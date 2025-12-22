Colombianos podrán ingresar sin visa a un nuevo país europeo tras ampliación de la lista oficial: ya son más de 30 opciones

La medida excluye actividades laborales y educativas, por lo que quienes deseen trabajar o estudiar deben tramitar permisos migratorios - crédito Montaje Johan Largo/Infobae-Freepik

La Cancillería de Colombia confirmó o la entrada en vigor de un acuerdo de exención mutua de visados para estadías de corta duración entre Colombia y la República de Belarús (Bielorrusia), medida que permitirá a los ciudadanos colombianos ingresar al país europeo sin necesidad de tramitar visa para viajes turísticos.

Este convenio, que comenzó a regir antes del cierre del 2025, establece una modalidad de libre tránsito e ingreso que fortalece la movilidad internacional de los colombianos en el continente europeo, según lo señalado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La cartera informó oficialmente que el acuerdo quedó vigente tras ser suscrito el 9 de abril de 2025 y finalizar los procedimientos internos de formalización el 19 de diciembre. Esto significa que los nacionales colombianos podrán ingresar, salir, permanecer y transitar por el territorio de Bielorrusia durante un periodo máximo de 90 días calendario portando un pasaporte ordinario o de emergencia, sin requerir ningún visado especial. Además, la disposición también es recíproca y aplica para visitantes bielorrusos en suelo colombiano.

Los viajeros colombianos pueden explorar Minsk, el parque nacional Belovezhskaya Pushcha y la ciudad histórica de Brest sin necesidad de visa - crédito Freepik

Según lo expuesto por las autoridades, la medida aplica exclusivamente para viajes de carácter turístico, por lo que quienes deseen residir con el fin de trabajar o estudiar en Bielorrusia deberán continuar gestionando los permisos migratorios habituales ante las autoridades competentes. El permiso de viaje no se extiende a actividades laborales, ni educativas, y conserva la restricción de uso únicamente para estancias temporales orientadas al turismo.

El Gobierno de Colombia destacó, a través de un comunicado oficial, que esta flexibilización del régimen de visados “dinamiza las relaciones bilaterales, propicia un mayor contacto entre los ciudadanos de ambos países y contribuye a impulsar el turismo y el comercio bilateral”.

Además, la Cancillería sostuvo que la medida fortalece los lazos diplomáticos y económicos, ampliando las oportunidades de intercambio y colaboración entre ambas naciones. La entrada en vigor del acuerdo supone también un estímulo para sectores como el comercio internacional y el turismo, que podrían beneficiarse del aumento de visitantes y del flujo de personas entre Colombia y Bielorrusia.

El acuerdo bilateral busca impulsar el turismo y el comercio entre Colombia y Bielorrusia, dinamizando las relaciones diplomáticas y económicas - crédito Cancillería de Colombia

De acuerdo con la recopilación del convenio, la entrada sin visa faculta a los portadores de pasaportes ordinarios y de emergencia a ingresar y permanecer hasta tres meses calendario en territorio bielorruso bajo los parámetros establecidos. La medida cubre igual periodo para el tránsito, siempre y cuando no se excedan los 90 días permitidos por visita.

Qué hacer en Bielorrusia

El sitio especializado Kayak.com.co recopila varias recomendaciones de interés para los viajeros colombianos que deseen explorar el destino bielorruso. Entre los lugares imperdibles se recomienda visitar Minsk, la capital del país, donde destacan el museo de la Gran Guerra Patriótica y la parroquia de Santa María Magdalena.

Otro destino de interés es el parque nacional Belovezhskaya Pushcha, considerado el más antiguo de Europa y famoso por ser el hábitat del bisonte europeo, el animal terrestre más pesado del continente, y por su conexión ecológica con Polonia.

Dentro de la misma guía turística, Kayak.com.co señala a Brest como una ciudad clave al oeste de Bielorrusia, emblemática por su fortaleza histórica y el museo de Trenes, sitios relevantes que rememoran episodios de resistencia durante la Segunda Guerra Mundial.

Igualmente, recomienda el palacio de Mir, distinguido por su estatus de Patrimonio de la Humanidad y por sus extensos jardines y su impresionante lago, así como la ciudad histórica de Polotsk, donde es posible recorrer la catedral de Santa Sofía, el museo Histórico Nacional y los restos de las medievales piedras de Boris.

El mejor periodo para visitar Bielorrusia es entre junio y agosto, cuando las temperaturas alcanzan los 22°C y el clima es más agradable - crédito Freepik

En relación con el clima, la mejor época del año para visitar Bielorrusia corresponde a los meses de verano, entre junio y agosto, cuando la temperatura se sitúa en torno a los 22 °C, lo que permite disfrutar del país en condiciones agradables. Por el contrario, de noviembre a marzo las temperaturas pueden descender hasta los −15 °C, implicando un clima mucho más riguroso para los visitantes.

Con la inclusión de Bielorrusia, Colombia amplía la lista de estados europeos con los que mantiene acuerdos de exención de visas para estadías de corta duración. Actualmente, los viajeros colombianos pueden ingresar sin visa a destinos como:

Alemania Austria Bélgica Bulgaria Croacia Chipre República Checa Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Rumania Suecia Dinamarca Suiza Liechtenstein Noruega Islandia

Este nuevo acuerdo marcó un paso relevante en la apertura de rutas y oportunidades para los viajeros de Colombia, favoreciendo la integración con Europa oriental y consolidando los progresos en materia de movilidad internacional de los ciudadanos del país.