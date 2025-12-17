La Segura habló sin filtros sobre su cirugía de glúteos y confesó que no se siente feliz con el resultado

La Segura rompe el silencio sobre su cirugía y revela el verdadero motivo detrás de su cambio físico - crédito @la_segura/IG

La creadora de contenido caleña Natalia Segura, más conocida como La Segura, volvió a someterse a un procedimiento estético y compartió en las redes sociales, sin rodeos y con su característico tono directo, los detalles de la cirugía que se realizó en la zona de los glúteos, debido a que es la que más le han comentado.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la influencer explicó que el procedimiento no tuvo como objetivo aumentar el tamaño de sus glúteos, sino restaurar y reconstruir una zona de su cuerpo que había sido afectada por cirugías previas, cicatrices y su dolor crónico.

“Amigas, get ready with me para hablar de mis nalgas. Vamos a hablar de mis cirugías”, dijo al inicio del video, mientras se arreglaba para asistir a un matrimonio en Perú.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Segura reconoció que durante semanas recibió comentarios constantes de sus seguidores preguntándose por los cambios en su cuerpo, especialmente por sus glúteos, y decidió realizar una publicación en la que les aclarara a todos sus fans las dudas.

La Segura se sincera sobre su cirugía de glúteos - crédito @historias_de_la_segura/TikTok

“Me han estado comentando: ‘¿Qué se hizo La Segura? ¿Dónde está el culo? ¿Qué pasó?’”, relató, antes de admitir que el tema le generó múltiples crisis emocionales y que solo hasta cuando estuvo lista decidió salir a hablar.

La influencer explicó que desde la primera consulta médica tuvo claridad sobre los posibles resultados que iba a tener con su procedimiento estético, por lo que sus expectativas eran bajas, pero la ilusión estaba alta y al no cumplirse tuvo “una crisis”.

“Amigas, ya he tenido ochenta crisis, he llorado ochenta veces. Les voy a contar algo que pensé que nunca iba a tener la necesidad de contarles, porque yo tenía mis expectativas con mis glúteos un poquito más altas. Y debo aclarar, antes de empezar a contarles todo y darles un poquito más de contexto, que el cirujano, o sea, mi cirujano, hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tuvo y con lo que se pudo", explicó La Segura.

En ese momento comentó la conversación que sostuvo con su médico especialista, el cual revisó todos los panoramas y posibilidades para darle a la influenciadora el mejor resultado sin comprometer su salud.

La influencer caleña prioriza su bienestar tras operación - crédito @la_segura/IG

“Mi cirujano me dijo: ‘¿Tú qué quieres? ¿Un culo súper grande o la reconstrucción más lo que se pueda lograr con grasa?’”, contó.

Según explicó, la opción de implantes glúteos fue descartada por recomendación médica debido a su condición de salud, así que opto por lo más favorable.

“Yo tengo un dolor crónico en la parte baja de la espalda y poner un producto extraño ahí podía alterarlo aún más. Como médico, él no me lo recomendó... Yo no iba a arriesgar por absolutamente nada en el mundo mi salud. Por un culo grande no me iba a arriesgar”, afirmó.

La creadora de contenido recalcó que, a pesar de la frustración que ha sentido, no se arrepiente, pues optó por ponerse grasa en la zona en la que no tenía y reconstruir su zona glútea, que era lo que más deseaba en ese momento, por encima de verse voluptuosa.

“Si devolviera el tiempo, volvería a tomar la misma decisión, aunque el resultado no haya sido el que yo o el doctor esperábamos”, mencionó.

La Segura habló de su reciente operación y contó detalles inéditos - crédito @la_seguraa/tiktok

El procedimiento al que se sometió fue una lipo-lipectomía circunferencial, una cirugía compleja que implicó la extracción de grasa en varias zonas del cuerpo y la eliminación de piel para borrar cicatrices previas y luego esa grasa fue la que usaron para reconstruir sus glúteos.

“A mí me pusieron grasa sobre dos huecos. No era solo volumen, era reconstrucción y desaparición de cicatrices muy fuertes que yo tenía”, explicó. Además, aclaró que aún se encuentra en proceso de recuperación: “No llevo ni dos meses, sigo inflamada. El resultado real se empieza a ver a partir del tercer mes”.

Aunque inicialmente hubo un aumento de volumen, la influencer reconoció que la grasa transferida comenzó a reabsorberse, algo que ya estaba contemplado como una posibilidad médica.

“Mi culo se me ha ido de las manos poco a poco. Se ha ido esfumando”, dijo entre risas, pero también dejando ver la carga emocional que ha implicado el proceso.

No obstante, destacó que el cambio más importante no fue estético, sino funcional y emocional porque “en apariencia mejoramos demasiado. Antes yo no era capaz ni de caminar en tanguita, siempre me escondía. Hoy, aunque no tenga el volumen que quería, me siento más tranquila con cómo se ve mi cuerpo”.

La Segura confiesa cómo va con los resultados de su reciente cirugía - crédito @la_segura/IG

Sobre futuras intervenciones, La Segura fue clara en que no es una prioridad en este momento, aunque tiene contemplado un plan B para poder obtener el resultado que desea, ya que por el momento sigue teniendo sentimientos encontrados con el hecho de que no quedara más grande esa zona de su cuerpo.

“Otra lipo y otra lipotransferencia sería una opción, pero no ahora. Primero intentaría entrenar, aunque hoy no puedo hacerlo por mi dolor crónico”, señaló, agregando que tiene “un as bajo la manga” relacionado con un posible tratamiento para mejorar su calidad de vida.