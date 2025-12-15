Gustavo Petro rechazó victoria de José Antonio Kast en Chile: “Jamás le daré la mano a un nazi”

Gustavo Petro expresó su rechazo a la elección de José Antonio Kast como presidente de Chile a través de publicaciones en redes sociales. - crédito Reuters y AFP

El presidente Gustavo Petro, criticó de manera enfática la elección de José Antonio Kast como presidente de Chile. A través de sus redes sociales, Petro expresó: “Jamás le daré la mano a un nazi”, en referencia directa al dirigente chileno. El mandatario asoció el resultado electoral con el avance de movimientos que identifica con el pinochetismo y el nazismo, y planteó preocupaciones respecto al rumbo político de Sudamérica.

En sus declaraciones, el Jefe de Estado manifestó inquietud por el resultado de la votación en Chile. Comenzó señalando que “el péndulo no vuelve a su lugar porque siempre el pueblo chileno fue progresista; desde lo más profundo del sur oceánico, las flechas de Arauco frenaron a los españoles”. Así, el presidente hizo referencia a la tradición de resistencia y lucha de los pueblos originarios chilenos frente a fuerzas externas.

El mandatario relató que uno de sus mensajes fue censurado en la plataforma y que, pese a ello, insistió en repetir sus advertencias: “Volvieron a matar al presidente. El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano”. En este punto, Petro resaltó su rechazo frontal a cualquier tipo de liderazgo vinculado, según su posición, con ideologías totalitarias.

Asociaciones históricas y advertencia sobre liderazgos autoritarios

Gustavo Petro recordó la figura de Augusto Pinochet, al afirmar que “triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos”. Para el presidente colombiano, estos resultados representan una elección dolorosa para la democracia, por la relación que establece entre liderazgos autoritarios y episodios de violencia en la historia reciente del continente.

En el mismo mensaje, Petro enfatizó: “Es el demonio contra la vida y todo latinoamericano sabe resistir”, marcando la importancia de la resistencia regional ante situaciones que interpreta como amenazas contra los valores democráticos.

Defiende la memoria cultural chilena y denuncia intentos de censura

Dentro de su pronunciamiento también incluyó una referencia al legado del poeta Pablo Neruda. Enfatizó: “Que cuiden la tumba de Neruda, dije en el trino censurado. Cerca de su tumba y en su casa estuve, y fui feliz cerca de esa casa y vi los cielos estrellados y titilaban azules los astros a lo lejos, pero no fui abandonado para nada”.

Petro denunció públicamente que sus publicaciones sobre la coyuntura en Chile fueron bloqueadas. Sobre este punto señaló: “Me han bloqueado mi trino sobre la derrota progresista en Chile, espero se recupere”, insistiendo en los obstáculos que sufrió para difundir su mensaje ante sus seguidores y la opinión pública internacional.

Advertencias para la región y llamado a la resistencia

En otro de sus mensajes publicado durante la jornada de elección escribió: “Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte. Atenti Grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores”. Así, Petro extendió la advertencia a la región, planteando el triunfo de José Antonio Kast como parte de un proceso de avance conservador que tendría implicaciones para otros países y movimientos progresistas del continente.

Contexto electoral chileno y repercusión del pronunciamiento

La victoria de José Antonio Kast como nuevo presidente de Chile se oficializó el 14 de diciembre de 2025, tras una contienda en la que superó por más de dos millones de votos a Jeannette Jara. Tras el resultado, la respuesta de Petro en redes sociales generó un fuerte debate regional y reacciones de apoyo y rechazo. La posición del mandatario colombiano subrayó su preocupación por la reconfiguración política y el destino de los movimientos progresistas en Sudamérica.

Hasta el momento, no se registran declaraciones públicas por parte de Kast ante estas afirmaciones. La controversia destaca el nivel de polarización y cómo los liderazgos políticos interpretan el sentido histórico de una elección presidencial para la región.