Colombia

El ICA prohibió el ingreso a Colombia de chorizo o jamón de cerdo proveniente de España para evitar una “catástrofe”

La decisión de la entidad agropecuaria busca proteger a miles de familias rurales y evitar una crisis en la industria porcina colombiana

Guardar
Colombia ostenta el estatus
Colombia ostenta el estatus de país libre de peste porcina africana - crédito ICA

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) tomó una decisión trascendental para la protección de la sanidad animal y la economía rural del país: a partir del 4 de diciembre de 2025, queda prohibido el ingreso de productos y subproductos derivados del cerdo provenientes de España. La medida, formalizada mediante la Resolución No. 00031675, responde a la confirmación de focos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes silvestres en Barcelona, y busca blindar a Colombia ante una de las amenazas sanitarias más graves para la industria porcina mundial.

La PPA es una enfermedad viral altamente contagiosa y letal para los cerdos domésticos y silvestres, aunque no afecta a los humanos. El ingreso al país representaría una catástrofe económica y social de enormes proporciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según cifras de la entidad, la industria porcina colombiana genera más de 400.000 empleos directos e indirectos, y la afectación pondría en riesgo la subsistencia de miles de familias en todo el territorio nacional. Se estima que un brote de PPA podría ocasionar pérdidas de hasta $10.000 millones.

El ICA reitera su compromiso
El ICA reitera su compromiso con el mantenimiento del estatus sanitario del país y solicita la máxima colaboración de los viajeros - crédito ICA

El ICA hizo un llamado urgente a los viajeros que se dirigen a Colombia desde España, o que estuvieron en contacto con explotaciones porcícolas en ese país, para extremar las medidas de bioseguridad.

Dos directrices fundamentales

La entidad estableció dos directrices fundamentales:

  1. Prohibición absoluta de ingreso de productos porcinos o cualquier producto derivado del cerdo (incluyendo chorizos, jamones curados, mortadelas, salchichones y cualquier tipo de embutido o carne de cerdo fresca/procesada) provenientes de España. “Estos productos representan un alto riesgo de transmisión del virus, ya que el agente de la PPA no se destruye con facilidad en ciertos procesos de transformación, y serán retenidos y decomisados por el ICA en el punto de ingreso”, advierte la autoridad sanitaria.
  2. Obligación de notificación sanitaria: “Si usted visitó granjas en España o tuvo cualquier tipo de contacto con cerdos antes de viajar, debe notificar inmediatamente esta situación al personal del ICA en el punto de atención del aeropuerto a su llegada”. La colaboración es esencial para aplicar protocolos de desinfección y vigilancia que garanticen la bioseguridad.

Aunque la alerta se centra en España, el ICA también mantiene vigilancia sobre viajeros y productos provenientes de otros países europeos afectados por la PPA, como Italia, Polonia y Alemania.

Fundamentos legales y alcance de la resolución

La Resolución No. 00031675, firmada por la gerente general del ICA, Paula Andrea Cepeda, establece en el Artículo 1 “suspender temporalmente la emisión de documentos zoosanitarios de importación (DZI) para productos y subproductos de origen porcino procedentes del Reino de España que no cumplan con lo establecido en el Título 15, Capítulo 15.1, artículo 15.1.2 del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Omsa”.

Además, el parágrafo 1 de este artículo es enfático: “Durante el término de vigencia de la presente resolución, el ICA no permitirá el ingreso al país de productos y subproductos de origen porcino procedentes del Reino de España que no cumplan con lo establecido en este artículo. En el evento de que arriben al país, se procederá al reembarque o destrucción de la mercancía según corresponda”.

De igual manera, el parágrafo 2 amplía la restricción y dice que durante el término de vigencia de la resolución, no se permitirá el ingreso de porcinos que hagan tránsito por medio del Reino de España, independientemente de su país de origen.

El chorizo es uno de
El chorizo es uno de los alimentos preferidos por millones de colombianos - crédito Europa Press

Asimismo, el artículo 2 ordena rechazar el ingreso al país de aquellos productos y subproductos de origen porcino procedentes del Reino de España, amparados con documentos zoosanitarios de importación (DZI) emitidos por el ICA, que no cumplan con lo establecido en el Título 15, Capítulo 15.1, artículo 15.1.2 del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Omsa, así como de aquellos productos y subproductos cuyo periodo de maduración al 28 de noviembre de 2025, sea inferior a 140 días.

Mientras que el artículo 3 prohíbe el ingreso de estos productos en el equipaje acompañado de viajeros, “independientemente de la cantidad”, y el artículo 4 extiende la prohibición a las encomiendas postales.

Vigencia y levantamiento de la medida

La resolución establece que las medidas establecidas se mantendrán hasta que el evento sea reportado como “cerrado” en el Sistema Mundial de Información Sanitaria (Wahis) de la Omsa y se cumplan las disposiciones de carácter supranacional que establezca la Comunidad Andina.

Un llamado a la corresponsabilidad

El ICA reiteró su compromiso con el mantenimiento del estatus sanitario del país y solicita la máxima colaboración de los viajeros y de toda la ciudadanía para salvaguardar la sanidad pecuaria de Colombia. “La colaboración es esencial para aplicar protocolos de desinfección y vigilancia que garanticen la bioseguridad”, concluyó la entidad. Con estas acciones, Colombia se blindó ante una amenaza que ya causó estragos en Europa, Asia y África, y reafirmó el liderazgo en la protección de la producción agropecuaria nacional.

Temas Relacionados

Peste porcina africanaICACerdoEspañaChorizo EspañolJamón de CerdoColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Esto es lo que debe ahorrar para acceder al crédito del Fondo Nacional del Ahorro para comprar casa propia

Más allá de la cuota inicial, el proceso arranca con un requisito que condiciona el estudio y el monto del préstamo

Esto es lo que debe

Tolima vs. Junior EN VIVO, final de la Liga BetPlay 2025: José Enamorado abrió el marcador en Ibagué

El estadio Manuel Murillo Toro tendrá cerca de 30.000 personas en sus graderías, todos hinchas del Pijao, esperando gestar la hazaña de remontar el 3-0 en contra ante el Tiburón

Tolima vs. Junior EN VIVO,

Cesar Augusto Londoño se despachó contra Teófilo Gutiérrez por el partido de ida de la final de la Liga BetPlay: “Estamos llenos de tramposos”

El periodista deportivo cuestionó al veterano jugador de Junior de Barranquilla por provocar la expulsión de Sebastián Guzmán en el Metropolitano

Cesar Augusto Londoño se despachó

Internacional de Bogotá inició con el pie izquierdo: se habría adueñado del nombre, escudo y proyecto de otro equipo

Jenny Perdomo, vicepresidenta del Bogotá FC, habló con Infobae Colombia sobre el inconformismo con el nuevo club de la capital por las similitudes con su marca, considerándolo “competencia desleal”

Internacional de Bogotá inició con

Sondra Macollins, abogada de Carlos Lehder, inscribió su candidatura a la Presidencia de la República con más de un millón de firmas

En diálogo con Infobae Colombia, Macollins habló de lo que representa estar oficialmente en la contienda electoral

Sondra Macollins, abogada de Carlos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo exigió el

Defensoría del Pueblo exigió el cese de los ataques en Buenos Aires, Cauca, tras la ola de violencia armada: “Que se abstengan”

En videos: disidencias de las Farc volaron el Banco Agrario de Buenos Aires, Cauca; el hospital del municipio también fue atacado

Audios revelan la desesperación de habitantes de Buenos Aires, Cauca, en medio de combates armados: “Nosotros somos inocentes”

Alcalde de Buenos Aires y el pedido desesperado por los civiles en la región: “Por favor, no dejen morir la gente”

El Clan del Golfo envió mensaje al ELN tras liberar a dos guerrilleros secuestrados: “La negociación es con hechos”

ENTRETENIMIENTO

J Balvin reflexionó sobre sus

J Balvin reflexionó sobre sus polémicas con Residente y Bad Bunny: “De pronto tenía que pasar eso para poder valorar muchas cosas”

Ibai Llanos reveló el lado más íntimo y sereno de J Balvin en Medellín: “Esto es un templo de paz”

El top de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

Issa Vásquez y su esposo Juan Javier se refirieron al partido de Tolima vs. Junior: “Es un tema delicado”

Deportes

Tolima vs. Junior EN VIVO,

Tolima vs. Junior EN VIVO, final de la Liga BetPlay 2025: José Enamorado abrió el marcador en Ibagué

Cesar Augusto Londoño se despachó contra Teófilo Gutiérrez por el partido de ida de la final de la Liga BetPlay: “Estamos llenos de tramposos”

Internacional de Bogotá inició con el pie izquierdo: se habría adueñado del nombre, escudo y proyecto de otro equipo

Final de la Liga BetPlay II-2025: hora y dónde ver el partido de vuelta entre Deportes Tolima y Junior por la estrella de Navidad

Ya hay fecha para las obras del nuevo El Campín: habrá un tercer estadio de fútbol profesional en Bogotá