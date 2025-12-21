Luis Gilberto Murillo se pronunció sobre el salario mínimo: “Colombia avanza cuando trabajadores y empresarios avanzan juntos”

Luis Gilberto Murillo expresó preocupación por el aumento del empleo informal y planteó que la formalización laboral es clave para el desarrollo nacional - crédito Carlos Ortega/EFE

El exembajador de Colombia en Estados Unidos y exministro, Luis Gilberto Murillo, generó repercusión en redes sociales tras afirmar que el salario mínimo no es un debate ideológico, es humano.

El mensaje, difundido por medio de la red social X, se da en un contexto donde la discusión sobre el poder adquisitivo cobra protagonismo.

El actual precandidato presidencial señaló la importancia de que el ingreso básico permita vivir con dignidad y tranquilidad, sin descuidar la estabilidad de las empresas locales.

“El salario mínimo tiene que alcanzar para vivir con dignidad”, publicó Murillo, subrayando el enfoque social detrás de su postura.

Pronunciamiento de Luis Gilberto Murillo reabre el debate nacional sobre el salario mínimo en Colombia - crédito @LuisGMurillo

En su declaración, insistió en la relevancia de lograr un equilibrio entre los intereses de los trabajadores y el fortalecimiento del tejido empresarial colombiano.

“Empresas fuertes y más empleo”, escribió, planteando la necesidad de avanzar en consenso.

Durante un video publicado en X, Murillo amplió su pronunciamiento y compartió datos sobre la real dimensión del reto. De acuerdo con Murillo, en el país solo 2,4 millones de personas perciben salario mínimo mientras más de 11 millones reciben menos de esa cantidad.

“En Colombia existen casi 24 millones de personas con algún tipo de actividad laboral”, puntualizó.

El exministro también respaldó la política del Gobierno Nacional de fortalecer el ingreso real de quienes dependen de su trabajo. “Respaldo la decisión de seguir fortaleciendo el ingreso real de quienes viven de su trabajo”, sostuvo.

La posición se da en un escenario donde el debate por el salario mínimo involucra a la mayoría de los trabajadores colombianos y toca a sectores vulnerables del país como el Chocó.

Luis Gilberto Murillo planteó que el salario mínimo debe cubrir necesidades básicas, defendiendo un enfoque que prioriza la dignidad y el consenso en Colombia - crédito @LuisGMurillo

“En el Chocó y en otras zonas, el salario debe permitir vivir con tranquilidad, con dignidad”, manifestó Murillo al referirse a la brecha existente en regiones apartadas.

Además, expuso la preocupación sobre el aumento de personas que subsisten mediante trabajos informales, conocidos popularmente como “rebusque”. El exfuncionario también mencionó: “Eso no lo podemos ignorar”, en referencia al crecimiento del trabajo informal.

Al abordar sus expectativas de futuro, el Luis Gilberto Murillo sostuvo que, en caso de ser elegido presidente, privilegiará un “equilibrio entre salarios reales apropiados, empresas fuertes y más empleos dignos”.

Murillo remarcó que el verdadero avance para Colombia se alcanza cuando “trabajadores, empresarios y comunidad avanzan juntos”.

Las declaraciones del exministro coinciden con la próxima negociación anual del salario mínimo, proceso donde empresas, sindicatos y representantes del Gobierno Nacional discuten el porcentaje de ajuste para el siguiente año.

Lejos de emitir propuestas técnicas, Murillo apuntó a la dimensión humana de la discusión. “Ese es el camino de la Colombia que resuelve”, concluyó su intervención, reiterando su visión integradora para el país.

Luis Gilberto Murillo, precandidato presidencial, desde Cartagena (Bolívar), resaltó la importancia de balancear salarios justos, empresas sólidas y creación de empleo - crédito suministrado a Infobae Colombia

Roy Barreras y Armando Benedetti afirmaron que el salario mínimo debe subir dos dígitos

El exsenador y precandidato presidencial Roy Barreras propuso elevar el salario mínimo a 1.800.000 pesos en Colombia, una medida que calificó de necesaria debido a lo que denominó “salarios de hambre”.

El exembajador aseguró que la economía nacional es capaz de absorber este incremento y describió al país como “rico y lleno de riqueza”.

En sus declaraciones, Barreras argumentó que Colombia es “el tercer país más desigual del planeta” y que incrementar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables impulsaría el mercado interno, ya que “el empresario vende más” si mejora el consumo.

Además, señaló que solo un cambio sostenido a favor de los trabajadores promovería empleo con condiciones más equitativas.

Armando Benedetti afirmó que el salario mínimo en Colombia debe subir dos dígitos - crédito @AABenedetti

El precandidato concluyó que impulsará ese ajuste salarial durante la próxima administración si su coalición continúa en el poder.

Por otra parte, Armando Benedetti sumó presión al debate con un pedido de ajuste de dos dígitos para el salario mínimo, subrayando que “el aumento del salario mínimo debe ser de dos dígitos” y poniendo como referencia otras economías de Latinoamérica.

Según Benedetti, la diferencia con Costa Rica o países vecinos debería motivar una revisión profunda a favor de los trabajadores colombianos.