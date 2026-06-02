Colombia

Clausuraron otro centro estético por realizar procedimientos invasivos sin autorización

La medida se tomó en un reconocido sector, debido a que las autoridades confirmaron que se realizaban intervenciones sin la habilitación del centro ni las exigencias regulatorias para estos procedimientos

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Paciente preocupada en cama recibe tratamiento facial de operadora con mascarilla y guantes. Lámpara brillante ilumina la escena. Equipo médico a un lado.
Las autoridades continúan poniéndole el ojo a este tipo de procedimientos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En la jornada del 2 de junio de 2026, la Alcaldía de Bello (Antioquia) confirmó que se ordenó el cierre de un centro estético en el barrio Las Cabañas tras detectar que, presuntamente, allí se realizaban procedimientos invasivos sin tener los requisitos técnicos y normativos exigidos.

Las autoridades reforzaron los controles sobre este tipo de servicios después de la muerte de Yulixa Toloza en Bogotá, en medio de una intervención en un lugar no autorizado. Cabe mencionar que en Antioquia se llevaron a cabo 64 cierres en dos años y cientos de reportes de situaciones denunciadas.

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En ese mismo período, fueron visitados 80 centros estéticos en el departamento y en la mayoría se hallaron irregularidades higiénicas, incumplimientos de normas de habilitación y otras inconsistencias, según la secretaria de Salud de Antioquia, Alma Solano Sánchez.

Del mismo modo, se dio a conocer que en Medellín y otros sitios de Antioquia también se reportaron 379 casos con alguna adversidad asociada a procedimientos estéticos en esos 2 años.

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Autoridades investigan la desaparición de Yulixa Consuelo Toloza Rivas tras un procedimiento estético en un centro del barrio Venecia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Yulyxa Toloza/X
Tras el caso de Yulixa Toloza los controles se intensificaron - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Yulyxa Toloza/X

La jornada de inspección, vigilancia y control fue liderada por las secretarías de Salud y de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello, con acompañamiento de la Policía Nacional y la Personería Municipal. Durante el recorrido, las autoridades verificaron permisos de funcionamiento, condiciones sanitarias y cumplimiento de protocolos de bioseguridad en varios centros de estética facial y corporal.

La decisión de clausurar uno de los establecimientos respondió a que allí se evidenció la realización de procedimientos invasivos sin cumplir las exigencias técnicas y regulatorias previstas para ese tipo de intervenciones. Según la administración municipal, esas prácticas ponen en riesgo la salud y la integridad de los pacientes.

Otro local es investigado por este tipo de prácticas

Además del cierre, la Alcaldía de Bello informó que inició una actuación administrativa contra otro establecimiento que también estaría realizando procedimientos invasivos. Cuando las autoridades llegaron para la inspección, el lugar estaba cerrado.

Ante el complejo panorama, las autoridades continúan trabajando para confirmar si los centros que ofrecen procedimientos invasivos están habilitados ante la Secretaría de Salud departamental e inscritos ante la Secretaría de Salud municipal, además de cumplir las condiciones higiénicas, sanitarias y locativas exigidas. Si no lo hacen, pueden ser objeto de cierre o de actuaciones administrativas.

Una persona con uniforme quirúrgico aplica un láser en el abdomen de un paciente en una camilla. La sábana tiene manchas de sangre. La habitación tiene paredes y cables deteriorados.
Hay preocupación en el país porque las falsas clínicas no cumplen con los estándares - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Del mismo modo, el secretario de Seguridad de Bello Weber Zapata pidió a los responsables de estos establecimientos que acercaran a la administración municipal para conocer el procedimiento exigido.

“Si usted no tiene conocimiento del debido proceso le invitamos a que por favor se acerque a la administración municipal para que pueda adquirir información y así cumplir la norma. Nuestro objetivo principal es garantizar la vida de los ciudadanos bellanitas, y en este caso, si estos establecimientos de comercio no cumplen tendremos que tomar los correctivos necesarios”, expresó en declaraciones citadas por El Colombiano.

Alerta por intervenciones estéticas realizadas en lugares no autorizados

Durante 2025 murieron 5 personas en la capital antioqueña tras someterse a varias intervenciones estéticas, mientras que 2024 fue uno de los años más graves con 11 víctimas.

Se espera que se continúen realizando las inspecciones para evitar desenlaces como el de Yulixa Toloza en Bogotá, que falleció después de someterse a un procedimiento estético en un establecimiento en el sector de Venecia que no cumplía las condiciones exigidas.

Primer plano de un cirujano con uniforme, mascarilla y guantes azules inyectando botox en la frente de una paciente.
Cualquier procedimiento invasivo debe ser realizado de la mano de expertos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Así, las autoridades continúan trabajando por reforzar la inspección, vigilancia y control sobre los servicios estéticos, en especial los que practican intervenciones invasivas.

Por su parte, la Administración Municipal de Bello anunció que mantendrá estas jornadas en distintos sectores para prevenir riesgos asociados a prácticas ilegales y proteger a la población.

Para denunciar irregularidades en los centros estéticos en Antioquia se tiene habilitado el correo gestiondocumental@antioquia.gov.co y la línea 6044099000 de la Gobernación de Antioquia.

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