Paloma Valencia aseguró que si se vota por Iván Cepeda la crisis de la salud en Colombia se agudizará: “Se hace responsable de que su familia entre a la fila de la muerte”

La senadora Paloma Valencia pronuncia un discurso en un evento público. El contenido del evento se centra en la crítica al sistema de salud y menciona responsabilidades electorales. Se trata de una cobertura de evento político - crédito @PalomaValenciaL/X

En el cierre de campaña del 22 de mayo de 2026 en Barranquilla, la senadora y candidata a la Presidencia Paloma Valencia vinculó la crisis del sistema de salud con una advertencia electoral dirigida al tambipen candidato Iván Cepeda y a sus votantes.

La representante del Centro Democrático, dijo que “el que vote por Iván Cepeda se hace responsable de que su familia entre a la fila de la muerte”.

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Durante su intervención nocturna en la capital del Atlántico, Valencia afirmó: “Se hace responsable de que nos digan que lo devuelvan a la casa para que se muera allá”.

En el mismo acto, la candidata sostuvo que, si llega a la Presidencia, atenderá la emergencia sanitaria en un plazo acotado: “Mi compromiso, Barranquilla, es que en los primeros cien días vamos a solucionar el problema”.

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Finalmente, confirmó el anunció de un nombre para esa tarea y le asignó un rol específico: “He nombrado al vicepresidente Juan Daniel Oviedo como gerente de la crisis de la salud y su compromiso es que en cien días vuelve a haber salud para los colombianos”.

La candidata a la presidencia de Colombia por el partido Centro Democrático, Paloma Valencia, habla durante el cierre de campaña en Barranquilla - crédito Luisa González/Reuters

Polémica por presencia de Yessid Pulgar en cierre de campaña

La aparición de Yessid Pulgar junto a Paloma Valencia en el cierre de campaña de la candidata abrió una nueva controversia por los apoyos políticos que ha sumado en la recta final hacia la primera vuelta del 31 de mayo, en un proceso atravesado por la búsqueda de alianzas regionales y por cuestionamientos a figuras ligadas a estructuras tradicionales de poder.

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La polémica se concentró en que Pulgar es el senador electo y hermano del exsenador Eduardo Pulgar, condenado por soborno. La presencia del dirigente quedó registrada en videos y fotografías difundidos desde las cuentas oficiales del Centro Democrático.

Aunque el evento buscaba reforzar la presencia electoral de Valencia en la región Caribe, la atención se desplazó hacia el apellido Pulgar y su carga política y judicial de los últimos años.

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Yessid Pulgar fue elegido senador en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo. Desde el inicio de su campaña y desde su nombramiento, surgieron cuestionamientos por su vínculo familiar con Eduardo Pulgar, condenado por intentar sobornar a un juez en el departamento del Atlántico.

La aparición de Yessid Pulgar junto a Paloma Valencia en el cierre de campaña de la candidata abrió una nueva controversia por los apoyos políticos que ha sumado en la recta final - crédito @VickyDavilaH/X

El episodio se sumó a críticas previas por los respaldos que la candidata ha venido consolidando en las últimas semanas.

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Uno de esos antecedentes ocurrió el 19 de mayo, cuando la bancada del Partido Liberal sostuvo una reunión con la candidata del Centro Democrático. En ese encuentro participaron el expresidente César Gaviria, Simón Gaviria y cerca de 43 congresistas liberales para discutir estrategias políticas de cara al tramo final de la contienda presidencial.

La presencia de Yessid Pulgar en esa reunión ya había provocado cuestionamientos en distintos sectores políticos y mediáticos, según el texto fuente. A partir de entonces se intensificaron los señalamientos sobre la llegada a la campaña de dirigentes regionales cuestionados, en especial en departamentos de la costa Caribe.

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La crítica de fondo apunta a una contradicción entre el discurso de renovación y las alianzas construidas para ampliar la base electoral.

Yessid Pulgar fue elegido senador en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo. Desde el inicio de su campaña, y desde su nombramiento, surgieron cuestionamientos por su vínculo familiar con Eduardo Pulgar, condenado por intentar sobornar a un juez en el departamento del Atlántico - crédito @VickyDavilaH/X

El apellido Pulgar sigue asociado al caso judicial de Eduardo Pulgar

De acuerdo con Semana, el nombre de la familia Pulgar mantiene un lugar polémico dentro de la política colombiana por el proceso contra el exsenador Eduardo Pulgar. De acuerdo con el texto fuente, la Corte Suprema de Justicia lo condenó tras hallarlo responsable de intentar sobornar a un juez en el Atlántico.

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Desde esa decisión judicial, distintos sectores han sostenido que el excongresista conserva influencia política regional pese a su condena, según el texto fuente. Parte de los cuestionamientos dirigidos contra Yessid Pulgar giran precisamente en torno a la supuesta continuidad de esas estructuras en escenarios electorales y legislativos.

El debate se amplió, además, por otras revelaciones sobre apoyos en la campaña de Valencia. Según el medio de comunicación, la candidata también sostuvo reuniones con congresistas liberales mencionados en controversias políticas, entre ellos el representante Álvaro Henry Monedero, relacionado con el escándalo de Invías y miembro de la Comisión de Crédito Público.

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