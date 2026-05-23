Video | María Fernanda Cabal cumplió orden de rectificación por negar exterminio de integrantes de la Unión Patriótica: “Les ofrezco la disculpa”

Cabal espera que la Corte Constitucional le de la razón, luego de anunciar que interpuso un recurso legal luego de que cumplió con el fallo - créditos @MariaFdaCabal / X | Catalina Olaya / Colprensa

Luego de que un juez de Bogotá ratificó la decisión que obligaba a la senadora María Fernanda Cabal a rectificar públicamente sus declaraciones sobre el exterminio de la Unión Patriótica (UP), partido político víctima de una de las peores campañas de violencia y persecución en la historia reciente de Colombia, la congresista compartió un video cumpliendo con el fallo.

Sin embargo, la senadora precisó en un mensaje adjunto que compartió con la grabación desde su cuenta de X la madrugada del sábado 23 de mayo de 2026, ella precisó que solo lo hace por el respeto que le profesa a las instituciones.

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“Acato el fallo de tutela que me obliga a presentar excusas a víctimas de la UP. Lo hago por respeto a las instituciones y al Estado de Derecho, no porque comparta sus fundamentos”, destacó Cabal, y añadió que “en Colombia no existe verdad oficial que obligue a nadie a callar su opinión”.

Al inicio del video, la senadora recordó la controversia y el origen que provocó la decisión judicial que la llevó a compartir el video.

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Según la senadora, en Colombia "no existe verdad oficial que obligue a nadie a callar su opinión" - crédito @MariaFdaCabal/X

“El 29 de octubre de 2025, en entrevista concedida a La Silla Vacía, expresé mis opiniones sobre varios temas de interés público, entre ellos el exterminio de la Unión Patriótica. Con base en esas declaraciones, la Defensoría del Pueblo presentó acción de tutela exigiendo que me sujetara a la verdad judicial establecida en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 27 de julio de 2022″, contextualizó Cabal.

La congresista precisó que “es cierto que el fallo interamericano determina una responsabilidad del Estado, así como también dispone en el punto 26 la obligación del Estado para iniciar, impulsar, reabrir las investigaciones con el fin de establecer la verdad de los hechos, así como determinar las responsabilidades penales que pudieran existir“.

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Más adelante ella reconoció la existencia de víctimas de la Unión Patriótica (UP): “También es cierto que a la fecha se conocen de 96 integrantes de las Farc-EP y las autodefensas por el exterminio de la UP. A pesar de ello, los juzgados 45 Civil Municipal y 58 Civil del Circuito de Bogotá, mediante sentencias del 24 de marzo y del 13 de mayo de 2026, me ordenaron rectificarme públicamente”.

La madrugada del sábado 23 de mayo la senadora publicó el video a través de su cuenta de X, cumpliendo así con lo dictado en el fallo judicial - crédito @MariaFdaCabal/X

No obstante, en este punto de la grabación ella expuso las razones para no compartir la decisión, que igual cumplió al final.

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“No comparto los fundamentos jurídicos de esas providencias. Estoy convencida que desconocen mis derechos a la libertad de expresión política, protegidos constitucional y convencionalmente”, destacó Cabal, que como resultado de esto anunció que interpuso “las acciones legales pertinentes”, además de reafirmar que seguirá defendiendo sus “convicciones por las vías institucionales”.

“Sin embargo, cumplo. Lo hago porque creo en el Estado de derecho y en la democracia constitucional. Dejo constancia expresa de que este acto no obedece a cambio alguno en mis convicciones y no implica renuncia a mis derechos fundamentales”, aclaró la congresista.

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La rectificación de María Fernanda Cabal por negar exterminio de integrantes de la Unión Patriótica (UP)

“Dicho esto, y únicamente por mandato judicial coercitivo, manifiesto: reconozco que mis declaraciones del 29 de octubre de 2025 contienen afirmaciones que el fallo judicial califica como inexactas sobre el exterminio de la Unión Patriótica y la responsabilidad del Estado colombiano”, destacó la senadora.

Cabal expresó también: “Me sujeto a la verdad judicial establecida en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Integrantes y militantes de la Unión Patriótica versus Colombia, del 27 de julio de 2022. A las víctimas e integrantes de la Unión Patriótica representadas por la Corporación Reiniciar, les ofrezco la disculpa que esta orden me impone".

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La cabildante por Bogotá Heidy Sánchez es integrante de la Unión Patriótica, y en su momento salió a cuestionar las palabras de María Fernanda Cabal - crédito @heidy_up/IG

Pero acto seguido, la congresista aclaró: “Confío en que la Corte Constitucional restablecerá mi derecho a opinar libremente sobre la historia de Colombia”.

La congresista tenía cinco días, contados a partir de la notificación oficial, para ofrecer disculpas públicas y corregir sus afirmaciones en los mismos medios donde se originó la controversia.

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El fallo responde a una polémica surgida tras las declaraciones de Cabal a La Silla Vacía, en las que negó la responsabilidad del Estado colombiano en el exterminio de la UP y aseguró que el partido fue un brazo financiero de las Farc.

“Jamás repita que el Estado colombiano fue el exterminador de la UP, porque no es cierto. A la UP los exterminaron las Farc y el ELN”, afirmó la senadora durante la entrevista con el editor general del medio, Daniel Pacheco.

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Además, Cabal sostuvo en dicha ocasión que la UP era el brazo político de las Farc y que su eliminación habría sido responsabilidad de los mismos grupos guerrilleros.

El exterminio de la Unión Patriótica no fue un fenómeno aislado. Miles de personas vinculadas al movimiento fueron asesinadas o desaparecidas en una campaña sistemática de violencia durante y después de los procesos de paz entre el Estado colombiano y las Farc-EP.

El editor de La Silla Vacía, Daniel Pacheco, pidió a María Fernanda Cabal no insultarlo en medio de la polémica entrevista - crédito @danielpacheco/X

Entre las principales formas de victimización se documentan asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas, desplazamiento forzado y atentados.

El fallo judicial advierte que, además de rectificar, la senadora Cabal debe abstenerse de incurrir nuevamente en conductas similares, evitando reproducir discursos que estigmaticen a las víctimas y desconozcan la memoria colectiva de la UP.

De hecho, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) mantiene uno de sus macrocasos enfocado en el exterminio de la UP, a la luz de la magnitud y gravedad de los crímenes cometidos contra el partido.

El objetivo final de la decisión judicial busca reivindicar la memoria de las víctimas y evitar la perpetuación de discursos que distorsionen la verdad histórica y legalmente reconocida.