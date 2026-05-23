El acuerdo entre Misak y Nasa pone fin a los enfrentamientos en Silvia: esto dijo la Defensoría del Pueblo

La mediación de entidades humanitarias y estatales facilitó una solución a los recientes hechos violentos, logrando compromisos mutuos y mecanismos para prevenir más crisis en el Cauca - crédito @DefensoriaCol / X

Pueblos indígenas Misak y Nasa en el Cauca alcanzaron un acuerdo en el Cauca para superar los recientes enfrentamientos ocurridos en el municipio de Silvia, gracias a la mediación de la Defensoría del Pueblo, la ONU en Colombia y diversas instituciones.

El convenio incluyó medidas como la liberación de comuneros retenidos, la extracción del cadáver de un miembro Misak y el establecimiento de mecanismos para evitar nuevos episodios violentos, puntualmente: “Se propenderá por el desescalonamiento del lenguaje, el uso adecuado y responsable de las informaciones y comunicados en las redes sociales y la no agresión entre los pueblos”.

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El pacto, logrado al amanecer del sábado 23 de mayo, será presentado próximamente al presidente Gustavo Petro en una audiencia oficial.

Organismos como la Iglesia católica y autoridades estatales a nivel local y nacional participaron en el proceso y establecieron un compromiso para el diálogo y el cese de la violencia.

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Los episodios de tensión entre los pueblos Misak y Nasa en Silvia se agudizaron la semana pasada por disputas de tierras, lo que derivó en ataques con saldo de un muerto y retenciones.

Enfrentamientos entre comunidades Misak y Nasa en La Ensillada, Cauca, por disputa de tierras ancestrales dejan varios heridos y un fallecido - crédito Cric Colombia

El origen del conflicto radica en la larga historia de luchas territoriales y de violencia en el departamento del Cauca, donde ambas comunidades padecen marginación y abandono estatal, según el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).

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La muerte de un comunero Misak, inicialmente, y la retención de miembros de ambas partes desencadenaron la intervención de organismos humanitarios y gubernamentales.

Claves del acuerdo entre los pueblos Misak y Nasa

Según el acta del acuerdo, el acuerdo entre Misak y Nasa se alcanzó mediante la mediación de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación y Derechos Humanos de la ONU en Colombia, la Iglesia Católica, el Ministerio del Interior, la Procuraduría General, la Personería, la alcaldía y la gobernación del Cauca.

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Este convenio prioriza la búsqueda de salidas pacíficas y contempla el desescalonamiento del lenguaje, el uso responsable de la información y la publicación en redes sociales, así como el compromiso de no agresión entre las comunidades.

crédito @CRIC_Cauca/X

Entre los puntos centrales, se dispuso el ingreso de una misión humanitaria al sector de La Ensillada para realizar la extracción del cadáver del comunero Misak fallecido en los enfrentamientos y la liberación de los comuneros retenidos por ambas partes. Estas acciones buscan restablecer la convivencia y prevenir nuevas crisis.

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Reacciones y llamados al diálogo intercultural

La Defensoría del Pueblo subrayó la importancia de mantener el diálogo como herramienta primordial para resolver conflictos. En su comunicado, invitó explícitamente “al diálogo y a la solución de las conflictividades dentro de un ambiente de concertación, respeto y tolerancia”.

El procurador general Gregorio Eljach, por su parte, instó a los pueblos a resolver sus diferencias mediante el diálogo, señalando la necesidad de avanzar hacia enfoques civilizados. A su vez, la vicepresidenta Francia Márquez condenó la violencia, recordó la historia de desigualdades sufridas por Misak y Nasa y llamó a la búsqueda de soluciones pacíficas: “No es posible que entre pueblos que hemos vivido violencias históricas… tengamos que acudir a la agresión para resolver nuestras diferencias”, expresó. Márquez reiteró su respaldo al proceso de mediación con miras a consolidar la paz.

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Lo que sigue tras el acuerdo en Silvia

El pacto será presentado oficialmente ante el presidente Gustavo Petro en una audiencia con delegaciones de ambas comunidades, lo que representa un paso relevante hacia la formalización institucional de los compromisos alcanzados.

El cruce de versiones entre Misak y CRIC intensifica el debate sobre la defensa de la vida, el diálogo y la pervivencia de los pueblos indígenas - crédito Captura de video

Entidades como la Defensoría del Pueblo, la ONU en Colombia y las autoridades gubernamentales manifestaron su disposición a continuar acompañando la mediación para evitar nuevas crisis y fortalecer la paz en el Cauca.

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“En la Defensoría del Pueblo siempre estaremos dispuestos a contribuir en la mediación de los conflictos con el ánimo de encontrar puntos de confluencia. Finalmente, debemos manifestar que alabamos y celebramos la voluntad y responsabilidad que ambas partes demostraron en la solución de este conflicto”, finalizó el video de la Defensoría del Pueblo.