Colombia

Martín Santos lanzó “vainazo” a Vicky Dávila por coalición en la que participará: “Adelante el Vickysantismo”

En un mensaje en X, el hijo de Juan Manuel Santos cuestionó la coherencia de la precandidata presidencial y periodista al integrar una plataforma política junto a exfuncionarios del gobierno de su padre

Guardar
La intervención de Martín Santos
La intervención de Martín Santos en redes sociales, con comentarios irónicos sobre la participación de Vicky Dávila en la nueva coalición, avivó la discusión sobre la integración de figuras con pasado en el gobierno Santos - crédito @martinsantosr/Instagram y @vickydavilaperiodista/Instagram

El miércoles 17 de diciembre quedó formada la ‘Gran Consulta por Colombia’, una plataforma electoral integrada por Juan Manuel Galán, David Luna, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo. La coalición se presentó oficialmente este miércoles con el objetivo de fortalecer su posición de cara a la primera vuelta.

La conformación de la alianza política ha provocado numerosas reacciones en redes sociales y círculos políticos.

En medio de este debate, Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, utilizó su cuenta en X para referirse con ironía a la participación de Vicky Dávila en la coalición, escribiendo: “Adelante el Vickysantismo”. Su mensaje fue interpretado como una crítica dirigida a la periodista y generó nuevas discusiones en el entorno digital.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hijo del exmandatario colombiano utilizó su perfil en X para poner en duda la coherencia de Vicky Dávila a propósito de la coalición que hizo recientemente con figuras como David Luna y Mauricio Cárdenas—ambos con pasado en el gobierno Santos— a la nueva alianza.

De forma irónica, cuestionó que Dávila critique cuando antiguos funcionarios del santismo colaboran con Gustavo Petro, pero los reciba sin problema en su propio grupo político.

“Queridísima @VickyDavilaH ¿Si ex funcionarios de @JuanManSantos trabajan con el gobierno es malo y es petrosantismo y si se unen a ti es bueno? Adelante el Vickysantismo!“, escribió Martín Santos por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Martín Santos lanzó comentario irónico
Martín Santos lanzó comentario irónico por la coalición que formó Vicky Dávila - crédito @MartinSantosR

La publicación de Martín Santos no tardó en provocar una oleada de respuestas en X. Usuarios de todos los sectores sumaron sus propios comentarios al debate.

Entre las numerosas respuestas al comentario de Santos, destacó la intervención de la usuaria @RiveraNat, quien invitó a superar los debates sobre etiquetas partidistas para priorizar asuntos de fondo. En su mensaje escribió: “Querido Martín! Y ¿qué tal si dejamos de un lado lo del santísimo y el uribismo? Pensemos en país”.

Usuarios de X contestaron a
Usuarios de X contestaron a Martín Santos por su publicación criticando a Vicky Dávila - crédito @RiveraNat

Otro usuario, identificado como @VerazReal, aprovechó la conversación para manifestar su coincidencia inusual con Martín Santos respecto a la crítica hacia la coalición. En su mensaje, señaló de forma mordaz: “Exacto, nunca en mi vida pensé poder estar de acuerdo con Martin, pero en esto tiene toda la razón. Nace el VickySantismo y además no suman el 1%, 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ Esa consulta tiene de todo menos pensar en el país”.

Por otro lado, los miembros de “La Gran Consulta por Colombia” pactaron que quien resulte vencedor en la competencia interna, prevista para el ocho de marzo, contará con el apoyo unificado de toda la plataforma. Destacaron este acuerdo como el paso que permitirá organizar la consulta presidencial más incluyente rumbo a los siguientes comicios.

A pesar de ello, los participantes subrayaron que la puerta sigue abierta para sumar nuevos aspirantes, siempre y cuando prioricen el interés nacional ante cualquier agenda personal, se desmarquen de posiciones extremas y representen una oferta responsable y fundamentada en trayectoria, hechos y apertura, sin estar bajo la tutela de caudillos políticos.

En el documento fundacional, el grupo sostiene que su candidato seleccionado deberá ser capaz de impulsar consensos, asumir compromisos concretos y liderar con rigor. Plantean como objetivo promover una Colombia donde la estabilidad, la seguridad y las oportunidades sean una realidad tangible para la ciudadanía.

Por otro lado, los miembros
Por otro lado, los miembros de “La Gran Consulta por Colombia” pactaron que quien resulte vencedor en la competencia interna, prevista para el ocho de marzo, contará con el apoyo unificado de toda la plataforma - crédito @VickyDavilaH

A lo anterior agregaron lo siguiente: "Esta no es una propuesta contra nadie, es una propuesta a favor del progreso del país. De quienes creen en la unión, el debate abierto y el diálogo franco como camino para lograr resultados".

Junto con el compromiso de trabajar por la seguridad y el bienestar ciudadano, los aspirantes se pusieron de acuerdo en que la persona elegida tendrá entre sus prioridades “sacar de urgencias” el sistema de salud y velar por una atención humana, además de “luchar de frente” contra la corrupción y el mal uso de los recursos públicos.

Asimismo, el futuro candidato deberá enfocarse en simplificar los caminos tanto para quienes desean estudiar como para quienes buscan emprender; convertir la meritocracia en una realidad y reconocer el esfuerzo, así como defender la Constitución y “hacerla cumplir de verdad”.

Temas Relacionados

Martín SantosVicky DávilaCoalición Centro derechaElecciones ColombiaElecciones 2026Precandidatos presidenciales 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

El detalle en la entrevista de Zulma Guzmán que impulsó a las autoridades a dar con su paradero

La grabación de la entrevista, realizada en el Reino Unido, exhibió en primer plano cómo Guzmán manipulaba una botella que resultó clave para ubicarla en Londres

El detalle en la entrevista

Estos son todos los campeones del 2025 en el fútbol profesional colombiano: Santa Fe, Junior, Deportivo Cali y Nacional dieron la vuelta olímpica

El único equipo que celebró dos títulos fue Atlético Nacional, mientras otros clubes grandes del FPC se coronaron al menos en una oportunidad

Estos son todos los campeones

Salario mínimo 2026: así quedaría si se aumenta más del 12 % como lo planteó el ministro del Interior, Armando Benedetti

La expectativa por el ajuste salarial ha generado tensiones entre representantes de trabajadores y empresarios, mientras el Gobierno prevé firmar el decreto antes de Navidad

Salario mínimo 2026: así quedaría

Juez admite demanda colectiva de taxistas en Medellín contra la alcaldía y autoridades de tránsito por omisión en control al transporte informal

Los taxistas señalan a la Secretaría de Movilidad, al Mintransporte y a la Superintendencia de Transporte de inoperancia, omisión y negligencia en el control y sanción al transporte informal

Juez admite demanda colectiva de

Yeferson Cossio responde con ironía a las acusaciones de lavado de dinero tras polémico video en Medellín

El creador de contenido no se quedó callado ante los rumores y, fiel a su estilo, utilizó el humor para desmentir en una transmisión en vivo las sospechas sobre el origen de su dinero

Yeferson Cossio responde con ironía
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La violencia se reorganiza en

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

Autoridades ofrecen hasta $500 millones por ‘Max Max’, responsable de los atentados terroristas en Buenos Aires

Paro del ELN reafirmó que es la estructura armada en todo el continente capaz de ejercer hegemonía militar y política: hay alerta

ENTRETENIMIENTO

Tatán Mejía envió un contundente

Tatán Mejía envió un contundente mensaje sobre la Navidad y la depresión: “La alegría no debería ser obligatoria”

⁠Karol G fue homenajeada por Spotify tras alcanzar importante cifra en la plataforma: le agradeció a Shakira y Becky G

Denunciaron a Felipe Saruma ante la Superintendencia de Industria y Comercio por engaño al consumidor

Valentina Ferrer reveló el problema que tuvo con el traje que usó en el concierto de J Balvin y por qué Río se enfureció con su salida al escenario

Ella es Florencia Cassi, la nueva presentadora argentina en ‘La vuelta al mundo en 80 risas’

Deportes

Estos son todos los campeones

Estos son todos los campeones del 2025 en el fútbol profesional colombiano: Santa Fe, Junior, Deportivo Cali y Nacional dieron la vuelta olímpica

Juan Carlos Osorio sigue vigente en la dirección técnica, el colombiano fue presentando en equipo recién ascendido a la Serie A de Brasil para 2026: “Bienvenido, maestro”

Este es el balance tras los violentos disturbios luego de la final de la Copa Colombia 2025 entre Medellín y Nacional: 59 heridos y 0 detenidos

Nairo Quintana podría retirarse del ciclismo profesional para 2026, informan desde España

Fuertes peleas en el Atanasio Girardot tras la final de la Copa BetPlay entre Nacional y Medellín: equipo de transmisión de TV se vio afectado