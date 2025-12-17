Colombia

María Fernanda Cabal reveló cuál será su futuro en la política tras perder la candidatura presidencial del Centro Democrático

La senadora del Centro Democrático reiteró que no continuará con sus actividades legislativas y sostuvo que respaldará la candidatura de Paloma Valencia en las elecciones del 2026

María Fernanda Cabal, senadora de
María Fernanda Cabal, senadora de la República - crédito Prensa María Fernanda Cabal

La senadora María Fernanda Cabal se refirió nuevamente a la decisión del partido Centro Democrático frente a la candidatura presidencial para las elecciones de 2026, en la cual fue superada por su compañera de bancada Paloma Valencia.

En una entrevista concedida a Caracol Radio, la congresista de oposición sostuvo que, aunque expresó su desacuerdo con el mecanismo seleccionado por las directivas de su colectividad, reconoció el resultado que favoreció a Valencia, aunque aseveró que siente frustración por no lograr su objetivo.

Yo supero las situaciones con tranquilidad. Yo soy una persona, diría yo, que no me deprimo. No soy llorona (...) claro que es frustrante por un trabajo que le ha representado un esfuerzo enorme conociendo un país, pero usted no se imagina el resultado de lo que soy hoy, la persona que soy hoy conociéndola a Colombia a fondo, el Estado a fondo”, indicó Cabal al citado medio de comunicación.

De igual forma, la senadora del Centro Democrático precisó lo que deparará para su trayectoria política, en la que reiteró su no continuidad en el legislativo.

Yo había dicho desde hace más de un año que yo no volví a Senado. Es un trabajo estéril. Hicimos una gran oposición, pero se pierde mucho tiempo. Y hay demasiada esquizofrenia legislativa en un país que quiere controlarle hasta la respiración a las personas. Voy a seguir haciendo activismo, voy a acompañar a mis candidatos en todo el país”, explicó.

Además, enfatizó que continuará liderando su movimiento político Soy Cabal y que espera que su colectividad sea un actor fundamental después de los comicios presidenciales.

“Lo importante para mi vida es que he logrado lo que quería, llegar a una posición de reconocimiento público importante, y ahora viene otro desafío. ¿Qué voy a hacer después de que pasen las elecciones presidenciales? Ya no soy senadora, ¿haré otra cosa? Yo quiero seguir con mi movimiento Soy Cabal y con la Fundación de Escuela Libertad, que es pura batalla cultural. Yo quiero seguir haciendo activismo y defendiendo la libertad de mi país”, precisó.

