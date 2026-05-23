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El colombiano Yuberjen Martínez quedó campeón latino en el peso mosca de la Organización Mundial de Boxeo

El antioqueño se impuso en Ciudad de Panamá al detener el combate a falta de 15 segundos en el octavo asalto, manteniendo su invicto profesional

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El antioqueño fue superior de principio a fin a su rival en el cuadrilátero: Ángel Bethancourt-crédito @ESPNKnockOut/X

El 22 de mayo de 2026, el colombiano Yuberjen Martínez conquistó el título latino de la WBO (Organización Mundial de Boxeo en español) en peso mosca al noquear en el octavo asalto al local Ángel Bethancourt en Ciudad de Panamá.

Este resultado lo dejó con un invicto en combates de 7-0 y lo acercó a una futura oportunidad para luchar el campeonato mundial de la organización.

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El combate estaba pactado a 10 asaltos, pero terminó en el octavo en el Centro de Eventos Atheyna Bylon, en la Cinta Costera de Ciudad de Panamá.

El medallista olímpico de plata en peso minimosca en los Juegos Olímpicos de Río 2016 sumó así un nuevo título en su carrera profesional. La pelea ante Bethancourt fue además su primera presentación fuera de Colombia.

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El colombiano dominó la pelea y el árbitro la detuvo a 15 segundos del final del octavo asalto

Yuberjen Martínez conquistó el título latino WBO en peso mosca al noquear a Ángel Bethancourt en Ciudad de Panamá-crédito @worldboxingorg/Instagram
Yuberjen Martínez conquistó el título latino WBO en peso mosca al noquear a Ángel Bethancourt en Ciudad de Panamá-crédito @worldboxingorg/Instagram

El boxeador de 34 años fue superior durante toda la noche. Desde los primeros asaltos impuso un plan agresivo y conectó los golpes más claros ante un rival que resistió varios pasajes de castigo.

En el segundo asalto, Bethancourt flaqueó tras recibir golpes de Martínez y cayó después de abrazarse con el colombiano, pero el árbitro decidió no iniciar la cuenta. En el tercero y el cuarto, la pelea fue más equilibrada, aunque los mejores impactos fueron del colombiano.

En el quinto asalto, Bethancourt volvió a soportar una ofensiva con golpes limpios y contundentes de Martínez, que no logró definirlo en ese tramo. En el sexto, el panameño cayó otra vez, pero el juez consideró que había sido un resbalón porque una esquina estaba mojada.

Segundos después de esa acción, el árbitro sí realizó conteo a Bethancourt por efecto de una nueva combinación del colombiano. En el séptimo, el panameño intentó reaccionar y tuvo su mejor momento de la pelea, mientras Martínez mostró una postura más defensiva y por momentos dio señales de cansancio.

La definición llegó en el octavo. Martínez salió a buscar el cierre y, a 15 segundos de la campana, encadenó una cadena de golpes que llevó al árbitro a detener el combate, para así ganar la pelea.

La Cámara de Comercio de Bogotá anticipó que una victoria puede abrir la puerta a una pelea mundialista

El boxeador colombiano en el Foro Internacional de la Economía del Deporte llevado a cabo en Bogotá en 2025-crédito @camaracomerbog/X
El boxeador colombiano en el Foro Internacional de la Economía del Deporte llevado a cabo en Bogotá en 2025-crédito @camaracomerbog/X

La consecuencia inmediata del triunfo es que Martínez quedó posicionado para aspirar al título mundial mosca de la WBO. La posibilidad ya había sido planteada antes de la pelea por Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, entidad que ha apoyado estos eventos en charla con la revista Cambio, el 22 de mayo de 2026.

“Colombia tuvo campeones mundiales en el pasado, buscamos regresar a eso. Si Yuberjen gana, la oportunidad mundial será en esta ciudad”.

La referencia apuntó a Bogotá como sede de una eventual disputa por el campeonato mundial si el colombiano superaba el compromiso en Panamá.

Palmarés de Yuberjen Martínez a nivel profesional

Yuberjen Martínez es uno de los medallistas olímpicos colombianos más destacados en la historia nacional-crédito Carlos Ortega/EFE
Yuberjen Martínez es uno de los medallistas olímpicos colombianos más destacados en la historia nacional-crédito Carlos Ortega/EFE

Yuberjen Herney Martínez Rivas nació el 1 de noviembre de 1991 en Turbo, Antioquia, Colombia.

Durante su carrera amateur, Martínez ganó la medalla de plata en la categoría minimosca en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, lo que lo convirtió en una figura reconocida a nivel internacional. Posteriormente, participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, alcanzando los cuartos de final y quedó eliminado en una decisión polémica ante Ryomei Tanaka, resultado que motivó una queja formal ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Martínez también obtuvo múltiples títulos en el boxeo amateur: medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Boxeo Aficionado en 2017, medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (2018 y 2023) y una medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de 2018. En total, disputó más de 350 combates amateurs y mantuvo un récord de 7-0 en la World Series of Boxing (WSB).

El boxeador de Turbo se convirtió en profesional en julio de 2022. Desde entonces, ha mantenido invicto con un registro de 6-0, todas sus victorias por nocaut y todas en Colombia (hasta el triunfo del 22 de mayo de 2026 en Ciudad de Panamá). En 2025 firmó un contrato con la promotora All Star Boxing, que le prometió una oportunidad por el título mundial en la división mosca. Martínez, a sus 34 años, es considerado uno de los boxeadores colombianos más populares y busca consolidar su legado en dicho deporte a nivel profesional.

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