y niños - crédito Andina

Existe, además, un factor adicional: las redes sociales. En diciembre aumentan las publicaciones de celebraciones perfectas, viajes y reuniones familiares, lo que intensifica la comparación y la sensación de insuficiencia.

“En esta época la comparación se dispara. Parece que todos viven una Navidad ideal, menos uno. Esa narrativa resulta injusta con quienes atraviesan duelos, rupturas, sobrecargas o agotamiento”, afirmó López.

Seis señales que confirman que la presión emocional ya está pasando factura

Cansancio emocional persistente. Problemas para dormir o pensamientos acelerados. Irritabilidad o frustración sin causa aparente. Ansiedad anticipatoria ante reuniones sociales. Sensación de actuar más que disfrutar. Comparación constante con lo que se observa en redes sociales.

Las comparaciones en redes, el exceso de compromisos y la exigencia de felicidad generan una saturación psicológica que especialistas advierten debe reconocerse y atenderse a tiempo - crédito Freepik

Cinco recomendaciones para afrontar esta época y preservar el bienestar

Permita sentir sin culpa: aceptar las emociones reales alivia la presión interna y evita la sensación de tener que fingir.

Establezca límites antes de saturarse: es válido rechazar invitaciones, reducir compromisos o preferir encuentros pequeños. Decidir qué se puede asumir es una forma de autocuidado.

Reduzca el ruido digital: alejarse de las redes sociales a ratos disminuye la comparación y la sensación de insuficiencia.

Planifique su energía, no solo sus finanzas: así como existe un presupuesto económico, conviene un “presupuesto emocional” para definir cuántos eventos se pueden afrontar sin agotamiento.

Busque apoyo profesional cuando sea necesario: “Hablar con alguien capacitado no es señal de debilidad, sino de madurez emocional. Nadie debería atravesar diciembre sintiendo la obligación de fingir tranquilidad”, puntualizó López.