Pico y placa en Bogotá de los últimos 15 días de diciembre incluye cambios en operativos y nuevas restricciones para conductores

La Alcaldía de Bogotá anuncia el nuevo cronograma de Pico y placa para diciembre de 2025, con ajustes para optimizar la movilidad en la ciudad - crédito Secretaría de Movilidad

La Alcaldía de Bogotá anunció el cronograma del Pico y placa que regirá en la capital para lo que resta de diciembre de 2025, junto a nuevas medidas de gestión vial y controles especiales que buscan optimizar la movilidad durante la temporada alta de fin de año.

Así lo informó Carlos Fernando Galán, alcalde de la ciudad, al detallar las modificaciones del esquema y los operativos que se implementarán. Entre las principales novedades resalta la presencia de más de 800 unidades en vía, distribuidas estratégicamente en intersecciones críticas, zonas comerciales, terminales y corredores principales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, bajo la dirección de Claudia Díaz, estos equipos tendrán la misión de agilizar el tráfico en tiempo real, prevenir el mal parqueo y reducir la congestión en puntos de alta demanda, según precisó Galán.

Más de 800 unidades en vía refuerzan los controles de tránsito en intersecciones críticas, zonas comerciales y corredores principales de Bogotá - crédito Johan Largo/Infobae

Dentro de los lineamientos anunciados, el distrito ejecutará alrededor de 500 acciones semanales de control para combatir el mal parqueo y reforzar el ordenamiento vial. También se llevarán a cabo 200 operativos semanales de seguridad vial, enfocados principalmente en registrar excesos de velocidad y casos de embriaguez al volante.

Adicionalmente, se garantizará cobertura continua durante los planes éxodo y retorno, con el despliegue de 30 gerentes de corredor para el monitoreo y gestión directos del flujo vehicular. La operatividad especial se extenderá a eventos masivos que generan alta demanda vehicular, tales como las actividades en la Plaza de Bolívar, en el Parque El Tunal y en los tradicionales desfiles navideños.

Pico y placa Bogotá diciembre

El calendario del Pico y placa, según detalló la Alcaldía Mayor de Bogotá, queda distribuido así para los días restantes de diciembre de 2025:

Semana del 16 al 21 de diciembre

Martes 16 de diciembre: pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 17 de diciembre: pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 18 de diciembre: pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 19 de diciembre: pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 20 de diciembre: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 21 de diciembre: no aplica la medida de pico y placa.

El esquema de Pico y placa se suspende en días festivos y fines de semana clave para facilitar el flujo vehicular durante la temporada alta - crédito Colprensa

Semana del 22 al 28 de diciembre

Lunes 22 de diciembre: pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 23 de diciembre: pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 24 de diciembre: pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 25 de diciembre (festivo): no aplica la medida de pico y placa.

Viernes 26 de diciembre: no aplica la medida de pico y placa según disposición de la Alcaldía.

Sábado 27 de diciembre: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 28 de diciembre: no aplica la medida de pico y placa.

Del 29 al 31 de diciembre

Lunes 29 de diciembre: pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 30 de diciembre: pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 31 de diciembre: pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Además, la alcaldía informó que el viernes 26 de diciembre de 2025 y el viernes 2 de enero de 2026 no habrá restricción de Pico y placa, con el propósito de facilitar el ingreso y salida de viajeros en esas fechas.

En relación con el Pico y placa regional, que regula el ingreso a la ciudad por sus corredores viales principales durante puentes festivos, se aplicará el lunes festivo 12 de enero. Para ese operativo, se desplegarán hasta 250 unidades en vía entre Grupo Guía, Agentes Civiles de Tránsito y Policía de Tránsito, con vigilancia especial por parte de gerentes viales de la Subdirección de Gestión en Vía.

El Pico y placa regional se aplicará el lunes festivo 12 de enero de 2026, regulando el ingreso a Bogotá por los principales corredores viales - crédito @ClaudiaDiazAco1 / X

Las medidas específicas para el Pico y placa regional en esa jornada establecen que:

Entre las 12:00 y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar vehículos cuyas placas terminan en número par (0-2-4-6-8).

De 4:00 a 8:00 p. m., será el turno para vehículos cuyas placas terminan en número impar (1-3-5-7-9).

En la autopista Sur, se activarán intermitencias semafóricas para priorizar el flujo vehicular de entrada o salida, mientras que para quienes regresen por la zona norte, el reversible de la carrera Séptima, entre calles 245 y 183, estará habilitado para facilitar el retorno.