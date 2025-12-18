Martín Santos lanzó “vainazo” a Vicky Dávila por coalición en la que participará: “Adelante el Vickysantismo”

La intervención de Martín Santos en redes sociales, con comentarios irónicos sobre la participación de Vicky Dávila en la nueva coalición, avivó la discusión sobre la integración de figuras con pasado en el gobierno Santos - crédito @martinsantosr/Instagram y @vickydavilaperiodista/Instagram

El miércoles 17 de diciembre quedó formada la ‘Gran Consulta por Colombia’, una plataforma electoral integrada por Juan Manuel Galán, David Luna, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo. La coalición se presentó oficialmente este miércoles con el objetivo de fortalecer su posición de cara a la primera vuelta.

La conformación de la alianza política ha provocado numerosas reacciones en redes sociales y círculos políticos.

En medio de este debate, Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, utilizó su cuenta en X para referirse con ironía a la participación de Vicky Dávila en la coalición, escribiendo: “Adelante el Vickysantismo”. Su mensaje fue interpretado como una crítica dirigida a la periodista y generó nuevas discusiones en el entorno digital.

El hijo del exmandatario colombiano utilizó su perfil en X para poner en duda la coherencia de Vicky Dávila a propósito de la coalición que hizo recientemente con figuras como David Luna y Mauricio Cárdenas—ambos con pasado en el gobierno Santos— a la nueva alianza.

De forma irónica, cuestionó que Dávila critique cuando antiguos funcionarios del santismo colaboran con Gustavo Petro, pero los reciba sin problema en su propio grupo político.

“Queridísima @VickyDavilaH ¿Si ex funcionarios de @JuanManSantos trabajan con el gobierno es malo y es petrosantismo y si se unen a ti es bueno? Adelante el Vickysantismo!“, escribió Martín Santos por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

La publicación de Martín Santos no tardó en provocar una oleada de respuestas en X. Usuarios de todos los sectores sumaron sus propios comentarios al debate.

Entre las numerosas respuestas al comentario de Santos, destacó la intervención de la usuaria @RiveraNat, quien invitó a superar los debates sobre etiquetas partidistas para priorizar asuntos de fondo. En su mensaje escribió: “Querido Martín! Y ¿qué tal si dejamos de un lado lo del santísimo y el uribismo? Pensemos en país”.

Otro usuario, identificado como @VerazReal, aprovechó la conversación para manifestar su coincidencia inusual con Martín Santos respecto a la crítica hacia la coalición. En su mensaje, señaló de forma mordaz: “Exacto, nunca en mi vida pensé poder estar de acuerdo con Martin, pero en esto tiene toda la razón. Nace el VickySantismo y además no suman el 1%, 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ Esa consulta tiene de todo menos pensar en el país”.

Por otro lado, los miembros de “La Gran Consulta por Colombia” pactaron que quien resulte vencedor en la competencia interna, prevista para el ocho de marzo, contará con el apoyo unificado de toda la plataforma. Destacaron este acuerdo como el paso que permitirá organizar la consulta presidencial más incluyente rumbo a los siguientes comicios.

A pesar de ello, los participantes subrayaron que la puerta sigue abierta para sumar nuevos aspirantes, siempre y cuando prioricen el interés nacional ante cualquier agenda personal, se desmarquen de posiciones extremas y representen una oferta responsable y fundamentada en trayectoria, hechos y apertura, sin estar bajo la tutela de caudillos políticos.

En el documento fundacional, el grupo sostiene que su candidato seleccionado deberá ser capaz de impulsar consensos, asumir compromisos concretos y liderar con rigor. Plantean como objetivo promover una Colombia donde la estabilidad, la seguridad y las oportunidades sean una realidad tangible para la ciudadanía.

A lo anterior agregaron lo siguiente: "Esta no es una propuesta contra nadie, es una propuesta a favor del progreso del país. De quienes creen en la unión, el debate abierto y el diálogo franco como camino para lograr resultados".

Junto con el compromiso de trabajar por la seguridad y el bienestar ciudadano, los aspirantes se pusieron de acuerdo en que la persona elegida tendrá entre sus prioridades “sacar de urgencias” el sistema de salud y velar por una atención humana, además de “luchar de frente” contra la corrupción y el mal uso de los recursos públicos.

Asimismo, el futuro candidato deberá enfocarse en simplificar los caminos tanto para quienes desean estudiar como para quienes buscan emprender; convertir la meritocracia en una realidad y reconocer el esfuerzo, así como defender la Constitución y “hacerla cumplir de verdad”.