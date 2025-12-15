Colombia

Pico y placa en Bogotá de los últimos 15 días de diciembre incluye cambios en operativos y nuevas restricciones para conductores

El Gobierno distrital presentó el calendario de restricción vehicular y las acciones de control que se implementarán en la ciudad para mejorar la circulación y prevenir congestiones durante la temporada de fin de año

Guardar
La Alcaldía de Bogotá anuncia
La Alcaldía de Bogotá anuncia el nuevo cronograma de Pico y placa para diciembre de 2025, con ajustes para optimizar la movilidad en la ciudad - crédito Secretaría de Movilidad

La Alcaldía de Bogotá anunció el cronograma del Pico y placa que regirá en la capital para lo que resta de diciembre de 2025, junto a nuevas medidas de gestión vial y controles especiales que buscan optimizar la movilidad durante la temporada alta de fin de año.

Así lo informó Carlos Fernando Galán, alcalde de la ciudad, al detallar las modificaciones del esquema y los operativos que se implementarán. Entre las principales novedades resalta la presencia de más de 800 unidades en vía, distribuidas estratégicamente en intersecciones críticas, zonas comerciales, terminales y corredores principales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, bajo la dirección de Claudia Díaz, estos equipos tendrán la misión de agilizar el tráfico en tiempo real, prevenir el mal parqueo y reducir la congestión en puntos de alta demanda, según precisó Galán.

Más de 800 unidades en
Más de 800 unidades en vía refuerzan los controles de tránsito en intersecciones críticas, zonas comerciales y corredores principales de Bogotá - crédito Johan Largo/Infobae

Dentro de los lineamientos anunciados, el distrito ejecutará alrededor de 500 acciones semanales de control para combatir el mal parqueo y reforzar el ordenamiento vial. También se llevarán a cabo 200 operativos semanales de seguridad vial, enfocados principalmente en registrar excesos de velocidad y casos de embriaguez al volante.

Adicionalmente, se garantizará cobertura continua durante los planes éxodo y retorno, con el despliegue de 30 gerentes de corredor para el monitoreo y gestión directos del flujo vehicular. La operatividad especial se extenderá a eventos masivos que generan alta demanda vehicular, tales como las actividades en la Plaza de Bolívar, en el Parque El Tunal y en los tradicionales desfiles navideños.

Pico y placa Bogotá diciembre

El calendario del Pico y placa, según detalló la Alcaldía Mayor de Bogotá, queda distribuido así para los días restantes de diciembre de 2025:

Semana del 16 al 21 de diciembre

  • Martes 16 de diciembre: pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 17 de diciembre: pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Jueves 18 de diciembre: pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 19 de diciembre: pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Sábado 20 de diciembre: no aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 21 de diciembre: no aplica la medida de pico y placa.
El esquema de Pico y
El esquema de Pico y placa se suspende en días festivos y fines de semana clave para facilitar el flujo vehicular durante la temporada alta - crédito Colprensa

Semana del 22 al 28 de diciembre

  • Lunes 22 de diciembre: pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Martes 23 de diciembre: pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Miércoles 24 de diciembre: pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Jueves 25 de diciembre (festivo): no aplica la medida de pico y placa.
  • Viernes 26 de diciembre: no aplica la medida de pico y placa según disposición de la Alcaldía.
  • Sábado 27 de diciembre: no aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 28 de diciembre: no aplica la medida de pico y placa.

Del 29 al 31 de diciembre

  • Lunes 29 de diciembre: pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Martes 30 de diciembre: pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 31 de diciembre: pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Además, la alcaldía informó que el viernes 26 de diciembre de 2025 y el viernes 2 de enero de 2026 no habrá restricción de Pico y placa, con el propósito de facilitar el ingreso y salida de viajeros en esas fechas.

En relación con el Pico y placa regional, que regula el ingreso a la ciudad por sus corredores viales principales durante puentes festivos, se aplicará el lunes festivo 12 de enero. Para ese operativo, se desplegarán hasta 250 unidades en vía entre Grupo Guía, Agentes Civiles de Tránsito y Policía de Tránsito, con vigilancia especial por parte de gerentes viales de la Subdirección de Gestión en Vía.

El Pico y placa regional
El Pico y placa regional se aplicará el lunes festivo 12 de enero de 2026, regulando el ingreso a Bogotá por los principales corredores viales - crédito @ClaudiaDiazAco1 / X

Las medidas específicas para el Pico y placa regional en esa jornada establecen que:

  • Entre las 12:00 y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar vehículos cuyas placas terminan en número par (0-2-4-6-8).
  • De 4:00 a 8:00 p. m., será el turno para vehículos cuyas placas terminan en número impar (1-3-5-7-9).

En la autopista Sur, se activarán intermitencias semafóricas para priorizar el flujo vehicular de entrada o salida, mientras que para quienes regresen por la zona norte, el reversible de la carrera Séptima, entre calles 245 y 183, estará habilitado para facilitar el retorno.

Temas Relacionados

Pico y placa Autopista Sur Control vehicular Ciclovía NocturnaPico y placa 25 de diciembrePico y placa 1 de eneroMovilidad BogotáColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Sofía Vergara habría confirmado su nueva relación con un tierno mensaje en sus redes sociales: esta es la diferencia de edad

Tras varias apariciones públicas al lado de un empresario, la famosa actriz barranquillera decidió expresar su felicidad al mundo con una emotiva publicación

Sofía Vergara habría confirmado su

Ranking Apple en Colombia: top 10 de las canciones más populares de este día

Entre una gran variedad de estilos y géneros, estos son los artistas que han tenido una mejor aceptación entre el público

Ranking Apple en Colombia: top

La inversión que mueve la economía volvió a caer en Colombia, mientras subieron los capitales financieros

Mientras la entrada de capitales a los mercados financieros registró un fuerte repunte en 2025, la inversión extranjera directa destinada a proyectos productivos volvió a retroceder, encendiendo alertas sobre el crecimiento y la generación de empleo en Colombia

La inversión que mueve la

Resultados Super Astro Sol hoy 15 de diciembre de 2025

Este popular juego le da la posibilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta

Resultados Super Astro Sol hoy

Sismo de magnitud 3.5 se sintió en Córdoba

El país se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que presenta una alta actividad sísmica

Sismo de magnitud 3.5 se
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Caleño, cabecilla del

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

ENTRETENIMIENTO

Sofía Vergara habría confirmado su

Sofía Vergara habría confirmado su nueva relación con un tierno mensaje en sus redes sociales: esta es la diferencia de edad

Ranking Apple en Colombia: top 10 de las canciones más populares de este día

J Balvin anunció gira en Colombia en 2026: estas son las fechas y ciudades confirmadas de ‘Ciudad Primavera’

Participante de ‘La casa de los famosos Colombia’ se comprometió durante concierto de J Balvin en Bogotá

Feid estrenará su documental “XTHE ENDX” en salas de cine de Colombia

Deportes

El colombiano Jorge Carrascal es

El colombiano Jorge Carrascal es el jugador que más se valoriza en la millonaria plantilla del Flamengo

Jose Mourinho dejó irónica respuesta sobre Richard Ríos, en su mejor momento en el Benfica: “Creo que ha empeorado mucho”

Final de la Liga BetPlay II-2025: hora y dónde ver el partido de vuelta entre Deportes Tolima y Junior por la estrella de Navidad

Futbolista de la selección Colombia tuvo sentido gesto con víctimas del accidente de bus de estudiantes en Antioquia

Colombianos sorprenden por la cantidad de entradas para el Mundial 2026 que han pedido: superan a los argentinos y a los europeos