Colombia

La Liendra desata controversia al mostrar los costosos tenis verdes para estrenar en Navidad por la particular apariencia: “Los de Peter Pan”

El ‘influencer’ compartió con sus seguidores el par de zapatos que eligió para el 24 de diciembre: sorprende por su diseño y por el precio en el mercado

La Liendra mostró a sus
La Liendra mostró a sus seguidores los tenis verdes adquiridos especialmente para estrenar en la Nochebuena - @la_liendraa/ Instagram

Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, se convirtió en tendencia esta Navidad tras compartir con sus seguidores los exclusivos tenis que eligió para estrenar durante las celebraciones de diciembre.

El influencer, que cuenta con una de las audiencias más numerosas en Colombia, mostró a través de sus plataformas sociales el par que utilizará para la noche del 24. La elección generó debate inmediato por el diseño y el precio del calzado.

Ya me compré los tenis del ‘estren’, se los voy a mostrar, ya me llegaron, muy bonitos, la verdad. Pille, yo creo que me los pongo para el 24, para el 31, no, porque ustedes saben que los tenis del 31 se vuelven nada con la pisadera y la bailadera, todo lo que uno hace”, expresó La Liendra al revelar sus nuevos zapatos. En el video, el creador de contenido ajustó la cámara para mostrar en detalle el peculiar calzado, que describió como su adquisición navideña.

El influenciador compartió el diseño y costo de su nuevo calzado, que fue apodado por internautas como los “tenis de duende” - crédito @letengoelchisme/ TikTok

De acuerdo con su relato, aunque los tenis parecieran convencionales, su aspecto se asemeja más a un zapato formal de color verde. La particularidad del modelo no pasó desapercibida entre sus seguidores y pronto, en Tiktok, el par fue apodado como los “tenis de duende”.

Más allá del diseño, el precio causó revuelo: en la página oficial de la marca Clarcks, el costo es de 120 euros, lo que equivale a más de 540.000 pesos colombianos. El propio influencer resaltó el valor y la exclusividad de su compra, un tema que polarizó las opiniones en redes.

Las reacciones entre internautas no se hicieron esperar. En la sección de comentarios, algunos usuarios compararon los zapatos con calzado de cuentos, mientras otros se dijeron sorprendidos por el elevado valor.

“Las personas que tienen plata tienen unos gustos todos raros”, posteó uno de los espectadores. “Están lindos, pero muchos no están preparados para esta conversación”, se lee en otra opinión destacada. Varios pusieron en duda la elección: “Tener dinero no te dan buen gusto”.

La exhibición pública de su más reciente compra se suma a la lista de lujos que La Liendra acostumbra mostrar en sus redes sociales.

Además del calzado, el influenciador ha dado a conocer otras adquisiciones personales, como viviendas y accesorios, incluso recientemente confesó su interés por tener calzado exclusivo.

