Colombia

Frisby España mantiene su plan de expansión en restaurantes pese a pleitos legales con la franquicia colombiana

El grupo confirmó la continuidad de su estrategia comercial en el país, mientras avanza en procedimientos legales en Europa y América Latina y refuerza su posición ante autoridades y tribunales competentes

Frisby España anunció que mantiene su plan de apertura de restaurantes en España a partir de marzo, conforme a la normativa vigente - crédito Frisby España y Frisby Colombia/Europa Press/Colprensa

A través de un comunicado emitido el 19 de diciembre, Frisby España comunicó su decisión de mantener el plan de apertura de puntos de venta en restaurantes en España a partir de marzo de 2026, conforme a los lineamientos legales vigentes.

Según el comunicado de la compañía, este paso forma parte de su estrategia de expansión y se desarrolla en paralelo a los procedimientos jurídicos actualmente en curso en Europa y América Latina, sobre los que la empresa informó avances recientes destacados.

Tras la adopción de medidas cautelares provisionales en primera instancia, acciones propias de una fase preliminar que no decide aún sobre el fondo del litigio, la empresa continúa su desarrollo estratégico en los ámbitos jurídico, institucional y financiero, reforzando su posición para las siguientes etapas procesales.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Frisby ColombiaFrisbyFrisby EspañaEuropaRestaurantesColombia-NoticiasColombia-Economía

