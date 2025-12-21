La embajada recuerda a colombianos ilegales en Estados Unidos que hay bonos gratis a aquellos que quieran regresar al país por Navidad

El beneficio incluye los tiquetes y tramites legales para salir del país - crédito Freepik

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ha puesto en marcha un programa que ofrece viajes gratuitos, condonación de multas civiles y un bono económico de salida a extranjeros sin estatus migratorio legal que decidan abandonar el país de manera voluntaria.

Esta iniciativa, gestionada a través de la aplicación móvil CBP Home, busca facilitar un retorno ordenado y seguro, permitiendo a los participantes regresar a su país de origen o a otro donde cuenten con residencia legal, sin enfrentar arrestos ni detenciones, según la información oficial del DHS.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre los beneficios destacados en la fase final del anuncio, el DHS subrayó que quienes se registren en CBP Home y superen el proceso de verificación dejarán de ser prioridad para la detención y remoción por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) antes de la fecha programada de salida.

Esta reducción de prioridad se aplica únicamente después de que la persona haya enviado su intención de salida mediante la aplicación y haya pasado la investigación correspondiente. Además, el programa permite que los participantes regresen como viajeros regulares, sin restricciones adicionales, y les otorga la posibilidad de organizar su salida con antelación para resolver asuntos laborales, escolares o personales.

La Embajada hace un llamado para que las personas se reencuentren con sus seres queridos - crédito Embajada de Estados Unidos en Colombia / X

El DHS detalló que los extranjeros que utilicen la aplicación para registrar su intención de salida voluntaria podrán recibir un bono de salida de USD 1.000, transporte sin costo y la condonación de cualquier multa pendiente relacionada con la presencia ilegal en Estados Unidos.

En situaciones que lo requieran, también se brindará asistencia financiera adicional y apoyo con la documentación de viaje. El objetivo es que quienes soliciten este apoyo cuenten con un arreglo de salida oportuno y puedan planificar su regreso de manera adecuada.

La aplicación CBP Home ha sido rediseñada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para simplificar el proceso de autodeportación. Entre las actualizaciones principales se encuentra un cuestionario sencillo que puede completarse en pocos minutos, la recopilación de datos limitada a la información esencial y un diseño que prioriza la privacidad del usuario.

Según la información oficial, no es necesario ingresar el Número de Extranjero ni otros identificadores personales para completar el registro dado que luego se realizará la investigación para verificar si el ciudadano cumple los requisitos.

Este retorno también puede hacerse en familia - crédito Freepik

Para participar en el programa, los extranjeros sin estatus legal en Estados Unidos deben descargar la aplicación CBP Home, seleccionar su idioma, completar la información requerida y enviar una autofoto actual.

Si viajan con familiares, estos pueden ser añadidos en la misma solicitud antes de enviarla. La CBP indicó que la aplicación incluye una guía de referencia rápida y una sección de preguntas frecuentes que abordan temas como la elegibilidad, el registro de menores, los viajes familiares, la confirmación de la salida y la emisión de los bonos económicos.

El programa permite a los extranjeros elegibles regresar a su hogar como viajeros regulares, sin arrestos, detenciones ni restricciones. Según la información oficial, se trata de una alternativa segura y ordenada que brinda asistencia y flexibilidad.

El DHS enfatizó: “Se le condonarán las multas civiles por no salir después de una orden final de remoción o una orden de salida voluntaria en Estados Unidos. No tendrá que pagar estas multas”.

Quienes tomen el beneficio no podrán volver nunca a Estados Unidos - crédito Freepik

En la página de Homeland Security se asegura que está aplicación se puede hacer sin miedo a arrestos sorpresa o multas. Además, quienes accedan al beneficio deben comprometerse a no regresar al país.

La aplicación móvil CBP Home permite a los extranjeros planificar su regreso, incluida la oportunidad de salir de manera oportuna, lo que les permite finalizar compromisos laborales, escolares y personales, y organizar su retorno de forma ordenada y legal.