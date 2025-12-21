Colombia

Presidencia confirmó que ya están en investigación “por corrupción” 116 funcionarios de la Dian

En la rueda de prensa sobre el informe de lucha contra el contrabando, el presidente se refirió a una presunta red de corrupción

El jefe de Estado comunicó
El jefe de Estado comunicó que iniciaría una investigación contra estos funcionarios de la Dian - crédito Presidencia de la República

La Presidencia de la República emitió un mensaje en la mañana del 21 de diciembre de 2021 en el que ratificó que 116 funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y del sistema de aduanas se encuentran bajo investigación, tras detectarse una red criminal vinculada al contrabando y desfalco al erario, denunciada por Gustavo Petro.

De acuerdo con el presidente, los funcionarios señalados habrían manipulado el software oficial (conocido como Lucía) para permitir el paso de mercancía de contrabando y desviar recursos públicos.

Según lo expuesto por la Presidencia, “estamos hablando de $8 billones de pesos por parte de las mafias que operan desde adentro del Estado”.

Las autoridades avanzan en las indagaciones para determinar el alcance de las alteraciones y la responsabilidad penal de los implicados.

Presidente Petro anunció investigación contra funcionarios de la Dian - crédito Presidencia de l Colombia

A su vez, el gobierno enfatizó la necesidad de aumentar los controles y fortalecer la transparencia al interior de la Dian y las aduanas.

Estas fueron las palabras de Gustavo Petro al respecto de la investigación: “116 funcionarios de la Dian y Aduanas están siendo investigados y sus nombres propios se han pasado a la Fiscalía y queda en manos de la Fiscalía. Ciento dieciséis. Y yo creo que es una pequeña parte. Entonces, el que funcionarios del actual gobierno, en vez de destruir la mafia interna, la usen para sí mismos, pues se van, se van. Aquí no quedan. Lo que se garantiza en mi gobierno es: se va el corrupto, se va del país".

Presidencia confirmó que están en
Presidencia confirmó que están en investigación los 116 funcionarios denunciados por Petro - crédito Presidencia de la República/X

Las duras acusaciones de Petro contra la Dian

Gustavo Petro, además denunció en dicha rueda de prensa, que se desarrolló el 18 de junio de 2025, que el sistema informático de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) estaría diseñado para facilitar la corrupción y la evasión fiscal, con pérdidas que, según sus estimaciones, alcanzan cifras billonarias.

En su intervención, el mandatario vinculó estas irregularidades con la existencia de mafias internas y sugirió que estos esquemas delictivos podrían estar relacionados con el asesinato de Gilberto Jesús Calao, director seccional de la Dian en Tuluá, ocurrido la mañana del jueves.}

El presidente Gustavo Petro habló
El presidente Gustavo Petro habló de una estructura criminal en el interior de la Dian - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

Durante la rueda de prensa, Petro afirmó que el software utilizado por la Dian para los registros de importaciones y declaraciones tributarias, conocido como Lucía, fue concebido con una arquitectura que permite la evasión de controles y la fuga de recursos públicos.

El presidente sostuvo: “Aquí hemos encontrado que el software con que se hace los registros de importaciones, por donde se debe detectar el contrabando, o de declaraciones de renta, donde se debe detectar la cantidad de impuestos que entran, está hecho para robar”.

El jefe de Estado explicó que, según sus investigaciones, la defraudación fiscal atribuida a este sistema supera ampliamente los millones y se sitúa en el rango de los billones de pesos.

“En este caso estamos hablando de casi es el techo que hemos logrado más o menos determinar, ocho billones de pesos”, precisó, así como atribuyó estas cifras a movimientos delictivos de gran escala, operados por mafias con presunta conexión política, que se apropian de bienes públicos mediante intermediarios.

En el mismo pronunciamiento, Petro abordó el asesinato de Gilberto Jesús Calao, director seccional de la Dian en Tuluá, que fue baleado en el barrio El Jazmín cuando se dirigía a su lugar de trabajo.

El presidente relacionó este crimen con las redes delictivas que, según él, operan dentro de la Dian y que estarían involucradas en delitos como la evasión y la elusión fiscal.

“Lo que ha pasado en Tuluá es simplemente una aproximación de investigación, porque nos han llegado informaciones al respecto que se pasan a la Fiscalía para determinar qué tan ciertas son y el peso específico en la autoría del asesinato. El compañero se llama Calao. Gilberto Calao. Acaba de ser asesinado, pero no es el único amenazado en esas entidades. Estoy hablando de Tuluá, Dian. Tuluá, como ustedes saben, pues ha sido afectada por bandas de alto nivel, de alto calibre”, declaró el mandatario.

Alias Pipe Tuluá, habría tenido
Alias Pipe Tuluá, habría tenido conexiones en la Dian, seg{un Petro - crédito red social X y Presidencia

Petro también señaló la posible vinculación de mafias internas de la Dian con el extraditable alias Pipe Tuluá, líder de la banda criminal La Inmaculada.

El presidente describió la estructura mafiosa en torno a la Dian como una organización dedicada a la extorsión y la amenaza, y recordó que ya han muerto funcionarios del sistema penitenciario en el contexto de estas disputas.

“Ya debe estar en el proceso de irse, el señor Pipe Tuluá. Es una construcción mafiosa, como toda banda de hoy, mafiosa alrededor de los ciudadanos, de la ciudadanía, de la extorsión, de la amenaza de muerte... De la muerte, porque aquí han muerto ya, miembros del Inpec”, afirmó.

Bayern Múnich vs. Heidenheim -

Desarticulan al grupo delincuencial Los

Defensoría del Pueblo cuestionó el

Creadora de contenido advirtió sobre

Le sacaron negocio al concierto
Secuestraron al primo hermano del

Le sacaron negocio al concierto

Bayern Múnich vs. Heidenheim -

