Colombia

Enrique Gómez se despachó contra quienes critican a Abelardo de la Espriella por ponerse chaleco antibalas: “El régimen mata”

El líder del partido Salvación Nacional advirtió sobre restricciones a encuestadoras y prensa independiente, y pidió consolidar una mayoría electoral el 31 de mayo para impulsar un cambio

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Enrique Gómez señaló hostigamiento a Abelardo de la Espriella y ataques a medios independientes - crédito @Enrique_GomezM/X

Enrique Gómez, líder de Salvación Nacional y jefe de debate del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, realizó fuertes declaraciones a través de un video publicado en la red social X, donde acusó al “establecimiento” de estar vinculado a crímenes de alto impacto y de ejercer presión sobre actores políticos y medios de comunicación.

En su mensaje, Gómez señaló: “Claro que el régimen mata. Asesinó a Álvaro Gómez hace 30 años y su crimen sigue en la impunidad”, en referencia al asesinato de su tío el excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá y aún sin resolverse en la justicia.

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Durante la grabación, Enrique Gómez denunció que el “establecimiento” busca intimidar al abogado Abelardo de la Espriella, minimizando sus mecanismos de seguridad. Según Gómez, existen presiones para que de la Espriella “se quite el chaleco” y evite el uso de escoltas y revisiones en sus actos públicos.

El abogado afirmó que estos hechos evidencian un clima de hostilidad hacia quienes no forman parte del círculo de poder oficialista. “Si son capaces de matar, claro que también son capaces de aplicar la censura”, expresó Gómez, quien relacionó la supuesta persecución física con restricciones a la libertad de expresión y el acceso a la información.

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Enrique Gómez llamó a vencer al “establecimiento” y pidió mayoría absoluta en la primera vuelta - crédito @Enrique_GomezM/X
Enrique Gómez llamó a vencer al “establecimiento” y pidió mayoría absoluta en la primera vuelta - crédito @Enrique_GomezM/X

En su pronunciamiento, Gómez aseguró que el gobierno retira licencias a las empresas encuestadoras que consideran incómodas, además de limitar la publicación de medios de comunicación que no se alinean con sus políticas.

El establecimiento le quita la licencia a las encuestadoras que le incomodan y restringe la posibilidad de publicar de los medios de prensa que no se alinean”, manifestó el dirigente.

De acuerdo con Gómez, la coyuntura actual exige un cambio político urgente y apostó por un triunfo electoral en la primera vuelta de los próximos comicios. Hizo un llamado a sus seguidores a consolidar una mayoría absoluta que permita, según sus palabras, “empezar a construir la patria milagro”.

“Tenemos que terminar con esto en primera vuelta, lograr esa mayoría de más uno para poder empezar a construir la patria milagro”, subrayó.

En su video, Gómez insistió en que el “establecimiento” teme la candidatura de Abelardo de la Espriella, a quien calificó como “verdaderamente independiente”. Dijo que su hermano representa una opción capaz de desafiar el statu quo y modificar el rumbo político actual.

Enrique Gómez señaló hostigamiento a Abelardo de la Espriella y ataques a medios independientes - crédito @Enrique_GomezM/X - Luisa González/REUTERS
Enrique Gómez señaló hostigamiento a Abelardo de la Espriella y ataques a medios independientes - crédito @Enrique_GomezM/X - Luisa González/REUTERS

El establecimiento tiembla porque sabe que Abelardo es verdaderamente el independiente, el que va a jalar el mantel”, declaró.

El mensaje concluyó con un llamado a mantener la movilización y la unidad política de cara al proceso electoral previsto para el 31 de mayo, enfatizando la importancia de la participación ciudadana. “Vamos con toda por el triunfo el 31 de mayo. Aquí seguimos todos firmes por la patria”, concluyó el dirigente.

Paloma Valencia criticó a Abelardo de la Espriella por medidas de seguridad en campaña electoral: “Yo no necesito chalecos antibalas”

A menos de dos semanas de las elecciones presidenciales en Colombia, la confrontación entre los aspirantes se intensifica. La discusión más reciente involucró a la senadora y candidata Paloma Valencia, quien criticó públicamente a Abelardo de la Espriella por las estrictas medidas de seguridad adoptadas durante sus actos proselitistas.

El intercambio comenzó el fin de semana anterior, cuando Valencia, en un evento en El Socorro, Santander, afirmó que “el Eln, el autodenominado Ejército Gaitanista y las Farc van a conocer lo que es la mano dura de la mujer colombiana”. Además, expresó: “conmigo que vayan buscando escondedero, porque yo no necesito ni chalecos antibalas, ni esa urna de cristal que usan los cobardes. Aquí estamos, de frente y sin miedo”.

Abelardo de la Espriella agradeció respaldo y aseguró que no se detiene ante amenazas - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella agradeció respaldo y aseguró que no se detiene ante amenazas - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Estas declaraciones aludieron de manera directa a De la Espriella, quien ha utilizado chaleco antibalas y protección de vidrio en sus presentaciones públicas, tras los recientes hechos de violencia.

Tras lo anterior, Abelardo de la Espriella respondió mediante un video difundido en redes, donde afirmó que enfrenta “ataques, mentiras y hasta amenazas contra mi vida” y defendió la necesidad de extremar precauciones. “Esta batalla hay que ganarla vivos y junto al pueblo colombiano”, señaló.

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