Fiscalía imputó cargos a taxista ebrio que cometió atropellamiento masivo en el sur de Bogotá: un menor de 15 años falleció

José Eduardo Chalá es acusado de homicidio agravado por atropellar bajo los efectos del alcohol a once personas en el barrio San Cristóbal, al sur de la capital

El accidente en San Cristóbal
El accidente en San Cristóbal sur dejó a dos menores en estado crítico y moviliza la solidaridad de la comunidad - crédito Alcaldía de Bogotá/X

La Fiscalía General de la Nación ha presentado cargos por homicidio agravado contra José Eduardo Chalá Franco, un taxista que, según la investigación, habría atropellado a 11 personas mientras conducía en estado de embriaguez en el barrio Santa Rita, ubicado en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá.

El incidente, ocurrido el 8 de noviembre, cobró especial gravedad tras el fallecimiento de una de las víctimas, una menor de 15 años, lo que llevó a la autoridad judicial a ampliar la imputación inicial.

De acuerdo con los elementos probatorios recopilados por el ente investigativo, el conductor circulaba a una velocidad superior a la permitida y presentaba un grado tres de alcoholemia, el nivel más alto, según la legislación colombiana.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses certificó este estado, lo que, sumado al exceso de velocidad, habría provocado que Chalá Franco perdiera el control del vehículo e impactara contra un grupo de peatones. La Fiscalía sostiene que estos factores fueron determinantes en la cadena de hechos que desembocó en la tragedia.

La captura de Chalá Franco se produjo en situación de flagrancia, es decir, en el momento mismo en que se cometía el delito. En la primera audiencia de judicialización, el taxista aceptó los cargos de homicidio en grado de tentativa y lesiones personales dolosas, ambos en modalidad agravada. La aceptación de responsabilidad quedó registrada en el proceso, lo que, en principio, allanaba el camino para una resolución judicial sobre estos delitos.

José Eduardo Chalá Franco fue
José Eduardo Chalá Franco fue capturado en flagrancia- crédito Policía Nacional

Sin embargo, la situación cambió el 11 de noviembre, cuando una de las víctimas, una adolescente de 15 años, falleció a causa de la gravedad de las lesiones sufridas en el atropello.

Así se especificó en uno de los apartados de la diligencia, al explicar los traumas y las causas del deceso de la víctima:

“La muerte se presentó como consecuencia de las lesiones sufridas el día de los hechos, al indicar que se trata de una adolescente de 15 años que falleció por choque neurogénico secundario a contusión hemorrágica frontoparietal derecha debido al trauma encefálico severo en calidad de peatón atropellada por taxista. La causa de la muerte: trauma encefálico severo contundente en manera de muerte violenta en incidente de tránsito”.

Muerte De Menor Que Fue Atropellado Por Un Taxista Al Sur De Bogotá - crédito Fiscalía General de la Nación

Ante este desenlace, una fiscal adscrita a la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá decidió adicionar el delito de homicidio agravado a la imputación original. Esta nueva acusación no fue aceptada por el procesado, lo que abre un nuevo capítulo en el proceso penal.

Esta afirmación refuerza la hipótesis de que la conducta del acusado no solo fue imprudente, sino que alcanzó un nivel de gravedad que justifica la imputación por homicidio agravado, teniendo en cuenta, que el fiscal, en la audiencia comentó que el procesado tenía plena conciencia de las consecuencias de sus acciones, no obstante, decidió tomar decisiones que terminaron en el desafortunado hecho.

“De manera, tomando en cuenta que usted es un taxista, que ejerce el oficio de conducir vehículo automotor a diario, que sabe perfectamente los peligros y las consecuencias de conducir en estado de embriaguez, que violó varias normas de tránsito como señales de pare presentes en el lugar de los hechos, que usted sabía perfectamente que este resultado podría producirse y aceptó esa probabilidad al tomar la decisión de seguir conduciendo en grado de embriaguez tres”.

El taxista Era Consciente De Las Consecuencias De Conducir En Estado De Embriaguez - crédito Fiscalía

En cuanto a la situación jurídica de Chalá Franco, la autoridad judicial ha determinado que el procesado permanecerá privado de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso, medida que busca garantizar la comparecencia del acusado y la protección de la sociedad.

