El respaldo de Paloma Valencia y la ventaja inicial de Abelardo de la Espriella lo perfilan como favorito para ganar la presidencia de Colombia

La primera vuelta presidencial del 31 de mayo en Colombia definió un escenario de segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - crédito Imagen ilustrativa Infobae

La primera vuelta presidencial celebrada el 31 de mayo de 2026 en Colombia dejó configurado un escenario de alta competencia entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, candidatos que se enfrentarán en segunda vuelta el 21 de junio luego de que ninguno alcanzara la mayoría absoluta de los votos válidos.

De acuerdo con los resultados oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.499 votos, equivalentes al 43,74% de la votación, mientras que Iván Cepeda alcanzó 9.688.361 sufragios, correspondientes al 40,90%.

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En medio de este escenario, un análisis realizado por la firma de consultoría estratégica y análisis de datos Elemento, la diferencia entre los dos candidatos finalistas fue cercana a 665.000 votos, lo que configura una elección competitiva.

El análisis titulado “Escenario de Segunda Vuelta Presidencial 2026”, elaborado a partir de los resultados de la primera vuelta, señala que la distancia de apenas 2,84 puntos porcentuales convierte la segunda vuelta en una contienda abierta, aunque identifica a De la Espriella como el candidato que parte con una ventaja inicial. “El respaldo de Paloma Valencia reconfigura el tablero y posiciona a Abelardo de la Espriella como favorito inicial para la segunda vuelta”, concluye el estudio.

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Un país dividido entre dos bloques electorales

El análisis señala que la contienda es altamente competitiva, con una diferencia de 2,84 puntos porcentuales, aunque identifica una ventaja inicial para De la Espriella - crédito Elemento

El análisis sostiene que la primera vuelta dejó en evidencia una división territorial marcada entre los dos proyectos políticos. De acuerdo con el informe, Abelardo de la Espriella construyó su fortaleza electoral en el eje andino y el interior del país, mientras que Iván Cepeda consolidó su respaldo en las regiones periféricas, las costas y varios territorios históricamente vinculados a las agendas progresistas.

Entre los resultados más destacados para De la Espriella aparecen Norte de Santander, donde alcanzó el 70%; Casanare, con 62%; Santander, con 57%; Antioquia, con 54%; Meta, con 52%; y Boyacá, con 50%. El documento también identifica como una de las principales sorpresas el resultado de Caquetá, donde De la Espriella obtuvo el 47%, superando a Cepeda en un departamento que históricamente había mostrado cercanía con el petrismo.

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Por el lado de Iván Cepeda, los mayores niveles de respaldo se registraron en Chocó y Vaupés, ambos con 75%; Putumayo, con 71%; Cauca y Nariño, con 68%; Guainía, con 56%; Amazonas, con 54%; y Valle del Cauca, con 53%.

“Quizás el resultado más llamativo de la noche fue que todos los departamentos del Caribe (...) votaron por Cepeda”, señala el análisis, al indicar que Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena, La Guajira, Córdoba y Sucre registraron ventajas para el candidato del Pacto Histórico.

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El estudio también identifica a Bogotá como uno de los territorios determinantes para la segunda vuelta. Aunque Cepeda ganó la capital con el 42% frente al 38% de De la Espriella, el informe considera que la diferencia fue menor a la esperada y podría influir en la estrategia de ambas campañas durante las próximas semanas.

El papel de Paloma Valencia y el voto de centro

Paloma Valencia reconfigura el panorama político y fortalece la posición de Abelardo de la Espriella como favorito inicial en la segunda vuelta - crédito Colprensa

El documento considera que el hecho político más importante después de la primera vuelta fue el respaldo de Paloma Valencia a Abelardo de la Espriella. La candidata del Centro Democrático obtuvo cerca de 1,6 millones de votos, equivalentes al 6,9%, una cifra que el análisis considera determinante tanto en términos matemáticos como simbólicos.

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“El respaldo de Paloma convierte a De la Espriella en el receptor natural del voto del Centro Democrático”, sostiene el informe. Sin embargo, también advierte que no debe asumirse una transferencia automática de esos sufragios, debido a que una parte de los votantes podría optar por la abstención, el voto en blanco o incluso respaldar otras alternativas.

El estudio señala que la adhesión de Valencia fortalece la narrativa del denominado “voto útil” dentro de los sectores de derecha y reduce la fragmentación del bloque antipetrista. Al mismo tiempo, identifica como otro factor clave el comportamiento de los electores de Sergio Fajardo, quien obtuvo cerca de un millón de votos, equivalentes al 4,25%.

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Según el análisis, el centro político llega debilitado a la segunda vuelta debido a que las candidaturas alternativas no lograron consolidar una opción competitiva en la primera ronda. “Este segmento será clave para definir la percepción de moderación y gobernabilidad de ambos proyectos”, señala el documento sobre el electorado de Fajardo.

Las variables que definirán la elección

Tres ejes dominarán la segunda vuelta: seguridad, modelo económico y la relación con el gobierno del presidente Gustavo Petro - crédito Imagen ilustrativa Infobae

El informe establece tres factores principales que podrían determinar el resultado del balotaje. El primero corresponde al destino de los votos de Paloma Valencia. El segundo está relacionado con la posición y comportamiento del electorado de Sergio Fajardo y otros sectores de centro. El tercero se concentra en la capacidad de movilizar a los abstencionistas.

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La participación electoral en la primera vuelta fue del 57,88%, con 23.978.304 votantes de un total de 41.421.973 ciudadanos habilitados para sufragar. De acuerdo con el análisis, existe todavía un amplio universo de electores que no participaron en la primera ronda y que podrían incidir en el resultado definitivo.

El documento también anticipa que la campaña de segunda vuelta estará dominada por tres grandes ejes de discusión: seguridad y orden público; modelo económico y confianza inversionista; y continuidad o ruptura frente al gobierno del presidente Gustavo Petro.

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En ese contexto, señala que De la Espriella buscará presentar la elección como una oportunidad de cambio frente al petrismo, mientras que Cepeda intentará consolidar el respaldo progresista y ampliar su base electoral hacia sectores de centro.

Finalmente, el análisis concluye que, aunque el respaldo de Paloma Valencia fortalece significativamente la posición de Abelardo de la Espriella, el resultado de la elección dependerá de la capacidad de cada campaña para atraer nuevos votantes más allá de sus bases tradicionales.

“La segunda vuelta no está cerrada, pero el respaldo de Paloma fortalece de manera significativa a De la Espriella. Su campaña arranca con ventaja numérica, mejor posición para sumar voto antipetrista y mayor capacidad de consolidar una coalición de derecha”, señala el documento, que al mismo tiempo advierte que Iván Cepeda mantiene una base electoral sólida y competitiva que deberá ampliar para disputar la presidencia el 21 de junio.