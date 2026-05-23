Colombia

Asi quedo el avión de la Policía ataco en Ocaña, Norte de Santander

Según el comunicado oficial, 14 funcionarios viajaban en la aeronave: 10 pasajeros y cuatro tripulantes. La Policía confirmó que los tres heridos no presentan lesiones de gravedad y ya están bajo atención médica

Guardar
Google icon
Asi quedo el avión de la policía atacado con armas de fuego en Ocaña - crédito Policía Nacional
Asi quedo el avión de la policía atacado con armas de fuego en Ocaña - crédito Policía Nacional

Tres funcionarios de la Policía Nacional resultaron heridos el viernes 22 de mayo de 2026, durante un ataque armado en el aeropuerto Aguas Claras, situado en Ocaña, Norte de Santander. El hecho ocurrió después de que el personal policial desembarcara y la aeronave se preparara para el despegue rumbo a Bogotá.

Las autoridades informaron que, en el momento en que la aeronave iniciaba su trayecto, fue alcanzada por ráfagas de disparos. Esta agresión obligó a una reacción inmediata en la zona y generó tensión entre los presentes.

PUBLICIDAD

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron la magnitud de un ataque con disparos contra una aeronave, con daños visibles tanto en la estructura del avión como en prendas de vestir de uniformados alcanzados por los proyectiles.

En los registros se observan vidrios rotos, paredes del avión con perforaciones de armas de fuego y llantas destruidas. También aparecen botas de algunos uniformados con daños por rozaduras atribuibles al impacto de los proyectiles.

PUBLICIDAD

La institución emitió un comunicaod en el que confirmó que no hay heridos de gravedad - crédito Policía Nacional

Según el comunicado oficial, 14 funcionarios viajaban en la aeronave: 10 pasajeros y cuatro tripulantes. La Policía confirmó que los tres heridos no presentan lesiones de gravedad y ya están bajo atención médica.

Este ataque, ocurrido en una región marcada por frecuentes episodios de violencia, ha elevado la alerta en el aeropuerto y sus alrededores. Las autoridades intensificaron la vigilancia tras el incidente y continúan las investigaciones para identificar a los responsables.

El hecho dejó en evidencia la situación de seguridad en la zona y la vulnerabilidad de los operativos policiales. Los uniformados heridos forman parte del personal que se encontraba cumpliendo funciones oficiales en el departamento.

En respuesta a la agresión, la Policía Nacional desplegó unidades especiales para reforzar el control en el aeropuerto y garantizar la seguridad de los vuelos previstos.

En Ocaña, Norte de Santander, atacaron avión de la Policía - crédito Policía Nacional
En Ocaña, Norte de Santander, atacaron avión de la Policía - crédito Policía Nacional

Comunicado de la Policía sobre los hechos

Los equipos técnicos y la policía judicial ya trabajan para determinar las causas y el alcance de los daños sufridos por la aeronave institucional, según informó la entidad. El hecho se produjo en circunstancias que aún se investigan, pero los disparos habrían impactado el motor y una de las llantas del aparato, según datos preliminares.

Todos los ocupantes de la aeronave fueron revisados por personal médico y, de acuerdo con la institución, “se encuentran ilesos”. La rápida intervención de los servicios de salud permitió descartar lesiones, mientras que los técnicos evalúan los daños materiales.

En respuesta al ataque, la institución policial expresó su rechazo, describiéndolo como “un ataque criminal que puso en riesgo la vida de nuestros uniformados y afectó la seguridad operacional de la Institución”. La declaración oficial remarca la gravedad de lo ocurrido y la preocupación por la integridad de los tripulantes.

La Policía aseguró que, “por disposición de la Dirección General, fueron activadas todas las capacidades operativas, investigativas y de inteligencia para identificar y capturar a los responsables de este hecho violento”. Con este despliegue, la institución busca esclarecer los detalles del incidente y garantizar que los responsables enfrenten a la justicia.

Comunicado de la Policía Nacional
Ninguno de los tripulantes sufrió herida de gravedad - crédito Policía Nacional

Las fuerzas de seguridad desplegaron recursos técnicos y humanos para determinar el origen y las consecuencias del ataque, mientras la investigación avanza en busca de los responsables.

El ataque armado contra la aeronave de la Policía Nacional en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña desencadenó una serie de respuestas orientadas a fortalecer la seguridad en la zona y avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Las autoridades priorizaron la atención médica de los heridos y confirmaron que no hay lesiones graves entre los ocupantes del avión.

Paralelamente, se desplegaron equipos técnicos y unidades especializadas para evaluar los daños materiales, reforzar la vigilancia en el terminal aéreo y coordinar labores de inteligencia e investigación.

Temas Relacionados

Avión de la PolicíaImágenes del ataqueUniformados heridosOcaña, Norte de SantanderColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Etapa 14 del Giro de Italia: Jonas Vinvegaard es nuevo líder y Egan Bernal subió posiciones en la clasificación general

El corredor del Ineos Grenadiers, subió posiciones en la clasificiación general y ahora es decimosegundo

Etapa 14 del Giro de Italia: Jonas Vinvegaard es nuevo líder y Egan Bernal subió posiciones en la clasificación general

Cayó alias Ismaelito en Medellín, líder del grupo criminal internacional El Amarillo, era buscado por la Interpol

En un operativo de inteligencia, la Policía Metropolitana del valle de Aburrá detuvo a alias Ismaelito, un extranjero requerido por delitos graves en Venezuela. El hombre, señalado como cabecilla de la banda El Amarillo, fue localizado en el centro de la ciudad

Cayó alias Ismaelito en Medellín, líder del grupo criminal internacional El Amarillo, era buscado por la Interpol

Bayern Múnich vs. Stuttgart -  EN VIVO: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en la final de la Copa de Alemania

Los “Gigantes de Baviera” buscarán cerrar la temporada 2025-2026 con la conquista de su tercer título doméstico en Berlín

Bayern Múnich vs. Stuttgart -  EN VIVO: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en la final de la Copa de Alemania

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

El cuadro “Verdolaga” venció al “Pijao” en el duelo de ida disputado en Ibagué, y ante su público buscará jugar su segunda final de liga colombiana en menos de dos años

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Video | María Fernanda Cabal cumplió orden de rectificación por negar exterminio de integrantes de la Unión Patriótica: “Les ofrezco la disculpa”

Pese a no estar de acuerdo luego de lo que provocó la polémica entrevista que concedió a finales de octubre de 2025 al portal ‘La Silla Vacía’, la congresista cumplió con el fallo judicial, pero aseguró que defendiendo sus “convicciones por las vías legales”

Video | María Fernanda Cabal cumplió orden de rectificación por negar exterminio de integrantes de la Unión Patriótica: “Les ofrezco la disculpa”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ENTRETENIMIENTO

El truco casero para proteger el cabello antes de lavarlo: creadora de contenido colombiana reveló cómo hacer un buen prechampú en casa

El truco casero para proteger el cabello antes de lavarlo: creadora de contenido colombiana reveló cómo hacer un buen prechampú en casa

Yaya Muñoz respondió a quienes la señalan de “moza”: “No sé qué voy a hacer con ustedes”

Diego Guauque lleva cinco días hospitalizado, negó que tenga una recaída por cáncer: “La salud es nuestro principal tesoro”

Nicky Jam reveló momento incómodo que vivió con Enrique Iglesias: “No tenemos una amistad”

Shakira reveló fecha de lanzamiento y nuevo adelanto del videoclip oficial de “Dai Dai”

Deportes

Falcao se perfila como titular en su regreso a las canchas con Millonarios en la Copa Colombia: esto se sabe

Falcao se perfila como titular en su regreso a las canchas con Millonarios en la Copa Colombia: esto se sabe

Etapa 14 del Giro de Italia: Jonas Vinvegaard es nuevo líder y Egan Bernal subió posiciones en la clasificación general

Bayern Múnich vs. Stuttgart -  EN VIVO: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en la final de la Copa de Alemania

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

El colombiano Yuberjen Martínez quedó campeón latino en el peso mosca de la Organización Mundial de Boxeo