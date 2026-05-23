Asi quedo el avión de la Policía ataco en Ocaña, Norte de Santander

Asi quedo el avión de la policía atacado con armas de fuego en Ocaña - crédito Policía Nacional

Tres funcionarios de la Policía Nacional resultaron heridos el viernes 22 de mayo de 2026, durante un ataque armado en el aeropuerto Aguas Claras, situado en Ocaña, Norte de Santander. El hecho ocurrió después de que el personal policial desembarcara y la aeronave se preparara para el despegue rumbo a Bogotá.

Las autoridades informaron que, en el momento en que la aeronave iniciaba su trayecto, fue alcanzada por ráfagas de disparos. Esta agresión obligó a una reacción inmediata en la zona y generó tensión entre los presentes.

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Imágenes difundidas en redes sociales mostraron la magnitud de un ataque con disparos contra una aeronave, con daños visibles tanto en la estructura del avión como en prendas de vestir de uniformados alcanzados por los proyectiles.

En los registros se observan vidrios rotos, paredes del avión con perforaciones de armas de fuego y llantas destruidas. También aparecen botas de algunos uniformados con daños por rozaduras atribuibles al impacto de los proyectiles.

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La institución emitió un comunicaod en el que confirmó que no hay heridos de gravedad - crédito Policía Nacional

Según el comunicado oficial, 14 funcionarios viajaban en la aeronave: 10 pasajeros y cuatro tripulantes. La Policía confirmó que los tres heridos no presentan lesiones de gravedad y ya están bajo atención médica.

Este ataque, ocurrido en una región marcada por frecuentes episodios de violencia, ha elevado la alerta en el aeropuerto y sus alrededores. Las autoridades intensificaron la vigilancia tras el incidente y continúan las investigaciones para identificar a los responsables.

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El hecho dejó en evidencia la situación de seguridad en la zona y la vulnerabilidad de los operativos policiales. Los uniformados heridos forman parte del personal que se encontraba cumpliendo funciones oficiales en el departamento.

En respuesta a la agresión, la Policía Nacional desplegó unidades especiales para reforzar el control en el aeropuerto y garantizar la seguridad de los vuelos previstos.

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En Ocaña, Norte de Santander, atacaron avión de la Policía - crédito Policía Nacional

Comunicado de la Policía sobre los hechos

Los equipos técnicos y la policía judicial ya trabajan para determinar las causas y el alcance de los daños sufridos por la aeronave institucional, según informó la entidad. El hecho se produjo en circunstancias que aún se investigan, pero los disparos habrían impactado el motor y una de las llantas del aparato, según datos preliminares.

Todos los ocupantes de la aeronave fueron revisados por personal médico y, de acuerdo con la institución, “se encuentran ilesos”. La rápida intervención de los servicios de salud permitió descartar lesiones, mientras que los técnicos evalúan los daños materiales.

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En respuesta al ataque, la institución policial expresó su rechazo, describiéndolo como “un ataque criminal que puso en riesgo la vida de nuestros uniformados y afectó la seguridad operacional de la Institución”. La declaración oficial remarca la gravedad de lo ocurrido y la preocupación por la integridad de los tripulantes.

La Policía aseguró que, “por disposición de la Dirección General, fueron activadas todas las capacidades operativas, investigativas y de inteligencia para identificar y capturar a los responsables de este hecho violento”. Con este despliegue, la institución busca esclarecer los detalles del incidente y garantizar que los responsables enfrenten a la justicia.

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Ninguno de los tripulantes sufrió herida de gravedad - crédito Policía Nacional

Las fuerzas de seguridad desplegaron recursos técnicos y humanos para determinar el origen y las consecuencias del ataque, mientras la investigación avanza en busca de los responsables.

El ataque armado contra la aeronave de la Policía Nacional en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña desencadenó una serie de respuestas orientadas a fortalecer la seguridad en la zona y avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Las autoridades priorizaron la atención médica de los heridos y confirmaron que no hay lesiones graves entre los ocupantes del avión.

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Paralelamente, se desplegaron equipos técnicos y unidades especializadas para evaluar los daños materiales, reforzar la vigilancia en el terminal aéreo y coordinar labores de inteligencia e investigación.