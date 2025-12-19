Colombia

Otro más a la lista: el Partido Liberal se retira de la consulta presidencial del 8 de marzo de 2026 para las elecciones presidenciales

El Partido Liberal también abandona la ‘gran consulta de marzo’, un proceso que selecciona a los aspirantes a la carrera presidencial del próximo año

César Gaviria, presidente del Partido
César Gaviria, presidente del Partido Liberal, anuncia la decisión de retirarse de la consulta presidencial del 8 de marzo de 2026 - crédito Europa Press

El Partido Liberal anunció oficialmente que no participará en la consulta interpartidista programada para el próximo 8 de marzo, sumándose a la decisión tomada anteriormente por Cambio Radical.

El mensaje firmado por César Gaviria, líder histórico de la colectividad, señala que la determinación “tiene origen en las funciones que estatutariamente se encuentran establecidas en la cabeza de la dirección del Partido Liberal”.

Esta decisión se da después de que se estructurara la llamada Gran Consulta, un mecanismo que reúne a varios precandidatos opositores con el objetivo de definir quién enfrentará al Gobierno de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de 2026.

Comunicado oficial del Partido Liberal
Comunicado oficial del Partido Liberal en el que se anuncia su retiro de la consulta presidencial del 8 de marzo de 2026 - crédito red social X

Entre los participantes de esta Gran Consulta se encuentran Mauricio Cárdenas (Avanza Colombia), Vicky Dávila (Movimiento Valientes), Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo), Aníbal Gaviria (Unidos: La Fuerza de las Regiones), David Luna (Movimiento Sí Hay Un Camino), Juan Daniel Oviedo y Daniel Palacios.

Con su retiro, el Partido Liberal descarta la posibilidad de incluir a sus precandidatos en la consulta presidencial de marzo, manteniendo su estrategia de participación política de manera independiente en la campaña de 2026.

Noticia en desarrollo...

