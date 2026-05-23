Colombia

Cayó alias Ismaelito en Medellín, líder del grupo criminal internacional El Amarillo, era buscado por la Interpol

En un operativo de inteligencia, la Policía Metropolitana del valle de Aburrá detuvo a alias Ismaelito, un extranjero requerido por delitos graves en Venezuela. El hombre, señalado como cabecilla de la banda El Amarillo, fue localizado en el centro de la ciudad

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Alias Ismaelito, cabecilla de banda internacional, fue detenido en Medellín tras ocultarse como mecánico - crédito Policía Nacional
Alias Ismaelito, cabecilla de banda internacional, fue detenido en Medellín tras ocultarse como mecánico - crédito Policía Nacional

La ciudad de Medellín fue escenario de un importante operativo policial que culminó con la captura de alias Ismaelito, identificado como cabecilla del grupo criminal internacional conocido como El Amarillo.

La detención se realizó en el sector de El Chagualo, comuna 10 de La Candelaria, luego de una labor de inteligencia conjunta entre la Sijín y la Interpol, en coordinación con autoridades venezolanas. El capturado, de nacionalidad venezolana, era buscado mediante circular roja por varios delitos cometidos en su país de origen.

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Según informaron las autoridades, alias Ismaelito era requerido por homicidio calificado, robo agravado, agavillamiento y evasión. Las investigaciones establecieron que en 2023 habría participado en el homicidio de un taxista en el estado Táchira, Venezuela. Tras ser arrestado por este crimen, logró escapar de una instalación policial venezolana en 2024, lo que motivó la emisión de la notificación internacional de búsqueda y captura. Con el objetivo de evadir la justicia de su país, el hombre cruzó la frontera y se refugió en Colombia, donde presuntamente se hacía pasar por mecánico en el centro de Medellín.

Alias Ismaelito, cabecilla del grupo criminal internacional El Amarillo, fue capturado en el sector de El Chagualo tras una operación conjunta de la SIJIN e Interpol - crédito Policia Nacional
Alias Ismaelito, cabecilla del grupo criminal internacional El Amarillo, fue capturado en el sector de El Chagualo tras una operación conjunta de la SIJIN e Interpol - crédito Policia Nacional

La captura de Ismaelito fue posible gracias al intercambio de información entre organismos de inteligencia y a la colaboración de una fuente humana, que permitió ubicarlo en el sector de Chagualo, donde llevaba una vida aparentemente normal mientras continuaba prófugo. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que la detención se realizó sin incidentes y que el extranjero quedó a disposición de las autoridades correspondientes para el inicio de los trámites de deportación y judicialización.

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El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, confirmó que este operativo se suma a otras acciones recientes contra la criminalidad en la ciudad. Destacó que, en el mismo periodo, también fue capturado un hombre señalado de homicidio en el barrio Antioquia, presuntamente vinculado al grupo delincuencial El Amarillo y relacionado con disputas por el control de plazas de vicio. Adicionalmente, en la comuna de San Javier, otra persona fue detenida por el delito de extorsión, como parte de las estrategias orientadas a frenar las actividades de organizaciones ilegales en Medellín.

En el mismo operativo se capturó a otro hombre señalado de homicidio en el barrio Antioquia, vinculado al control de plazas de vicio - crédito Visuales IA
En el mismo operativo se capturó a otro hombre señalado de homicidio en el barrio Antioquia, vinculado al control de plazas de vicio - crédito Visuales IA

El comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Bello, resaltó que en lo que va de 2026 se han realizado más de 819 capturas de ciudadanos extranjeros en la ciudad, la mayoría de nacionalidad venezolana. De esas detenciones, 29 corresponden a órdenes judiciales emitidas por jueces de la capital antioqueña.

La creadora de contenido ‘Valentina Mor’ fue capturada de nuevo por drogar a extranjeros en Medellín y Cartagena para robarlos

La reciente captura de Valentina Mor, reconocida creadora de contenido en redes sociales, también se suma a una serie de operativos realizados por las autoridades en Medellín contra extranjeros implicados en actividades delictivas.

Identificada como Valentina Velásquez, la mujer fue detenida en el barrio Laureles durante la mañana del 21 de mayo como resultado de una investigación enfocada en robos a turistas extranjeros, principalmente en Medellín y Cartagena. La Policía Metropolitana, en coordinación con la Sijín la Fiscalía General de la Nación, realizó un allanamiento en el apartamento donde residía temporalmente, hallando en su poder dinero en efectivo, documentos de identidad pertenecientes a un ciudadano estadounidense y varios artículos de valor, incluidos relojes y gafas de diferentes marcas, que habrían sido reportados como robados.

Según las investigaciones, Valentina Mor utilizaba sustancias tóxicas para incapacitar a sus víctimas y así despojarlas de sus pertenencias. El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, también se pronunció sobre el caso, haciendo énfasis en que la detenida se burlaba de las autoridades en redes sociales y mostraba abiertamente el dinero obtenido de sus actividades ilícitas.

Valentina Mor, creadora de contenido, fue capturada en Laureles durante un operativo por robos a turistas extranjeros en Medellín y Cartagena - crédito Policia
Valentina Mor, creadora de contenido, fue capturada en Laureles durante un operativo por robos a turistas extranjeros en Medellín y Cartagena - crédito Policia

La Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación para establecer si actuaba de manera individual o si hacía parte de una estructura criminal dedicada al robo de turistas en Medellín y Cartagena.

Mientras tanto, Valentina Mor fue puesta a disposición de un juez, quien deberá definir su situación jurídica en las próximas horas. Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad y la convivencia en zonas turísticas, subrayando la importancia de fortalecer los controles para evitar que la ciudad se convierta en refugio de quienes atentan contra residentes y visitantes.

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