Colombia

La celebración de la Novena de Aguinaldos también se vive en las mesas colombianas: estas son algunas de las comidas más apetecidas en las fiestas

Desde platos tradicionales hasta dulces infaltables, la comida se convierte en el centro de los encuentros decembrinos y refleja la diversidad regional que define la Navidad en Colombia

Guardar
La Navidad en Colombia inicia
La Navidad en Colombia inicia en la cocina, donde las recetas tradicionales unen a las familias en diciembre - crédito depositphotos

Antes de que suenen los villancicos y se enciendan las luces, en muchas casas colombianas la Navidad empieza en la cocina. Allí, entre ollas que hierven despacio y recetas que pasan de generación en generación, se entiende que diciembre no solo se celebra, también se saborea. La Novena de Aguinaldos, más allá de su dimensión religiosa y familiar, es un recorrido por la diversidad gastronómica del país, donde cada región aporta platos que hablan de clima, historia y costumbres.

En el centro del país, la mesa navideña suele inclinarse por preparaciones abundantes y reconfortantes. En la región Andina, por ejemplo, no es extraño que las reuniones familiares estén acompañadas por sopas espesas y platos que exigen tiempo y paciencia. El ajiaco, con su mezcla de papas criolla, sabanera y pastusa, pollo desmechado y guascas, aparece como una opción infaltable en las noches frías. Servido con arroz blanco, crema de leche y alcaparras, es una preparación que combina sencillez e identidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ajiaco y los tamales
El ajiaco y los tamales santafereños son protagonistas de la mesa navideña en la región Andina de Colombia - crédito Bogota.gov.co

Junto a él, los tamales santafereños ocupan un lugar especial. Envueltos en hojas de plátano y rellenos con masa de maíz, carnes, garbanzos y vegetales, representan el esfuerzo colectivo, rara vez se preparan solos y casi siempre convocan a varios miembros de la familia. La lechona tolimense, por su parte, suele reservarse para celebraciones grandes. El cerdo relleno de arroz, arvejas y especias, cocido lentamente hasta lograr una piel crujiente, es sinónimo de fiesta y abundancia.

El cierre dulce en esta región está marcado por dos clásicos que no admiten discusión, natilla y buñuelos. La primera, elaborada con leche, panela y maicena, se adapta a variaciones locales; los segundos, dorados y esponjosos, se sirven recién fritos, casi siempre en ronda, mientras avanza la novena.

Más al norte, la Navidad adquiere otros aromas. En la región Caribe, los sabores se mueven entre lo dulce y lo salado con una naturalidad heredada de influencias africanas y árabes. El arroz con coco, preparado con leche de coco y azúcar, acompaña pescados, carnes o mariscos y aporta un contraste característico. Las hallacas, similares a las de tradición venezolana pero con sello propio, combinan masas de maíz con rellenos de distintas carnes y se cocinan en hojas que concentran el sabor.

La Novena de Aguinaldos destaca
La Novena de Aguinaldos destaca la diversidad gastronómica regional y la importancia de la comida en las celebraciones navideñas - crédito Gaby Oraa/REUTERS

El pavo relleno también encontró un lugar en las mesas caribeñas. Preparado con frutas secas, nueces y especias, se asa lentamente y suele ser el centro de la cena, especialmente en reuniones numerosas. En el Pacífico colombiano, la Navidad se expresa a través de la dulzura y el coco. El manjar blanco, cocinado durante horas con leche y azúcar hasta alcanzar una textura espesa, es uno de los postres más representativos. A este se suman preparaciones como el muchacho relleno, una carne de res abierta, rellena con vegetales, huevos y especias, envuelta y cocida lentamente, ideal para celebraciones largas y compartidas.

Los postres de coco, en distintas versiones, atraviesan tanto el Pacífico como el Caribe. Cocadas, dulces caseros y flanes aportan ese sabor tropical que define buena parte de la cocina navideña de estas regiones.

Hacia el sur y el oriente del país, la Amazonía y la Orinoquía celebran diciembre con platos ligados a su entorno natural. En los Llanos, la mamona es protagonista, carne de ternera joven asada a la leña, condimentada apenas con sal, que se sirve con yuca o plátano y convoca a reuniones al aire libre. El sancocho, presente en casi todo el país pero con variaciones locales, también ocupa un lugar central. Espeso, abundante y pensado para compartir, reúne carnes, tubérculos y verduras en un solo caldo.

La mamona y el sancocho
La mamona y el sancocho reúnen a las familias de la Amazonía y la Orinoquía en torno a la tradición culinaria navideña - crédito iStock

Los postres en estas regiones suelen girar en torno al plátano. Preparaciones sencillas, cocidas con panela o acompañadas con miel y leche, cierran las comidas con sabores familiares. Más allá de las diferencias regionales, hay dulces que cruzan fronteras internas. Brevas con arequipe, hojuelas, arroz con leche y alfandoques aparecen una y otra vez en las mesas decembrinas. Son esos sabores comunes los que, año tras año, confirman que en Colombia la Navidad se entiende mejor cuando se comparte alrededor de un plato.

Temas Relacionados

NavidadGastronomíaAjiacoHallacasNovena de AguinaldosComida de NavidadNavidad en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Vicky Dávila criticó a Iván Cepeda por intenciones de radicalizar las políticas contra los empresarios del Gobierno Petro: “La dupleta diabólica”

La precandidata presidencial aseguró que el candidato del Pacto Histórico representa la destrucción para el sector empresarial

Vicky Dávila criticó a Iván

Tercer domingo de Adviento: Esta es la oración para encender la vela y vivir el ‘Gaudete’ en familia

El rito del encendido de la vela rosa marca el momento de la alegría en el Adviento e invita a renovar la fe y la esperanza cuando la Navidad ya se acerca

Tercer domingo de Adviento: Esta

La advertencia de Jorge Carrascal antes de la final de la Copa Intercontinental: “Va a ser un partido muy difícil”

El mediocampista colombiano de Flamengo viene de ganar ante Cruz Azul de México y los Pyramids de Egipto, ahora se medirá con los franceses y sueña con otro título internacional

La advertencia de Jorge Carrascal

Atlético Nacional y Medellín no se hicieron daño en la ida: empate sin goles en la final de la Copa Colombia

Pese a que los verdes tuvieron varias opciones de gol, el portero Washington Aguerre fue la figura con sus atajadas y dejó la serie abierta para el miércoles 17 de diciembre

Atlético Nacional y Medellín no

Frente de Guerra Urbano del ELN se sumó al paro armado decretado en Colombia y lanzó fuertes advertencias al país

La estructura urbana de la guerrilla anunció su adhesión a la medida de 72 horas, llamó a suspender actividades de transporte y comercio, y pidió a la población evitar cercanía con miembros de la fuerza pública

Frente de Guerra Urbano del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El inquietante mensaje de alias

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

ENTRETENIMIENTO

Escritor colombiano reveló los errores

Escritor colombiano reveló los errores de ‘Estado de fuga 1986′, serie sobre la masacre de Pozzetto

Con aguardiente y cerveza: así vivió Maluma la final de la Copa Colombia entre Nacional y Medellín

Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Colombia

Qué ver esta noche en Disney+ Colombia

Hay Feria de Cali 2025: caleños fueron sorprendidos en el alumbrado con concierto gratuito de Carlos Vives y Grupo Niche

Deportes

La advertencia de Jorge Carrascal

La advertencia de Jorge Carrascal antes de la final de la Copa Intercontinental: “Va a ser un partido muy difícil”

Atlético Nacional y Medellín no se hicieron daño en la ida: empate sin goles en la final de la Copa Colombia

Lucas González reveló su sufrimiento por la goleada de Tolima ante Junior en la final: “Fue una pesadilla”

Millonarios busca el reemplazo de Santiago Giordana: este es el nuevo delantero argentino que busca el azul

Esto es lo que se ‘embolsilla’ el campeón de la Liga BetPlay 2025-II entre premios y cupo a Libertadores