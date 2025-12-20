Colombia

Vicky Dávila calificó de “cínica” la emergencia económica del Gobierno Petro y asegura que se caerá en la Corte: “Excusa para seguir robando”

La periodista y precandidata presidencial cuestionó la legalidad del decreto anunciado por el Ejecutivo, advirtió que no superaría el control constitucional y sostuvo que la medida excepcional tendría como efecto imponer nuevas cargas económicas

La periodista y precandidata presidencial
La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila reaccionó a la declaratoria de emergencia económica del Gobierno de Gustavo Petro - crédito Vicky Dávila/Facebook - Presidencia

La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila lanzó una dura crítica contra la declaratoria de emergencia económica anunciada por el Gobierno nacional, al calificarla como “cínica” y advertir que, a su juicio, no superará el control de constitucionalidad.

A través de un video y un mensaje publicado en la red social X, Dávila cuestionó las motivaciones del Ejecutivo y señaló que la medida sería utilizada para imponer nuevas cargas económicas a los ciudadanos mientras la Corte Constitucional se pronuncia.

En el video difundido en sus redes sociales, la periodista aseguró que la declaratoria carece de sustento jurídico suficiente y anticipó que será tumbada por el alto tribunal.

“La emergencia económica se va a caer en la Corte Constitucional, por supuesto. Pero es una forma de, mientras tanto, tener una excusa para robar a los colombianos, seguirlos robando”, afirmó. En su intervención, Dávila también expresó su inconformidad con el rumbo del país bajo la actual administración: “¿Cuándo se va a acabar este gobierno?”, dijo.

Las declaraciones estuvieron acompañadas por un mensaje escrito en el que reiteró sus señalamientos contra el Ejecutivo. En el texto que acompaña el video, Dávila calificó al Gobierno de “corrupto” y sostuvo que la emergencia económica tendría como propósito afectar el bolsillo de los ciudadanos mientras se define su constitucionalidad.

La reacción de Dávila ante el borrador de la emergencia económica - crédito Vicky Dávila/X

“¡CÍNICOS! La emergencia económica de este Gobierno corrupto es una forma de seguir robando a los colombianos. Se caerá en la Corte. Mientras tanto, les sacan la plata del bolsillo a los ciudadanos”, escribió.

La reacción de la periodista se suma a una creciente ola de cuestionamientos provenientes de distintos sectores políticos, económicos y sociales frente al uso de la figura de emergencia económica, un mecanismo excepcional contemplado en la Constitución que permite al Gobierno expedir decretos con fuerza de ley cuando se presentan circunstancias extraordinarias que amenacen el orden económico, social o ecológico del país.

El debate se intensificó tras conocerse el borrador del decreto de emergencia económica que prepara el Gobierno de Gustavo Petro, el cual anticipa un paquete de medidas tributarias que modificaría de manera significativa el panorama fiscal y el costo de vida en Colombia.

Según el documento preliminar, la iniciativa contempla un aumento del gravamen a los movimientos financieros, conocido como el 4x1.000, que pasaría a ser del 5x1.000 a partir de 2026. Asimismo, se plantean ajustes en los impuestos al consumo de licores, vinos y cigarrillos.

Pie de foto: Fragmento del borrador
Pie de foto: Fragmento del borrador del decreto de emergencia económica preparado por el Gobierno nacional, que contempla ajustes tributarios como el aumento del gravamen a los movimientos financieros - crédito red social X

Desde el sector empresarial, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, expresó un rechazo frontal a la iniciativa y aseguró que “no hay razones para decretar una emergencia económica”.

Mac Master calificó la decisión del Ejecutivo como “una medida altamente desleal con la sociedad colombiana”, al coincidir con el inicio de la vacancia judicial. Además, sostuvo que la legislación presupuestal contempla alternativas claras cuando no se aprueba una ley de financiamiento y recomendó al Gobierno optar por aplazar o recortar el gasto.

El borrador del decreto también introduce cambios sustanciales en el impuesto al consumo de bebidas alcohólicas.

El texto establece que, para 2026, el componente específico del impuesto será de 750 pesos por cada grado alcoholimétrico, calculado sobre unidades de 750 centímetros cúbicos o su equivalente, además de un componente ad valorem del 30%.

Esta combinación incrementaría de forma considerable la carga tributaria sobre estos productos. En el caso de los cigarrillos y el tabaco elaborado, se prevén modificaciones que excluyen de la tributación a los chicotes de producción artesanal.

José Manuel Restrepo aseguró que
José Manuel Restrepo aseguró que implementar el decreto de emergencia económica es inconstitucional - crédito @jrestrp/X

El economista José Ignacio López calificó la jornada en la que se conoció el borrador como un “viernes negro en lo fiscal”. López cuestionó una emisión privada por 23 billones de pesos a tasas cercanas al 13%, que consideró poco transparente y reflejo de problemas de caja y de programación fiscal.

Por su parte, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo fue aún más contundente en sus críticas.

Restrepo afirmó que el Gobierno estaría “fabricando” una emergencia económica a partir de un manejo fiscal que calificó como desbordado, caracterizado por mayor endeudamiento, presupuestos inalcanzables, aumento de la burocracia y metas de ingreso que no se cumplirían.

