Hija mayor de Andrea Valdiri reveló cómo es la barranquillera como mamá: “Me cría bien, le agradezco todo”

La inminente llegada de los 15 años de Isabella Valdiri ha generado inquietud en su madre, Andrea Valdiri, quien expresa su preocupación ante la nueva etapa que se aproxima en la vida de su hija.

En una conversación abierta, la influencer compartió sus sentimientos sobre el crecimiento de Isabella y los retos que implica la adolescencia, mientras la joven ofreció su visión sobre la crianza y el carácter de su madre.

“Ustedes están felices porque se acaba el 2025, pero yo estoy preocupada, porque comienza el 2026. Isabella cumple 15 años. Ay, no, Isa. No me está gustando esto. Mana, vienen esos 15. Ay, no, tengo todo pegado, y en mí. No quiero. El día que tenga un novio. Ya, pero deja el tema”, manifestó Andrea.

Entre risas, la bailarina barranquillera insistió en la importancia de hablar con claridad sobre los límites y las relaciones en la adolescencia: “Te voy a decir una vaina. Ella sabe que yo le hablo más a calzón quitado, ese cuento de que... El noviecito que venga... Dame una pruebita, dame un besito aquí, un besito aquí, un besito aquí, se viene aquí. Ella sabe que yo le hablo claro".

Asimismo insinuó que la menor tendrá mucho tiempo para después enfocarse en tener pareja, por lo que le deja claro que debe disfrutar de su niñez: “Hay que disfrutar la niñez, hay que disfrutar la adolescencia. Jueguen, que después cuando grandes pagan, recibo”.

Andrea recalcó su postura sobre la disciplina y el respeto en casa, advirtiendo con tono jocoso sobre la llegada de pretendientes: “Yo voy a venir a sacar escopeta en esta casa. Ella sabe que tiene que hacer caso. No me está gustando esta entrada de los 15″. Mientras que Isabella le decía: “Relájate que es peor. Relájate”.

Por su parte, Isabella Valdiri tomó la palabra para describir la dualidad que percibe en su madre, entre el carácter divertido y la exigencia en la crianza:

“Bueno, yo también tengo que decir algo. Sabemos que mi mamá es la persona más recochera, más bacana, más todo. Como madre le tengo un respeto. Yo no sé si sus mamás aún les pegan con chancletas o algo. Pero la mía, o sea yo salgo corriendo por acá y ella sale detrás de mí con la chancleta, con lo que sea. La verdad es que me cría bien. O sea, le agradezco por todo. O sea, vale la pena realmente”.

La conversación avanzó hacia una reflexión de Andrea sobre la diferencia que observa entre la disciplina en su hogar y la permisividad en otros entornos: “Es que yo no sé, hoy en día hay muchos pelados que no hacen caso. Yo, como madre, no acepto muchas cosas. Yo veo que esta tiene un celular, una tabla, lo que sea. A las 9:00 p.m. se lo quito. O sea, que tiene que estar hablando con un pelado a esa hora, o no, señor".

Agregó que es Isabella la que se tiene que dar a respetar, pues cuando su pretendiente sea que tiene el camino fácil, “ahí dicen: Esa es peladita, no, esa pelá nos la perrateamos, yo no sé qué. Nada, no, señor. O esa pelá es difícil. A los hombres les gusta la mujer difícil. Bueno, yo le he enseñado a mi hija. No, pero en serio, yo como madre soy muy exigente. Yo nunca había dicho eso en Instagram. Pero yo, baby, que ella me venga a mí que responde, que... Suaasss chancletá y es como Matrix”.

El hecho provocó una ola de comentarios positivos por la actitud de Andrea Valdiri sobre la crianza de la adolescente, destacando que más allá de las libertades y lujos que puede tener la menor, siempre debe respetar a su mamá y la casa.