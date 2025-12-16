Juan Carlos Pinzón arremetió contra Petro por atentado del ELN Cali: “Puso a criminales y terroristas por encima de la gente”

Las víctimas del ataque con explosivos improvisados fueron los subintendentes Jorge Leonardo Gómez Ochoa (36 años y 15 al servicio de la institución) y Robert Steven Melo Londoño (33 años y 12 de servicio) - créditos Lina Gasca y Cristian Bayona / Colprensa | Policía Metropolitana de Santiago de Cali

Luego de que se conocieron las primeras declaraciones de la Policía Metropolitana de Cali y la Alcaldía de la capital vallecaucana, uno de los políticos que reaccionó el martes 16 de diciembre de 2025 fue el precandidato presidencial y ex ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón.

El otrora embajador de Colombia en Washington dejó ver su malestar luego de los dos ataques que se confirmaron por parte del brigadier general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, y en el que perdieron la vida los subintendentes Jorge Leonardo Gómez Ochoa (36 años y 15 al servicio de la institución) y Robert Steven Melo Londoño (33 años y 12 de servicio).

De acuerdo con los reportes preliminares y las declaraciones del alto oficial, fueron dos ataques con explosivos improvisados los que se reportaron minutos antes de las 4:00 a. m. del martes en una de las calles del barrio Mariano Ramos, y que circunda el polideportivo María Isabel Urrutia.

Pinzón cuestionó de frente al jefe de Estado, y en su mensaje de X escribió: “Dos atentados terrorista en Cali dejan dos policías asesinados. Cali ha sido golpeada una y otra vez por el terrorismo, y hoy su gente vive con miedo”.

En la parte final de su reacción, el avalado por el partido Verde Oxígeno (en cabeza de Ingrid Betancourt) afirmó: “El gobierno de Petro puso a criminales y terroristas por encima de la gente”.

Qué sabe hasta el momento luego del ataque en Cali: autoridades atribuyen doble homicidio al ELN

“Siendo aproximadamente las 3:40 a. m. de hoy, 16 de diciembre, aquí en el sector del barrio Mariano Ramos, dos funcionarios de la institución policial que se encontraban haciendo el trabajo de anticipación y prevención en esta jurisdicción del polideportivo María Isabel Urrutia, son atacados con artefactos explosivos improvisados”, indicó en declaraciones a medios de comunicación el general Bello.

El oficial explicó que desde esa hora es habitual que por ese sector los agentes realicen rondas para garantizar la seguridad de los deportistas y ciudadanos que acuden desde tempranas horas al complejo deportivo.

“Al paso de esta motocicleta, que era tripulada por estos dos integrantes de la institución policial, son atacados por artefactos explosivos improvisados acá en el límite entre el polideportivo y la escombrera que es del municipio de Santiago de Cali”, explicó el jefe de la Policía en Cali.

Los dos uniformados alcanzaron a ser traslados hasta la clínica Valle de Lili, pero pasadas las 4:00 a. m. se confirmaron ambas muertes.

“De acuerdo al dictamen que tenemos de los artefactos explosivos que utilizaron estos terroristas, corresponde al perfil criminal que utiliza el Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, agregó Bello, mientras que en el lugar cerca de 20 funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la recolección de pistas en la zona.

Ofrecen una recompensa de 200 millones de pesos: por atentado que dejó dos policías muertos en Cali

En la segunda parte de la rueda de prensa a medios desde el lugar donde se presentó el ataque, el secretario de Seguridad afirmó:

“Dar toda nuestra solidaridad y acompañamiento (...) lo segundo es rechazar las intenciones terroristas que hoy han afectado con las vidas de dos policías. Esa siempre ha sido la intención de este grupo terrorista”, en relación al ELN, explicó García.

Más adelante el funcionario de la Alcaldía de Cali expresó: “Nuestros policías fueron asesinados protegiendo a los caleños. Su función era hacer un ejercicio de atención, de cuidado, de patrullaje en la ciudad y fue de esta manera que ubicaron el artefacto explosivo”.

García aseguró que “fue ubicado este artefacto terrorista directamente dirigido a asesinar policías, por eso nosotros como administración distrital ratificamos una recompensa de hasta 200 millones de pesos por cualquier información que permita identificar no solamente los autores materiales de este hecho, sino también los autores intelectuales”.

En la segunda parte de su intervención, García le dejó un llamado de atención al presidente colombiano e hizo “un llamado al Gobierno nacional (en cabeza de Gustavo Petro) sobre las capacidades que se requieren contra estos grupos armados organizados, que la única intención que tienen es la de afectar la vida y la tranquilidad de los caleños y de los vallecaucanos”.

“No podemos seguir haciendo lo mismo contra unas organizaciones cuya única intención es afectar la vida de los colombianos”, cerró el secretario.

