Colombia

El agua empieza a llegar a La Guajira: más de 30.000 wayuu ya tienen acceso potable y el proyecto seguirá creciendo

Los sistemas de abastecimiento rehabilitados y en funcionamiento ya benefician a decenas de comunidades indígenas del departamento, mientras el plan avanza hacia una nueva fase que ampliará la cobertura

Guardar
El acceso al agua potable
El acceso al agua potable transforma la vida de más de 30.000 personas en comunidades wayuu de La Guajira - crédito X

En rancherías donde durante años el agua fue sinónimo de caminatas largas y racionamientos diarios, el acceso constante al líquido empieza a dejar de ser una promesa. En distintos puntos de La Guajira, comunidades wayuu comienzan a experimentar un cambio silencioso pero profundo, abrir un grifo y contar con agua potable de forma segura.

Ese avance es el resultado de un proyecto que ya muestra cifras concretas. A la fecha, 86 comunidades indígenas del departamento cuentan con sistemas de abastecimiento rehabilitados o puestos en funcionamiento, beneficiando a más de 30.000 personas. Las obras hacen parte de un convenio liderado por el Ministerio de Vivienda y Findeter, enfocado en reducir una de las brechas más persistentes del territorio, la falta de acceso al agua potable.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El proyecto liderado por el
El proyecto liderado por el Ministerio de Vivienda y Findeter rehabilita sistemas de abastecimiento en 86 comunidades indígenas - crédito Freepik

Aunque el plan aún no se ha completado, las autoridades estiman que, una vez concluyan todas las intervenciones previstas, el número de beneficiarios superará los 46.000 habitantes. Para una región históricamente golpeada por el déficit hídrico y la precariedad en infraestructura básica, el impacto va más allá de las cifras.

Desde el Gobierno, el enfoque está puesto en entender el agua como un derecho fundamental. La viceministra de Agua, Ruth Quevedo Fique, explicó que el proyecto hace parte de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo. “El tema del agua como derecho humano ha sido preponderante en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del presidente Gustavo Petro. En ese sentido, este convenio con Findeter es un avance en el asentamiento de las bases para la sostenibilidad de los proyectos que hoy se materializan en acceso real al agua como derecho humano”, señaló.

Las soluciones implementadas no responden a un modelo único. Por el contrario, son diseñadas a partir de las condiciones específicas del territorio guajiro. En zonas donde la dispersión geográfica y la escasez de redes convencionales hacen inviable otro tipo de infraestructura, se construyeron pozos profundos, instalado molinos de viento y sistemas de tratamiento de agua que, en varios casos, funcionan con energía solar.

La meta del programa es
La meta del programa es beneficiar a más de 46.000 habitantes con soluciones de agua potable adaptadas al territorio guajiro - crédito AP

Este enfoque diferencial permite que los sistemas se adapten al entorno y no al revés. Para las comunidades, esto se traduce en mayor durabilidad de las obras y en un uso más eficiente de los recursos disponibles. “Hasta ahora, se han ejecutado 86 de las 91 intervenciones previstas en el convenio, lo que significa una ejecución cercana al cierre de primera fase. Adicionalmente, se incorporarán 45 intervenciones más a partir de 2026, con lo que el total llegará a 136 obras en comunidades wayuu del departamento. Esta expansión se ejecutará bajo el Plan Wüin Ülees, diseñado para fortalecer la sostenibilidad de los sistemas y brindar soluciones permanentes”, agregó la viceministra.

El trabajo se concentra especialmente en municipios como Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, donde el déficit de agua potable tiene consecuencias directas en la salud pública y en la calidad de vida. Para estas zonas, contar con un suministro continuo implica reducir enfermedades asociadas al consumo de agua no tratada, mejorar la asistencia escolar y disminuir el tiempo que niños y adultos destinaban a la búsqueda del recurso.

Juan Carlos Muñiz, presidente de Findeter, destacó que el acceso al agua tiene efectos transversales en el desarrollo local. No solo impacta la salud, también la productividad rural y las dinámicas educativas. Menos tiempo dedicado al abastecimiento significa más oportunidades para estudiar, trabajar o emprender actividades productivas.

Las obras incluyen pozos profundos,
Las obras incluyen pozos profundos, molinos de viento y sistemas de tratamiento de agua con energía solar para zonas dispersas - crédito Freepik

Uno de los elementos que diferencia este proyecto es la participación directa de las comunidades indígenas en su ejecución. Cinco asociaciones wayuu son vinculadas como ejecutoras locales, un modelo que fortalece la apropiación social de las obras y permite incorporar saberes culturales en la operación y el mantenimiento de los sistemas. Para las autoridades, este componente es clave para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.

Con la ampliación proyectada para 2026, el programa se perfila como una de las inversiones sociales más significativas en La Guajira en las últimas décadas. El cierre de la brecha en acceso al agua potable tiene efectos directos en la reducción de la desnutrición infantil, el control de enfermedades hídricas y la posibilidad de avanzar hacia condiciones más equitativas.

“Además, es un instrumento que contribuye al fortalecimiento de las comunidades, para que sean sus integrantes quienes se apropien de la infraestructura y su gestión”, señaló Quevedo Fique. En un territorio donde el agua ha sido históricamente escasa, cada sistema que entra en funcionamiento representa algo más que una obra pública, es una base concreta para la inclusión, la dignidad y el desarrollo sostenible.

Temas Relacionados

La GuajiraAgua potableAgua en La GuajiraRecursos departamentalesComunidad wayuuColombia-Noticias

Más Noticias

De la Espriella reveló detalles sobre su relación e hizo curioso comentario sobre las mujeres: “La única guerra que se gana huyendo”

El precandidato presidencial se desmarcó de la política por un momento y dio a conocer su perspectiva sobre las mujeres

De la Espriella reveló detalles

Asesino serial de adultos mayores en el Eje Cafetero hizo terrible confesión sobre su compañero de celda: “Lo veo dormidito”

EL análisis de profesionales concluyó que el recluso de La Dorada presenta rasgos antisociales, ausencia de culpa y capacidad de manipulación, lo que incrementa el peligro para otros internos

Asesino serial de adultos mayores

Los Saja Boys conquistan a los usuarios de iTunes K-pop en Colombia esta semana

La música coreana es un fenómeno que ha logrado abrirse camino en el mundo occidental, sobre todo tras el exitoso tema ‘Gangnam Style’ de PSY y la fama de BTS

Los Saja Boys conquistan a

Dijín destapó la ruta internacional de Zulma Guzmán hasta Reino Unido: así huyó tras el crimen de las frambuesas envenenadas

La Policía Judicial logró reconstruir el recorrido que hizo la mujer buscada por Interpol tras salir de Colombia, un seguimiento que cruzó registros migratorios, vuelos internacionales y alertas de 12 países

Dijín destapó la ruta internacional

Se le habría caído un fichaje importante al Junior de Barranquilla: el campeón tendría líos con su representante

El conjunto de Alfredo Arias, al parecer, perdió la oportunidad de un refuerzo de peso para la Copa Libertadores por culpa de su empresario, además de que perdería a un jugador clave para el título de Liga BetPlay

Se le habría caído un
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Secuestraron al primo hermano del

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

ENTRETENIMIENTO

Los Saja Boys conquistan a

Los Saja Boys conquistan a los usuarios de iTunes K-pop en Colombia esta semana

Maria Gabriela Isler anunció su separación de Mauro Urquijo: ya presentó a su nueva pareja

Sara Uribe estaría a punto de volver a la televisión: retomaría rol con el que se hizo famosa

Fernando Solórzano recordó su personaje en ‘Vecinos’ y contó por qué era cojo: “Me ayudó mucho para el personaje”

Disney+ Colombia: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Deportes

Se le habría caído un

Se le habría caído un fichaje importante al Junior de Barranquilla: el campeón tendría líos con su representante

Néstor Lorenzo se refirió a la despedida oficial de Mario Alberto Yepes: “Se merecía este homenaje”

Falcao genera dudas sobre su futuro en el fútbol: “Quiero jugar, voy a jugar, pero no sé dónde”

Linda Caicedo comandó al Real Madrid en la Copa de la Reina: doblete en goleada a Espanyol

René Higuita volvió a demostrar su talento debajo de los tres palos: revivió su clásico Escorpión