El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó archivos del caso Epstein con menciones a Andrés Pastrana: “Viajamos con él Colombia, y Jeffrey también estaba presente”

La aparición del expresidente colombiano en documentos oficiales ha generado debate en el país, luego de que se difundieran imágenes y testimonios sobre sus encuentros con figuras clave del caso, según medios nacionales - crédito Departamento de Justicia de Estados Unidos

La reciente publicación de los archivos oficiales del caso Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha generado repercusión en Colombia tras la aparición del expresidente Andrés Pastrana en fotografías y menciones dentro de estos documentos.

La divulgación, que responde a una ley federal estadounidense orientada a transparentar las conexiones y actividades del financiero, ha puesto en el centro del debate la relación de Pastrana con figuras clave del caso, como Ghislaine Maxwell, y ha suscitado reacciones en el ámbito político nacional e internacional.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició la publicación de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein el 19 de diciembre, cumpliendo con el mandato de la Epstein Files Transparency Act, una ley federal aprobada en noviembre de 2025.

Esta normativa exige la entrega pública de todos los registros no clasificados vinculados a Epstein, en un formato accesible y descargable, con el objetivo de ampliar la transparencia sobre las conexiones y actividades del financiero.

La divulgación de registros relacionados con Jeffrey Epstein ha provocado reacciones políticas en Colombia, tras conocerse la inclusión del exmandatario en fotografías y entrevistas junto a Ghislaine Maxwell - crédito Departamento de Defensa de Estados Unidos

La primera tanda de documentos incluye centenares de miles de páginas, entre fotografías, transcripciones, correos electrónicos y registros de actividad, aunque parte del material permanece censurado para proteger a las víctimas y por razones de investigación en curso. El fiscal federal adjunto Todd Blanche advirtió que no se esperan nuevas acusaciones derivadas de esta publicación, que ha sido objeto de controversia política en Estados Unidos por la extensión de las redacciones y la gradualidad en la entrega de información.

Entre el material divulgado, destaca la presencia de Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, en fotografías junto a Ghislaine Maxwell, que fue condenada a 20 años de prisión por tráfico sexual de menores y complicidad con Epstein.

Informan que la mención a Pastrana aparece en la página 200 de la transcripción de una entrevista realizada a Maxwell por el Departamento de Justicia en junio del año en curso.

En las imágenes, Pastrana y Maxwell visten uniformes de piloto, en lo que correspondería a un viaje a Colombia. Maxwell relató que compartía con Pastrana la pasión por la aviación y que, durante su visita al país, piloteó un helicóptero Blackhawk.

Además, la entrevista recoge que ambos realizaron viajes a Colombia y Cuba, en los que, según Maxwell, Epstein también estuvo presente. El equipo de Pastrana, consultado por El Tiempo, confirmó la realización del viaje a Cuba, pero negó la presencia de Epstein en ese trayecto.

Ghislaine Maxwell destaca afinidad con Pastrana: "Yo soy piloto de helicóptero, y Pastrana también lo es. Incluso volé un Blackhawk en Colombia" - crédito Departamento de Justicia de Estados Unidos

Las declaraciones de Ghislaine Maxwell aportan detalles sobre la naturaleza de su relación con Pastrana y los viajes realizados. Maxwell afirmó: “Conocí a Andrés Pastrana en un pub en Dublín. No sé si alguna vez viajó en el avión de Epstein ni si estuvo en su isla privada”.

Posteriormente, describió: “Viajamos con Pastrana a Colombia, y Epstein también estaba presente. También fuimos a Cuba; ese viaje fue organizado por un amigo que tenía conexiones con distribuidores de puros, y allí conocimos a Fidel Castro”.

Maxwell subrayó la afinidad con Pastrana por la aviación: “Yo soy piloto de helicóptero, y Pastrana también lo es. Incluso volé un Blackhawk en Colombia”. Según sus palabras, los viajes habrían tenido lugar entre 2002 y 2003. En ningún momento, Maxwell afirmó que Pastrana participara en actividades delictivas.

La divulgación de la imagen de Pastrana junto a Maxwell provocó reacciones inmediatas en el ámbito político colombiano.

El presidente Gustavo Petro expresó su indignación en la red social X, cuestionando que Maxwell, condenada por delitos sexuales, apareciera con el uniforme de las Fuerzas Militares de Colombia: “Cómo se le ocurre a esta ilustre derecha ponerle el uniforme de nuestra fuerzas militares a una pederasta”.

Pastrana respondió en la misma plataforma, rechazando las acusaciones y señalando: “No me intimida un pederasta @petrogustavo, que se rodea de violadores de niños y pacta con ellos la esclavitud sexual de menores. Este gobierno está en mora de enfrentar un delito que le corresponde a la Corte Penal Internacional. Y Petro, de explicar sus escándalos públicos”.

El caso Epstein involucra a numerosas figuras internacionales de alto perfil. Entre los documentos publicados figuran fotografías de personalidades como Bill Clinton, Donald Trump, Mick Jagger, Chris Rock y Michael Jackson, en compañía de Epstein y Maxwell.

Ghislaine Maxwell detalla sus viajes con Pastrana: "Viajamos con Pastrana a Colombia, y Epstein también estaba presente. También fuimos a Cuba; ese viaje fue organizado por un amigo que tenía conexiones con distribuidores de puros, y allí conocimos a Fidel Castro" - crédito Departamento de Justicia de Estados Unidos

La publicación de estos archivos ha generado controversia política en Estados Unidos, con críticas de legisladores sobre la extensión de las redacciones y la demora en la entrega completa del material.

La ley prevé la divulgación progresiva de los documentos y la elaboración de un listado de todas las personas políticamente expuestas mencionadas en los archivos, una vez que se completen las revisiones necesarias para proteger la identidad de las víctimas.

El Departamento de Justicia continuará publicando nuevas tandas de documentos en las próximas semanas y meses, conforme a lo establecido por la ley.

El proceso de verificación y divulgación busca esclarecer los vínculos y contactos de Epstein con figuras públicas de todo el mundo, aunque persisten interrogantes sobre la magnitud de los archivos pendientes y la protección de datos sensibles. El alcance global del caso y la presencia de líderes y celebridades en los documentos mantienen la atención internacional sobre el desarrollo de la investigación.

La inclusión de un expresidente colombiano en estos archivos oficiales abre la expectativa de futuras respuestas públicas y posibles implicaciones a medida que avance la divulgación de información.