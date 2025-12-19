Cerrejón reporta dos atentados con explosivos contra su línea férrea en La Guajira y activa protocolos de seguridad

FOTO DE ARCHIVO: Un camión transporta carbón en la mina Cerrejón, en el departamento de La Guajira, en Colombia. Mayo 24, 2007. REUTERS/Jose Miguel Gómez (COLOMBIA)

Cerrejón dio a conocer la ocurrencia de dos atentados contra su línea férrea en el departamento de La Guajira, hechos que fueron reportados oficialmente a través de un comunicado de prensa difundido por la compañía. La información fue publicada por la Revista Semana.

De acuerdo con la empresa, el primer evento se registró el martes 16 de diciembre, cuando fue localizado un artefacto explosivo en el kilómetro 51 de la infraestructura férrea utilizada para el transporte de carbón.

Según el reporte entregado, el artefacto detonó y generó daños materiales en el área, situación que obligó a restringir el acceso mientras se evalúan las condiciones de seguridad.

FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador observa un camión en la mina de carbón de Cerrejón en La Guajira, Colombia, Mayo 24, 2007 REUTERS/Jose Miguel Gómez

En relación con este hecho, la compañía explicó que la valoración de los daños no se ha podido realizar de inmediato, debido a consideraciones de orden público y seguridad. En el comunicado, Cerrejón indicó: “La evaluación de estos daños se realizará una vez existan las condiciones de seguridad y orden público necesarias para el ingreso al sitio”.

El segundo atentado ocurrió en la madrugada del miércoles 17 de diciembre, cuando se presentó una nueva explosión en el kilómetro 15 de la línea férrea, en jurisdicción del municipio de Albania, también en La Guajira. Al igual que en el primer caso, la empresa señaló que los daños aún se encuentran pendientes de evaluación, debido a las restricciones para acceder al lugar.

Frente a estos hechos, la compañía expresó su rechazo a través de un pronunciamiento institucional.

Extracción de carbón en el Cerrejón - crédito Colprensa

En el texto difundido se indicó: “Cerrejón rechaza de manera categórica estos hechos violentos que ponen en riesgo la seguridad de las personas, afectan la infraestructura estratégica del país y alteran la tranquilidad de las comunidades y la población de La Guajira”.

La empresa señaló que la línea férrea es un componente clave de su operación, ya que conecta la mina con Puerto Bolívar, punto desde donde se realizan los despachos del mineral.

Además, este corredor férreo es utilizado para el desplazamiento de personal y el transporte de insumos necesarios para el funcionamiento continuo de las actividades mineras.

Cerrejón también recordó que durante el año 2025 se han presentado otras afectaciones a su operación.

En el mes de agosto, la compañía había denunciado la ocurrencia de dos bloqueos, uno en la mina y otro sobre la línea férrea, hechos que generaron impactos tanto en la actividad productiva como en la logística asociada al transporte del carbón.

Según voceros de la empresa, en las últimas semanas se han registrado bloqueos recurrentes en zonas estratégicas, incluidos puntos donde se coordinan operaciones esenciales.

Un vehículo de la empresa minera fue blanco de ataques con material explosivo en la Guajira - crédito Cerrejón

Estas situaciones han dificultado el ingreso y la salida del personal, así como el traslado de materiales e insumos entre la mina y Puerto Bolívar.

Uno de los efectos señalados por la compañía tiene relación con el Tren del Agua, infraestructura que permite el abastecimiento de agua potable a distintas comunidades del área de influencia.

Cerrejón indicó que las interrupciones en la línea férrea han afectado el funcionamiento de este sistema, lo que ha generado preocupaciones en las comunidades beneficiarias.

Adicionalmente, la empresa informó que se han presentado situaciones que comprometen la integridad del personal, entre ellas el caso de un trabajador que fue agredido cuando se dirigía a cumplir su jornada laboral y trató de ingresar a su lugar de trabajo. Estos hechos han sido puestos en conocimiento de las autoridades competentes.

Cerrejón señaló que las investigaciones están en curso y que se adelanta la recolección de información para esclarecer lo ocurrido en ambos atentados.

La compañía manifestó que mantiene comunicación permanente con las autoridades nacionales, departamentales y municipales para apoyar las labores de verificación y control.

Finalmente, la empresa hizo un llamado a las autoridades competentes para que se refuercen las acciones de seguridad en la región.

Según indicó en su pronunciamiento, el objetivo es restablecer las condiciones de seguridad, paz y tranquilidad en el departamento de La Guajira, garantizando tanto la protección de las personas como la integridad de la infraestructura estratégica.